Окупанти розграбували "Садибу Попова" і винесли мармуровий унітаз у Запорізькій області
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У Запорізькій області російські окупанти обстріляли музей-заповідник "Садиба Попова". Крім того, вони розграбували його і винесли мармуровий унітаз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву директора Василівського історико-архітектурного музею "Садиба Попова" Ганну Головко.
Вона зазначила, що окупанти виламали всі двері, побили вікна і знищили все, що було на їхньому шляху. Крім того, вони винесли все, що могли взяти в руки і сумки, а оргтехніку розгромили.
Керівник Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОДА Влад Мороко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що російські окупанти вкрали мармуровий унітаз.
"Сьогодні орки, грабуючи Садибу Попова, разом з пилами і шуруповертом, вкрали мармуровий унітаз часів графів Попових. Що примітно, вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом хтось із нащадків злодіїв "повернув" артефакт до музею. І ось знову, нові загарбники, крадуть злощасний унітаз!!!" - написав Мороко.
Зазначимо, що "Садиба Попова" - єдина в регіоні замкова споруда. Палац був побудований в 1894 році.
Будь ласка, зачекайте...
Мрія ..унітаз.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
прошло почти 15 лет, а унитазы и дальше воруют
что в грузии, что в крыму (на погранзаставе), что на корабле в 18, а теперь тут
тырить и мародерить они могут "хорошо"
это надо еще проверить что от музея осталось
они и насрать там могут где нибудь
они это тоже любят делать
а то ходят в всякой брендовой одежде
побохатому
а ну-ка, давайте как все
Весь мир знает, что унитаз для скрепного поносца - сакральная штука, невиданная диковинка на расее. Как только в Украину приперлись ихтамнеты, то из всего наворованного на первом месте всегда находятся унитазы. Лаптекопытных сразил белоснежный цвет этой штуки, и когда ихтамнет случайно возращиется с Украины живым, то на столе у себя обязательно появляется белоснежный унитаз, украденный у жителя Украины. Из него на расее щи лаптем хлебают. Сбегается вся улица посмотреть на эту диковинку, и все завидуют счастливому владельцу невиданной на расее штуковины и давятся соплями от зависти.
а "руськага міра" не пережила