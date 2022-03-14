Глава МЗС Канади Жолі про обстріл Яворівського полігону: "Путін мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну"

Канада засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, здійснений російською армією.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада рішуче засуджує ракетний удар, завданий російським режимом по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові", - заявила Жолі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на центр не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування, - США засудили обстріл Яворівського полігону

Вона наголосила, що президент путін "мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну".