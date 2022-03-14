УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13232 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
7 650 41
армія РФ (13505) війна (56581) Канада (1503) обстріл (21130) Путін (21440) полігон (253) Жолі Мелані (55)

Глава МЗС Канади Жолі про обстріл Яворівського полігону: "Путін мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Глава МЗС Канади Жолі про обстріл Яворівського полігону:

Канада засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, здійснений російською армією.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада рішуче засуджує ракетний удар, завданий російським режимом по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові", - заявила Жолі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на центр не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування, - США засудили обстріл Яворівського полігону

Вона наголосила, що президент путін "мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Жіночко, ну от не розуміє міль кремлівська закликів. Тільки піз*юліна його роздупляє Про це писали щк дипломати 16 го сторіччя
показати весь коментар
14.03.2022 08:05
+12
Полигон-это один из эпизодов в бесконечном ужасе, которые принесли орки. Тут в блогах человек пишет, что убили его маленькую дочь...
Только вот такими спичами войну не остановить. Нужны были четкие красные линии и действия, которые последуют за их пересечением. Только вот линий не было и нет. Эти призывы только смешат х*йло. Наоборот, они заставляют чувствовать безнаказанность
показати весь коментар
14.03.2022 08:10
+9
сейчас просто говорить "если бы"
но действительно, если бы при оккупации крыма СРАЗУ
не раскачиваясь еле еле а СРАЗУ ввели все эти санкции
заблокировали бы золотовалютные резервы, резервы цб и прочее
тогда бы плешивый педофил еще задумался
идти ли дальше
только слабая реакция на оккупацию крыма ему развязала руки
что ему все сойдет с рук
санкции чуть чуть зашевелились и то только когда сбили mh17
а когда сбивали украинские самолеты, вертолеты и обстреливали города
и заезжали танки российские
ничего не было почти
показати весь коментар
14.03.2022 08:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жіночко, ну от не розуміє міль кремлівська закликів. Тільки піз*юліна його роздупляє Про це писали щк дипломати 16 го сторіччя
показати весь коментар
14.03.2022 08:05 Відповісти
Правильная мысль, я поддерживаю. А что-бы это ускорить, нам нужны МиГи из бывших соцстран.
показати весь коментар
14.03.2022 08:05 Відповісти
Нам ещё надо иметь где их хранить, чтобы не разбили ракетами на земле.
показати весь коментар
14.03.2022 09:29 Відповісти
так они только так и умеют
первые дни для вида еще не бомбили все подряд
думали как в крыму и на донбассе будет, где все местные власти и сбу или убежали
или перешели на сторону врага

они уже обозвали этот полигон рассадником "бандеровцев и нацистов"
спрашивается, если везде нацисты, то где они видят "обычных укрАинцев"
ту малую часть коллабарантов на донбассе что ли?
спасибо, "хороший" пример
показати весь коментар
14.03.2022 08:06 Відповісти
Вибачте, а чому мусить? 🤔 Пані Жолі має на пуцина важелі впливу? Чи досі вірить, що стоячи осторонь від бійки відморозкп з немічноб жінкою можна словами змусити цього відморозка відступити?
показати весь коментар
14.03.2022 08:06 Відповісти
У них є озброєння, яке може захистити наше небо. По нього вже рік звертаються наші міністри і през. Нас усі послали нахер. Зокрема і Канада.
показати весь коментар
14.03.2022 08:09 Відповісти
Сподіваюся, що це озброєння - це не "голі" заяви оптимістично Жолі?
показати весь коментар
14.03.2022 08:17 Відповісти
Какие системы ПВО у стран НАТО мы убедились когда тяжелый беспилотник пролетел несколько стран НАТО и упал в Загребе.
показати весь коментар
14.03.2022 08:46 Відповісти
Що ти мелеш дурним язиком? Там - звичайний "людський актор". Розслабились чи просто спали. Бо ніхто і подумати не міг, що з балалайні їм прилетить безпілотник. На мою думку, кому треба, там звіздюлін виписали. А самі системи ППО там ******* і дуже надійні.
показати весь коментар
14.03.2022 08:59 Відповісти
Яка грізна заява від сучки.
показати весь коментар
14.03.2022 08:07 Відповісти
Полигон-это один из эпизодов в бесконечном ужасе, которые принесли орки. Тут в блогах человек пишет, что убили его маленькую дочь...
Только вот такими спичами войну не остановить. Нужны были четкие красные линии и действия, которые последуют за их пересечением. Только вот линий не было и нет. Эти призывы только смешат х*йло. Наоборот, они заставляют чувствовать безнаказанность
показати весь коментар
14.03.2022 08:10 Відповісти
сейчас просто говорить "если бы"
но действительно, если бы при оккупации крыма СРАЗУ
не раскачиваясь еле еле а СРАЗУ ввели все эти санкции
заблокировали бы золотовалютные резервы, резервы цб и прочее
тогда бы плешивый педофил еще задумался
идти ли дальше
только слабая реакция на оккупацию крыма ему развязала руки
что ему все сойдет с рук
санкции чуть чуть зашевелились и то только когда сбили mh17
а когда сбивали украинские самолеты, вертолеты и обстреливали города
и заезжали танки российские
ничего не было почти
показати весь коментар
14.03.2022 08:13 Відповісти
Это надо было делать в 2008г. после нападения на Грузию! Тогда бы не было 2014г. (Донбасс и Крым). В лаптестане было-бы не до войны, там бы лишнехромосомные скрепоносцы дрались бы друг с другом на с/х полях за мерзлую брюкву...
показати весь коментар
14.03.2022 09:38 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 08:12 Відповісти
меня уже задолбал этот дипломатический жаргон
показати весь коментар
14.03.2022 08:14 Відповісти
от клоунов ы цирке больше толку , чем от этих озабоченных .
показати весь коментар
14.03.2022 08:16 Відповісти
це вже як заклик шамана в пустелі про дощ
показати весь коментар
14.03.2022 08:17 Відповісти
так вспомнить
сколько они в сирии бомбили
их тоже там "просили"
химическая атака, ничего не сделали
фосфорные бомбы скидывали, ничего

