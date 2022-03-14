УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13371 відвідувач онлайн
Новини ПодіїКиївські новиниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
65 232 56
армія РФ (13505) війна (56581) Київ (13849) обстріл (21130)

У багатоповерхівку на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд, виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини Війна в Україні

14 березня о 05:09 в Оболонському районі Києва по вул. Богатирська, 20 в дев’ятиповерховий житловий будинок влучив артилерійський снаряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

Як повідомляється, унаслідок влучання сталося часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та займання квартир на 3 та 4 поверхах.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучено 33 особи та 8 од. техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столиця готується до оборони, - звернення Кличка до киян. ВIДЕО

Станом на 07:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Богатирська, виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці, підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають.

О 07:58 пожежу ліквідовано. Пошукові роботи тривають.

Пізніше ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Говорили балакали - не називати точних адрес прильотів ! не показувати фотки влучання !
Pravda Gerashchenko - коригувальник, да ?!
показати весь коментар
14.03.2022 07:30
+7
Дивно для офіцера такі питання ставити...
показати весь коментар
14.03.2022 08:21
+3
Нашлась дача путлера во франции,ссылка выше
показати весь коментар
14.03.2022 07:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно, и откуда же он мог прилететь? Что-то осталось в Мощуне незачищенное?
показати весь коментар
14.03.2022 07:14 Відповісти
Причем Мощун. С Димера летело! Орки там перед Лютежом стоят!
показати весь коментар
14.03.2022 08:48 Відповісти
та от Дымера до края Оболони 22 км. Если арта, то что там такое, что могло достать? значит 152 мм. Или гиацинт, или мста.
Надеюсь ответка уже прилетела, если конечно не поставили САУ между домами. Тогда только байрактаром.
показати весь коментар
14.03.2022 09:06 Відповісти
"Піон" ще може на далекі відстані стріляти.
Якщо це Піон був - то чому наші допустили їхнє розміщення так близько до Києва?
Аеророзвідка ж відрізняє зверху гаубицю від танку?
показати весь коментар
14.03.2022 09:55 Відповісти
Притащить пион сотню км от границы - Вы представляете себе эту монструозную хрень? Она сейчас на землю съехать не сможет.
Гаубица от танка отличается так же легко, как самолёт от вертолёта.
Это кстати один из недостатков наших граждан. Все легко могут отличить, к примеру, опёнок от ложного опёнка, но отличить "осу" от "точки-у" - непосильная задача. и эту всю техниу население называет "бэтээрами".
Такая вот "народная разведка".
показати весь коментар
14.03.2022 10:15 Відповісти
Піон важить ~45 т, танк~40 т. Обидвоє можуть рухатись самі, без буксирування. Загрузнути в болоті у кожного з них ймовірність однакова (обидва на гусеницях).Різниця, що танк може стріляти на ходу, а гаубиця не може. Ну і снаряди у гаубиці потужніше
показати весь коментар
14.03.2022 10:24 Відповісти
правильно. Поэтому пион мог бы пару раз успеть стрельнуть с позиции прямо с дорожного полотна Житомирского шоссе, и там же этот дивизион и остался после засады в лесополосе одного внедорожника с багажником джавелинов.
А танчики бросают даже и не в болоте сейчас, а часто и из полей не могут выехать. Так что пока грунт станет подходящим для проезда, мы успеем еще четыре сотни наколотить.
показати весь коментар
14.03.2022 10:33 Відповісти
Hellis



