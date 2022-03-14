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Окупанти розграбували "Садибу Попова" і винесли мармуровий унітаз у Запорізькій області

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Окупанти розграбували

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли музей-заповідник "Садиба Попова". Крім того, вони розграбували його і винесли мармуровий унітаз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву директора Василівського історико-архітектурного музею "Садиба Попова" Ганну Головко.

Вона зазначила, що окупанти виламали всі двері, побили вікна і знищили все, що було на їхньому шляху. Крім того, вони винесли все, що могли взяти в руки і сумки, а оргтехніку розгромили.

Керівник Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОДА Влад Мороко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що російські окупанти вкрали мармуровий унітаз.

"Сьогодні орки, грабуючи Садибу Попова, разом з пилами і шуруповертом, вкрали мармуровий унітаз часів графів Попових. Що примітно, вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом хтось із нащадків злодіїв "повернув" артефакт до музею. І ось знову, нові загарбники, крадуть злощасний унітаз!!!" - написав Мороко.

Зазначимо, що "Садиба Попова" - єдина в регіоні замкова споруда. Палац був побудований в 1894 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти спалили музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+59
У кацапов на унитазы прямо сток. У них они не производятся или как. Из какого леса выпустили этих орков
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14.03.2022 07:41
+40
оо, классика пошла
прошло почти 15 лет, а унитазы и дальше воруют
что в грузии, что в крыму (на погранзаставе), что на корабле в 18, а теперь тут
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14.03.2022 07:44
+35
Унітазні бомж-війська *********. Вторая армія міра, *****!
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14.03.2022 07:41
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У кацапов на унитазы прямо сток. У них они не производятся или как. Из какого леса выпустили этих орков
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14.03.2022 07:41 Відповісти
у них стояк при виде унитаза.........))) кацап он и в африке кацап
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14.03.2022 07:42 Відповісти
У половины раиссян очко в полу, унитаз для них экзотика.
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14.03.2022 07:47 Відповісти
будуть в ньому капусту на "щи" квасити
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14.03.2022 08:07 Відповісти
Или будет по центру гостиной стоять, как главный атрибут роскоши
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14.03.2022 13:04 Відповісти
Це в них фетиш. Фройд би плакав
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14.03.2022 07:47 Відповісти
их из леса патефоном выманивали и они потом унитаз увидели.
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14.03.2022 07:50 Відповісти
И это не удивительно, ведь есть реальная статистика, что в Мордоре 20 000 000 очковых сортиров. Поэтому и тянется рука кацапа к цивилизации.
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14.03.2022 08:56 Відповісти
сакральный предмет...., объект поклонения.....
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14.03.2022 09:54 Відповісти
Унітазні бомж-війська *********. Вторая армія міра, *****!
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14.03.2022 07:41 Відповісти
Сутність москаля.окупанта.
Мрія ..унітаз.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...

Слава нації

Смерть москалям
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14.03.2022 07:41 Відповісти
великая и непобедимая )))))))))))))))))))) .......унитазы воровать это вам не воевать . дебилы, ***.
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14.03.2022 07:41 Відповісти
СМЕРДЮЧІ ЛАПАТНІКІ ВСЕ СВОЄ СМЕРДЮЧЕ ЖИТТЯ СЕРУТЬ У ВИКОПАНУ У ЗЕМЛІ ЯМУ-ТОМУ УНІТАЗИ ДЛЯ НИХ ЦЕ СКРЄПА, ЩОСЬ ПОЗАМЕЖАМИ ЇХНЬОЇ УЯВИ...
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14.03.2022 07:42 Відповісти
свинособаки мечтают установить мраморный унитаз на свой уличный толчок под Рязанью
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14.03.2022 07:43 Відповісти
оо, классика пошла
прошло почти 15 лет, а унитазы и дальше воруют
что в грузии, что в крыму (на погранзаставе), что на корабле в 18, а теперь тут
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14.03.2022 07:44 Відповісти
А телевізор?
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14.03.2022 07:47 Відповісти
Теж саме про мясорубку та старий принтер.
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14.03.2022 07:56 Відповісти
да вообще не важно фейк или нет
тырить и мародерить они могут "хорошо"
это надо еще проверить что от музея осталось
они и насрать там могут где нибудь
они это тоже любят делать
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14.03.2022 07:48 Відповісти
Додому хотів привезти. Наївний...
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14.03.2022 07:51 Відповісти
Тупі орки з різних жоп роїсі крадуть все підряд та взагалі дивуються рівнем розвитку життя в Україні. Одного дивує присутність асфальту на дорогах в селах з вуличним освітленням та газифікацією, а іншого - смак українського морозива.
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14.03.2022 07:59 Відповісти
Это не фейк - этим ублюдкам дали добро брать они все гребут и пакуют . Даже были разговоры о квартирах для вышестоящих
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14.03.2022 08:11 Відповісти
Так и видится покосившаяся полуразваленная дощатая будка в каком-нибудь Усть-Засранске, а в ней - мраморный унитаз!
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14.03.2022 07:46 Відповісти
Щоб ви з нього не вставали,рашисти грьобані!
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14.03.2022 07:46 Відповісти
А вони з нього по суті й не вставали.
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14.03.2022 07:55 Відповісти
Специ по унитазам.
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14.03.2022 07:46 Відповісти
На рашке это шо, большой дефицит или экзотика?
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14.03.2022 07:47 Відповісти
трофей
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14.03.2022 07:47 Відповісти
Неееее, для случайно выживших репоедов это награда, которая стоит выше звания героя кацапии. Это как при совке красным армейцам были три ступени ордена "Слава" Награждает им сам фюрер ***** или его шаман шойга.
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14.03.2022 08:19 Відповісти
И то, и другое.
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14.03.2022 07:49 Відповісти
За Уралом вообще невидаль дивная.
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14.03.2022 07:50 Відповісти
Унітазофілія. Фетішизм. Вони йому будуть вклонятися, цілувати і облизувати. На прикладі населення рф ми можемо спостерігати соціяльно-психічну патологію. Дослідження цього феномену займе не один рік.
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14.03.2022 07:50 Відповісти
Вангую,вони з нього вмиватися будуть!
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14.03.2022 07:50 Відповісти
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14.03.2022 07:52 Відповісти
🤣
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14.03.2022 07:55 Відповісти
😂
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14.03.2022 10:09 Відповісти
кацапские мародеры любят тырить унитазы. вчера - у грузин, сегодня - у украинцев

