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За добу в Чернігові зафіксовано вісім пожеж через обстріли та бомбардування, в області 226 населених пунктів без світла, - голова ОВА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу в Чернігові зафіксовано вісім пожеж через обстріли та бомбардування, в області 226 населених пунктів без світла, - голова ОВА Чаус

За добу в Чернігові в результаті обстрілів і бомбардувань виникло 8 пожеж, без електропостачання залишаються 226 населених пунктів у всій області, повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.

"Протягом минулої доби 13 березня зареєстровано 8 пожеж у Чернігові (пожежа в одному з АТБ, храм на території кладовища Яцево, ще 6 у житловому секторі). Усього з початку війни ліквідовано 213 пожеж, з них 160 загорянь через обстріли або бомбардування. Врятовано 35 людей, зокрема 10 дітей", – написав він у своєму Telegram у понеділок уранці з посиланням на ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Чаус також зазначив, що піротехніки ДСНС за добу двічі залучалися до розмінування, загалом з початку війни – 56. Він уточнив, що виявлено та вилучено 4 бомби ОФАБ-500, що не розірвалися, касетні елементи з РСЗ "Ураган", багато мін і снарядів.

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"Без електропостачання залишаються 226 населених пунктів у 3 районах області (Чернігівський – 195, Ніжинський – 27, Прилуцький – 4). У результаті влучення російських бомб та снарядів до об'єктів інфраструктури у Чернігові частково відключено газопостачання, тепло, водопровід", – додав Чаус.
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У місті Порту затримали рабина Даніела Літвака, який допоміг отримати громадянство Португалії російському мільярдеру Роману Абрамовичу.

Як повідомляє газета Publico, Літвак відповідав за сертифікацію нащадків сефардів - єврейської громади Піренейського півострова, яких переслідували у Португалії та Іспанії, передає НВ.

У п'ятницю поліцейські прибули до будівлі єврейської громади до Порту, щоб допитати інших членів її керівництва.

Влада підозрює, що Абрамович міг отримати громадянство незаконно.
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14.03.2022 09:04 Відповісти
"НАТО будет мгновенно реагировать на любое нападение на любого из его членов" (с)
Скажите, а взрыв в Загребе 5ти тонного летательного аппарата, со 120кг бомбой на борту, запущенного росией и пролетевшего три НАТОвских страны, это уже нападение на НАТО, или ещё не совсем ? ))))
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14.03.2022 09:13 Відповісти
Так-так. Нехай дурні сподіваються на захист НАТО, коли насправді - це бутафорська кліка, головна мета якої покласти шмат бюджету учасника в бездонну кишеню організаторів. Невже ви уявляєте, що солдати НАТО бельгійського походження підуть на смерть ради якоїсь там Литви? Не вірю.
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14.03.2022 10:28 Відповісти
Рашисти розграбували садибу Попова і вкрали мармуровий унітаз.
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14.03.2022 09:18 Відповісти
 
 