только турки из-за нежелания усиления курдов в сирии
влезали туда
показати весь коментар
14.03.2022 08:23 Відповісти
у кацапів настає пора довгих радісних свят
на похоронах можна вдосталь нажертися горілки і браги
показати весь коментар
14.03.2022 08:24 Відповісти
Пора вже б набратись сміливості і змінити формулювання ")(уйло мусить припинити" на "Україна неодмінно переможе , і ми маємо за честь допомогти ЗСУ у цій війні".
показати весь коментар
14.03.2022 08:28 Відповісти
Какие же все сцикливые. Они не то что боятся ответить они боятся признать гибель своих же граждан.
показати весь коментар
14.03.2022 08:29 Відповісти
А де сєрьйозная озабочєнность?
показати весь коментар
14.03.2022 08:35 Відповісти
Сумую за нашими втратами і радію вже близькому розпаду ІМПЕРІЇ ЗЛА. Я в Києві під загрозою російських бомб і 575 ракет, які Л.Кучма в 1999 р. подарував Росії. Раджу просити у США не тільки засоби ППО, а й спори мікрогрибка Fusarium flavolapis (що це - погляньте https://www.naturesfynd.com/fy-protein) у фірми Natur'e Fynd. Якщо розсипати з неба маленькі пакетики з «протеїн Fy», то обложені ворогом в Маріуполі навіть зараз могли б харчуватися самотужки. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович"). Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
показати весь коментар
14.03.2022 08:44 Відповісти
Nado stob NATO samolioti uze naciali bombit ruskix tex sto jest Ukraine..Mozet i neobjasniat sto eto oni,kak Izrael delajet
показати весь коментар
14.03.2022 08:44 Відповісти
Эта песня хороша, начинай с начала
показати весь коментар
14.03.2022 08:48 Відповісти
Як страшно((((
показати весь коментар
14.03.2022 08:49 Відповісти
Не надоело нести этот ****** про то, что должен прекратить *****? Дайте пво и самолеты, всу сами дадут понять ботоксному ***** что оно должно прекратить!,
показати весь коментар
14.03.2022 09:00 Відповісти
Канада рішуче засуджує ракетний удар, завданий російським режимом
---
Ого! Не просто осуждает, а рештельно? 0_0
Ну, теперь-то ***** точно капитулирует!
показати весь коментар
14.03.2022 09:02 Відповісти
Нехай запхає своє ЗАСУДЖЕННЯ у свою велику жопу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
14.03.2022 09:28 Відповісти
А вода мокрая
показати весь коментар
14.03.2022 09:29 Відповісти
***** ложит на це ,,мусить"
показати весь коментар
14.03.2022 09:32 Відповісти
ах ти ж моя лапонька, яка ж ти "героїня"!...
показати весь коментар
14.03.2022 09:51 Відповісти
Сьогодні шаломов ( єврейське прізвище ***** по матері) покакає, вип'є кави і скаже собі " треба припинити ці обстріли України". ***, Зєлі і Люсі є не тільки в Україні ї!!!
показати весь коментар
14.03.2022 10:09 Відповісти
А обстрiл Киева не осуждает?
А за Харьков почему промолчала?
показати весь коментар
14.03.2022 11:06 Відповісти
 
 