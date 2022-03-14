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війна (56581) обстріл (21130) Рівне (389) Коваль (41)

Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджено телевізійну вежу поблизу Рівного, - голова Рівненської ОВА Коваль

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Біля Рівного в результаті нічного ворожого авіаудару була пошкоджена телевежа. На місці події працюють фахівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль. 

"В результаті авіаудару пошкоджена телевізійна вежа в Рівненській області. На місці працюють відповідні служби", - розповів чиновник.

Рівень пошкодження телевежі, деталі та обставини наразі з'ясовуються.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Редкие олигофрены. Ну не смотрим мы зомбоящик, как они! Да и то, кто хочет, уничтожение телебашен ничего не даст. Есть , спутник, кабель, IPTV. Даже в приложении Дия можно смотреть ТВ и слушать радио. Путин - тупое *****.
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14.03.2022 08:09
+7
Д@біли, ***. Телевежа їм нащо? Вони думають, що у нас всі в зомбоящику сидять?
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14.03.2022 08:04
+4
Дикари наверно думают, что у нас народ эфирное тв до сих пор смотрит..)
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14.03.2022 08:14
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Д@біли, ***. Телевежа їм нащо? Вони думають, що у нас всі в зомбоящику сидять?
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14.03.2022 08:04 Відповісти
Редкие олигофрены. Ну не смотрим мы зомбоящик, как они! Да и то, кто хочет, уничтожение телебашен ничего не даст. Есть , спутник, кабель, IPTV. Даже в приложении Дия можно смотреть ТВ и слушать радио. Путин - тупое *****.
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14.03.2022 08:09 Відповісти
Дикари наверно думают, что у нас народ эфирное тв до сих пор смотрит..)
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14.03.2022 08:14 Відповісти
Тривога тривала більше чотирьох годин.
Спати не дають.
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14.03.2022 08:16 Відповісти
Невже ви з Рівного?
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14.03.2022 16:01 Відповісти
Ні. Сусідка.
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14.03.2022 16:06 Відповісти
А я добре чув, бо живу за 2 км від телевишки. Вже і фото є
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14.03.2022 08:22 Відповісти
Когда тебе поручили простую задачу: взломать сайт облсовета и разместить объявление, но ты и здесь обосрался

https://t.me/voynareal/14951
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14.03.2022 08:23 Відповісти
біля восьмої припинили тривогу... 5 з половиню годин
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14.03.2022 08:33 Відповісти
Москалі вірять, що коли знищать українські телевежі, всім нам настане повний і незворотний капут .
Воістину - блажен, хто вірує...
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14.03.2022 08:56 Відповісти
 
 