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14.03.2022 07:51 Відповісти
варвари...додати нічого.
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14.03.2022 07:51 Відповісти
російській мір в найкращому вигляді, орки *****.
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14.03.2022 07:52 Відповісти
Це часом не Легитимный з Ростова приїхав? Золотий у нього забрали, то він вже мармурові *******
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14.03.2022 07:52 Відповісти
https://dynamo.kiev.ua/blog/335270-moskovsko-flotsko-untazne
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14.03.2022 07:54 Відповісти
Параша краде унітази - це так символічно.
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14.03.2022 07:52 Відповісти
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14.03.2022 07:53 Відповісти
прорыв
а то ходят в всякой брендовой одежде
побохатому
а ну-ка, давайте как все
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14.03.2022 07:56 Відповісти
Открывается нова тема для санкций просто, а то уже не знают на что санкции наложить.
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14.03.2022 09:51 Відповісти
хотел что-то написать, но вижу - уже нечего. Всё уже написали.
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14.03.2022 07:58 Відповісти
Космічєско-унітазниє сіли расіі.
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14.03.2022 08:00 Відповісти
Навіщо їм унітз, скоро срати буде нічим.
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14.03.2022 08:08 Відповісти
У скрепных поносцев унитаз - сакральная вещь. Я часто их тролил на эту тему кацапских форумах еще с 14 года. Вот мой текст из моего микроархива :

Весь мир знает, что унитаз для скрепного поносца - сакральная штука, невиданная диковинка на расее. Как только в Украину приперлись ихтамнеты, то из всего наворованного на первом месте всегда находятся унитазы. Лаптекопытных сразил белоснежный цвет этой штуки, и когда ихтамнет случайно возращиется с Украины живым, то на столе у себя обязательно появляется белоснежный унитаз, украденный у жителя Украины. Из него на расее щи лаптем хлебают. Сбегается вся улица посмотреть на эту диковинку, и все завидуют счастливому владельцу невиданной на расее штуковины и давятся соплями от зависти.
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14.03.2022 08:13 Відповісти
Вони всією дєрєвнію щі їсти будуть.
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14.03.2022 08:19 Відповісти
Садиба пережила німецьких загарбників
а "руськага міра" не пережила
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14.03.2022 08:15 Відповісти
А вони хоча б знають що то таке, для чого і як ним користуватися? Дика голозада орда. Визволителі унітазні
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14.03.2022 08:18 Відповісти
Нічого нового з 45 року, все крадуть бо в срані-рязані окрім бояри нічого нема
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14.03.2022 08:18 Відповісти
Може подарувати кожному кацапів по унітазу, тоді вони не будуть шастать по чужих країнах?
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14.03.2022 08:23 Відповісти
Ідея цікава але не думаю що допоможе .Слухаючи записи перемовин кацапні із своїми самками , починаєш розуміти що не пропаганда керує цими нелюдами , а жадоба наживи (( цьому скільки не подаруй буде мало (( адже цього разу викрали хоч музейний екземпляр , а як у 2014 захезаний нв чонгарі стибрили , або як з катера нашого зняли , а як крали речі загиблих із збитого боїнга , як сучки їхні вихвалялися косметикою померлих ; це не орда і навіть не дикуни первісні - це первородне зло ((
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14.03.2022 08:43 Відповісти
"Золотий вагон" замість "золотого батона": розкішний подарунок для Медвечука (відео)
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14.03.2022 08:43 Відповісти
https://pravdatutnews.com/lifestyle/2022/03/14/14171-zolotyy-vagon-zamist-zolotogo-batona-rozkishnyy-podarunok-dlya
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14.03.2022 08:43 Відповісти
тут тоже унитаз с позолотой
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14.03.2022 08:44 Відповісти
Можно раскладывать унитазы в ключевых точках, чтобы заманивать туда кацапов, а потом ******* их там оптом.
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14.03.2022 09:21 Відповісти
Эти ознаки валяются по полям
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14.03.2022 09:43 Відповісти
Навіть тими ж шляхами що і більшовики, ведуть наступ. Хіба що через сто років, їм по зубах більше дали, і армія вже не чекає наказів відбиватись, а діє самостійно. Ну а уряд, майже так само як і Центральна Рада- продовжує заглядати в очі троцького-хуйла в пошуках миру, хоча вже робить це дуже обережно
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14.03.2022 10:02 Відповісти
у рабSSіян якийсь фєтіш на ці унітази 🚽
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14.03.2022 10:12 Відповісти
Що в їм до цих унітазів? Чого їх так тягне до всього що контактувало з гімном? Збоченці!!!!
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14.03.2022 12:51 Відповісти
 
 