Глава МЗС Канади Жолі про обстріл Яворівського полігону: "Путін мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну"
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Канада засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, здійснений російською армією.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Канада рішуче засуджує ракетний удар, завданий російським режимом по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові", - заявила Жолі.
Вона наголосила, що президент путін "мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну".
Топ коментарі
+20 Vladimir Baranov 7f754d40
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Будь ласка, зачекайте...
первые дни для вида еще не бомбили все подряд
думали как в крыму и на донбассе будет, где все местные власти и сбу или убежали
или перешели на сторону врага
они уже обозвали этот полигон рассадником "бандеровцев и нацистов"
спрашивается, если везде нацисты, то где они видят "обычных укрАинцев"
ту малую часть коллабарантов на донбассе что ли?
спасибо, "хороший" пример
Только вот такими спичами войну не остановить. Нужны были четкие красные линии и действия, которые последуют за их пересечением. Только вот линий не было и нет. Эти призывы только смешат х*йло. Наоборот, они заставляют чувствовать безнаказанность
но действительно, если бы при оккупации крыма СРАЗУ
не раскачиваясь еле еле а СРАЗУ ввели все эти санкции
заблокировали бы золотовалютные резервы, резервы цб и прочее
тогда бы плешивый педофил еще задумался
идти ли дальше
только слабая реакция на оккупацию крыма ему развязала руки
что ему все сойдет с рук
санкции чуть чуть зашевелились и то только когда сбили mh17
а когда сбивали украинские самолеты, вертолеты и обстреливали города
и заезжали танки российские
ничего не было почти
сколько они в сирии бомбили
их тоже там "просили"
химическая атака, ничего не сделали
фосфорные бомбы скидывали, ничего
только турки из-за нежелания усиления курдов в сирии
влезали туда
на похоронах можна вдосталь нажертися горілки і браги
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Ого! Не просто осуждает, а рештельно? 0_0
Ну, теперь-то ***** точно капитулирует!
А за Харьков почему промолчала?