@13Hellis_13



Это правда, что все выходы из Крыма у нас были заминированы еще при Порохе, и их разминировали совсем недавно, в 2021 году. Нашла в сетях инфу, что последняя бригада закончила разминирование за неделю до нападения. Кто владеет из местных информацией? Сложно поверить. Хочу правды
показати весь коментар
14.03.2022 07:17 Відповісти
Таки да, вопрос, откуда он мог прилететь?
показати весь коментар
14.03.2022 07:18 Відповісти
Скорей всего прилетел с белорусской стороны , или черниговской области.
показати весь коментар
14.03.2022 07:35 Відповісти
артиллерийские снаряды так далеко не летают
показати весь коментар
14.03.2022 07:40 Відповісти
посмотрите на карту оболонского района и посмотрите, откуда мог вестись обстрел там и Буча и Ворзель, именно там и в окрестностях орки и тусуются
показати весь коментар
14.03.2022 08:34 Відповісти
нет, это крайний дом, смотрящий лицом на Киевское море, Гостомель у него с торца
показати весь коментар
14.03.2022 13:06 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331120/
показати весь коментар
14.03.2022 07:21 Відповісти
А без /rus/ посилання дати нє?
показати весь коментар
14.03.2022 14:00 Відповісти
Нашлась дача путлера во франции,ссылка выше
показати весь коментар
14.03.2022 07:22 Відповісти
Говорили балакали - не називати точних адрес прильотів ! не показувати фотки влучання !
Pravda Gerashchenko - коригувальник, да ?!
показати весь коментар
14.03.2022 07:30 Відповісти
Та бред і параноя.
Новина вийшла через дві години після обстрілу.
Всі налаштування наводки вже давно сбилися. Ті артилеристи мабуть по зовсім іншій цілі гатять с зовсім іншої позиції.
Такі повідомлення для них корисні не більш як у перші 10-15 хвилин обстрілу.
показати весь коментар
14.03.2022 08:55 Відповісти
З тієї гармати може й не гатять, а чекають інформації куди вони попали.
показати весь коментар
14.03.2022 09:59 Відповісти
А смисл у чому?!
Через дві години вони і сами не будуть пам'ятати з чого і куди били у конкретну хвилину.
показати весь коментар
14.03.2022 10:07 Відповісти
Вони що вже й артою до Києва добивають?
показати весь коментар
14.03.2022 07:45 Відповісти
Дивно для офіцера такі питання ставити...
показати весь коментар
14.03.2022 08:21 Відповісти
От линии фронта на северо-западном направлении до центра Киева 25км. Гаубица стреляет на 40км и больше.
показати весь коментар
14.03.2022 07:55 Відповісти
Точно прилетает ? А не наши бьют?
показати весь коментар
14.03.2022 08:04 Відповісти
По жилым кварталам,наши бьют?0_0
показати весь коментар
14.03.2022 08:26 Відповісти
Вікіпедія пише, що "Піон" може на 50 км стріляти... Це з тих, що може бути на озброєнні у орків
показати весь коментар
14.03.2022 08:05 Відповісти
Это наши стреляют. Специально, что бы орков держать на расстоянии от города
показати весь коментар
14.03.2022 08:07 Відповісти
НипонИл как это наши?По домам лунят,наши?
показати весь коментар
14.03.2022 08:23 Відповісти
Ну да тебе,ну чего ты...Это не ПВО сто процентов,снаряды прилетают.
Или ты имеешь ввиду,что каждый грохот со взрывом,это сбитый снаряд или ракета?
Самолеты кстате почти не летают уже над нами,первую неделю постоянно летали.Ну то наши самолеты были понятное дело.
показати весь коментар
14.03.2022 08:40 Відповісти
До домам,пока еще нет попаданий,слава богу...
показати весь коментар
14.03.2022 09:04 Відповісти
На Оболонь прилетело с Димера. Там орки!
показати весь коментар
14.03.2022 08:50 Відповісти
Від Димера до Києва 47 км. На таку відстань може стріляти з артилерії лише "Піон". "Піон" найпотужніша з артгармат, що були в совку і дісталися рашці у спадок. Невже кацапи "Піони" пригнали?
Днів 10 тому писали, що в районі Димир-Іванків стоять кацапській Гради, але Арестович сказав, що їх там ніхто не дасть поставити...
показати весь коментар
14.03.2022 09:45 Відповісти
47 км це до центра Київа, а до Оболоні 32 км, стріляли або з Лютежа десь, або с Синяка (Межигірської Гути) 20 км напряму
показати весь коментар
14.03.2022 13:10 Відповісти
Не бреши
показати весь коментар
14.03.2022 09:17 Відповісти
Ля

А бесполезная Туша Геращенко может нормально говорить?
Откуда прилитело. Что имено. А то у людей на такие огрызки информации паника....
показати весь коментар
14.03.2022 08:06 Відповісти
Кроме Оболони в 6 утра прилетело еще то-ли на Нивки, то-ли Святошино. До сих пор горит
показати весь коментар
14.03.2022 08:08 Відповісти
Дом?
показати весь коментар
14.03.2022 08:24 Відповісти
Антонова завод.
показати весь коментар
14.03.2022 08:32 Відповісти
Капец...
показати весь коментар
14.03.2022 08:35 Відповісти
щось почало гриміти у Києві
показати весь коментар
14.03.2022 09:23 Відповісти
Ось чую сьогодні новини - м.Київ , Оболонь..влучив снаряд в дев"ятипроверхівку, перші три поверхи пошкодженні, далі ще "краще" точна адреса з номером будинку .... У МЕНЕ ДО ВАС ВСІХ ПИТАННЯ , ЦЕ КОРИГУВАННЯ ДЛЯ ВОРОГА, ЧИ ЩЕ НІ ? Завод "Антонова"...далі подробиці обстрілу, Святошинський район ...далі подробиці. ПРОПОЗИЦІЯ - поспілкуйтесь з військовими, ЯК ПРАВІЛЬНО НАДАВАТИ ІНФОМАЦІЮ по обстрілах. Люди звертаюсь до всіх ПИШІТЬ ПРО ЦЕ, всім кому тільки можете - радіомарафон (Роману Коляді написала) , депутатам , по свіх ЗМІ
показати весь коментар
14.03.2022 09:28 Відповісти
Орки стреляют целенаправлено по жилым домам. Вокруг того места куда они попали и близко нет стратегических объектов.
показати весь коментар
14.03.2022 10:02 Відповісти
Одразу видно, що винен киянин. Якби були з Києва - знали б, що є поблизу
показати весь коментар
14.03.2022 10:27 Відповісти
* що ви не киянин
показати весь коментар
14.03.2022 10:28 Відповісти
І расцєяеці думають що після цього їх хтось захоче брати у полон ?
Що посієш те і пожнеш, більщість з 200 армії кремлівських гоблинів поляже в землю України назавжди.
показати весь коментар
14.03.2022 10:21 Відповісти
Закрийте рот цьому Геращенко ,він троль ,вже не перший раз ракети ,адреси ,літаки ,він повідомляє першим з фото і точною інформацією! Вже ДНС ця героїчна пані просить.Він покидьок !
показати весь коментар
14.03.2022 16:19 Відповісти
да им все равно куда стрелять, рашистов можно навести, если какой-то военный объект, а если просто дом, это значит, что просто туда дострелили, и им похрен куда, какая разница куда они попали, если это обычный гражданский объект, в следующий раз будет другой объект, такой же случайный
показати весь коментар
14.03.2022 16:28 Відповісти
Ще раз повідомляю ,Геращенко завжди перший ,літак ,ракети ....він вже піариться ,ще офіційні ЗМІ ще ні слова ,цей вже б....герой ,салфетнік сраний!
показати весь коментар
14.03.2022 16:22 Відповісти
 
 