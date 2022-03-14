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Україна в Гаазі вимагатиме створення окремого рахунку в ЄС, з якого Росія платитиме репарації, - Зеркаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна в Гаазі вимагатиме створення окремого рахунку в ЄС, з якого Росія платитиме репарації, - Зеркаль

Україна наполягає на створенні окремого рахунку в ЄС, на який Росії будуть надходити кошти за газ і нафту, які потім вони будуть спрямовані на відновлення економіки України та на репарації.

Про це розповіла член делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми займаємося тим, щоб створити прецедент в платежах і щоби закумулювати гроші, які зараз ідуть в росію за газ і за нафту. Щоби ці гроші перестали надходити на російські рахунки, а були закумульовані на спеціальному рахунку в ЄС. Щоб росія не отримувала їх, а ці гроші потім надходили в Україну на відновлення економіки України та на репарації. А також для того, щоби Російська Федерація була покарана і сплатила повною мірою за всі злочини, які вона чинить в Україні", - розповіла вона.

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За словами Зеркаль, цей рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС Європейськими державами, які зараз отримують від РФ енергоносії.

"Замість того, щоб надходити у рф, а за підрахунками самих європейських держав, це майже мільярд доларів в місяць, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і потім… із цих рахунків ця сума надходить до України", - додала вона.
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Топ коментарі
+17
ДУРНІ СМЕРДЮЧІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СОГО СМЕРДЮЧОГО НІКЧЕМНОГО ЖИТТЯ БУДУТЬ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРИ ЦЬОМУ ПОСТІЙНО СПЛАЧУЮЧИ РЕПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
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14.03.2022 07:30
+16
Як я бачу до справ залучені професіонали.Це дуже радує.
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14.03.2022 07:33
+10
Шольцы с бербоками и прочими любителями газа от такого крыша съедит. А вообще идея абсолютно правильная
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14.03.2022 07:43
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ДУРНІ СМЕРДЮЧІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СОГО СМЕРДЮЧОГО НІКЧЕМНОГО ЖИТТЯ БУДУТЬ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРИ ЦЬОМУ ПОСТІЙНО СПЛАЧУЮЧИ РЕПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
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14.03.2022 07:30 Відповісти
"Це репчик, братан".
Зі. Вибачайте за тупий гумор, всю ніч не спав.
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14.03.2022 08:48 Відповісти
Як я бачу до справ залучені професіонали.Це дуже радує.
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14.03.2022 07:33 Відповісти
Так, вона має досвід. Але мені цікаво, що заставить Козломатушку качати газ на експорт, а гроші на заморозку? Це лиш мені виглядає як сюр якийсь? Та вони той газ спалять, якщо не зможуть оперативно назад в землю закачати... це ж москалі2022, а не німці1945.
А от використати заблоковані ЗВР та арештувати іншу власність то реальне бабло.
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14.03.2022 08:36 Відповісти
Вони частину грошей будуть таки отримувати, от ти ж коли аліменти сплачуєш, то не все віддаєш? А ще треба Европейським країнам компенсації за прийом біженців наших сплатити.
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14.03.2022 08:55 Відповісти
Кацапы должны за всё расплатиться
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14.03.2022 07:37 Відповісти
Какие платежи за газ, Европа отказывается от ******** энергоносителей.
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14.03.2022 07:37 Відповісти
Тепер Європі можна не спішити, московія зруйнувала інфраструктури вже більше ніж на 120 мільярдів доларів, такими темпами репарації буде виплачувати 10 років
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14.03.2022 07:42 Відповісти
Хороша ідея, навіть геніальна. ***** буде дуже задоволений, такі санкції не витримає жодна країна
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14.03.2022 07:38 Відповісти
чтобы московитов заставить платить репарации, их нужно сперва победить.
а для начала - добиться в ООН признания агрессии росии против Украини - войной и геноцидом. до сих пор этого не сделано
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14.03.2022 07:42 Відповісти
А в самом ООН отказать параше право в вето.
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14.03.2022 08:19 Відповісти
Не турбуйся. Все вже почалося. І докази і суди. Не може бути рішення суду до перемоги. Навіть після перемоги пройде час, щоб підрахувати збитки, все задокументувати. Я розумію, що це довго і нудно. Але це треба зробити правильно, щоб у Козломатушки не було шансів в майбутньому на зустрічні позови. Бо може статися так, що вони спробують оскаржити вирок, а потім тягти ту мульку десятиліттями. Тому має бути чітко виписана кожна буква. А це час, якого у нас немає. Тут емоціям не місце. Іншого шляху немає.
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14.03.2022 08:40 Відповісти
Zадроченці путінcькі,виплачуватимете 100 років репарації!
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14.03.2022 07:42 Відповісти
И , что 100 лет востанавливать Украину . ну уж нет всё сразу. Все нанесённые финансовые и моральные убытки.
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14.03.2022 07:53 Відповісти
Підняти з руїн зразу,а далі всім рідним і близьким безвинно загинувших виплачувати в трьох поколіннях!
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14.03.2022 07:58 Відповісти
Шольцы с бербоками и прочими любителями газа от такого крыша съедит. А вообще идея абсолютно правильная
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14.03.2022 07:43 Відповісти
Да срать на этих подстилок **********.
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14.03.2022 08:23 Відповісти
Говорити про репарації коли весь час знаходимось в обороні, принаймі, смішно.
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14.03.2022 08:01 Відповісти
Війна на всіх фронтах і дипломатичному також. Респект Лані. 👍
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14.03.2022 08:50 Відповісти
А ще за зрізаний унітаз на катері "Нікополь".
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14.03.2022 08:22 Відповісти
Он уже создан. Замороженный счет резерва центробанка РФ называется
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14.03.2022 08:09 Відповісти
Там два счета открывать надо. На второй Белоруссия платить будет. Лет семьдесят платить придется, А когда платить уже будет почти некому, то окончательный расчет возьмём Стародубщиной и Кубанью.
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14.03.2022 08:11 Відповісти
Ну перестанут кацапы отгружать нефть и газ, и что наши "партнёры" (прости господи) сделают? Правильно, сделают всё, чтобы нефть им газ поступали дальше.
Имитация бурной деятельности дипломатами.
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14.03.2022 08:15 Відповісти
А жрать то хочется, а голод не тетка? Ты можешь не работать, потому что у тебя алименты высчитывают ? Отож ! Деньги всем надо, и даже недостранам.
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14.03.2022 08:59 Відповісти
О, Лана Зеркаль! Поважаю, поважаю. ))
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14.03.2022 08:16 Відповісти
Умная, энергичная и обаятельная женщина. Пожелаем успехов Елене Владимировне в этом справедливом деле.
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14.03.2022 08:34 Відповісти
Лані Зеркаль хвала, все вірно, але спочатку треба перемогти московські болота, щоб вони не смерділи на весь Світ!
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14.03.2022 08:42 Відповісти
Так заарештовані 300млрд золотовалютн резервів,активи Сбербанка,майно кацапських громадян,на почин передати Україні
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14.03.2022 09:16 Відповісти
 
 