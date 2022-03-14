Крах Росії у війні з Україною буде раптовим і катастрофічним, - американський філософ Фукуяма
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до РФ.
Про це пише американський філософ Френсіс Фукуяма у своїй колонці для americanpurpose.com, передаж\є Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Я пишу цього листа зі Скоп'є, Північна Македонія, де знаходжусь останній тиждень, викладаючи один з наших курсів Академії лідерства для розвитку. Спостереження за війною в Україні тут нічим не відрізняється з точки зору доступної інформації, за винятком того, що я перебуваю в сусідньому часовому поясі та того факту, що на Балканах більше підтримки Путіна, ніж в інших частинах Європи. Суттєво в останньому завдяки Сербії та тому, що Сербія приймає Sputnik.
Я дозволю собі трохи висунути свою шию та зробити кілька прогнозів:
- Росія прямує до повної поразки в Україні.Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до РФ і їхні війська впадуть одразу після вторгнення. Очевидно, що російські солдати несли із собою парадну форму для параду перемоги в Києві, а не додаткові боєприпаси та пайки. На даний момент Путін долучив до цієї операції основну частину своїх військових — немає величезних резервів сил, які він міг би залучити, щоб додати до битви. Російські війська застрягли на кордонах різних українських міст, де вони стикаються з величезними проблемами з постачанням та постійними українськими атаками.
- Крах їхнього становища скоріше за все буде раптовим і катастрофічним, а не відбуватися повільно через війну на виснаження. Армія в полі досягне точки, коли її не можна буде ні забезпечувати, ні вивести, і моральний дух випарується. Це принаймні вірно на півночі; росіянам краще на півдні, але ці позиції буде важко зберегти, якщо північ зазнає краху.
- Немає жодного можливого дипломатичного вирішення війни до того, як вона відбувається. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які обидві країни зазнали на даний момент.
- Рада Безпеки ООН вкотре довела свою безпорадність.Єдиною корисною річчю було голосування на Генеральній асамблеї, яке допомагає визначити поганих або невірних акторів у світі.
- Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали розум в холоді під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українцям додаткових можливостей. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2, медичних матеріалів, комунікаційного обладнання та обміну інформацією. Я припускаю, що українські сили вже перебувають під наглядом та підтримкою розвідки НАТО, яка діє поза межами України.
- Ціна, яку сплачує Україна, звісно, величезна. Але найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія, з якою ні МіГи, ні заборонена для польотів зона нічого не можуть зробити. Єдине, що зупинить бійню, це розгром російської армії на землі.
- Путін не переживе поразки своєї армії.Він отримує підтримку, тому що його вважають сильною людиною; а що він може запропонувати, коли продемонструє некомпетентність і його позбавлять сили примусу?
- Вторгнення вже завдало величезної шкоди популістам у всьому світі, які до нападу одноманітно висловлювали симпатію до Путіна. Сюди входять Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звісно, Дональд Трамп. Політика війни показала їхні відверто авторитарні нахили.
- Наразі війна стала хорошим уроком для Китаю. Як і Росія, Китай створив, здавалося б, високотехнологічні військові сили за останнє десятиліття, але вони не мають бойового досвіду. Жалюгідну роботу російських ВПС, ймовірно, повторять ВПС Народно-визвольної армії, яка так само не має досвіду управління складними повітряними операціями. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво не буде обманювати себе щодо власних можливостей, як це зробили росіяни, коли обмірковували майбутній крок проти Тайваню.
- Сподіваюся, Тайвань сам прокинеться щодо необхідності готуватися до боротьби, як це зробили українці, і відновить військову службу. Не будемо передчасно прогнозувати поразки.
- Турецькі дрони стануть бестселерами.
- Поразка Росії зробить можливим"нове народження свободи"і позбавить нас від занепаду глобальної демократії. А дух 1989 року, житиме, дякуючи гурту сміливих українців.
Будь ласка, зачекайте...
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Слава нації
Смерть москалям
🇺🇦
вы убийцы, негодяи!
Вам гореть теперь ,
как извергам, в аду!!!
Офицеры - россияне,
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Байрактары, Байрактары,
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месть за гибель
наших мирных городов!!!(С)
Гражданин Израиля О. Газманов
Єдине, не згадав вплив кацапської тотальної корупції та фактор ядерної загрози.
Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали розум в холоді під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українцям додаткових можливостей. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2,
В перші два тижні весь світ був на великих емоціях, бачачи яке звірство тут орки творять. І навіть коли їбануте ***** сказало привести... ядерні сили в готовність, Китай відразу сказав сидіти ***** на стільці рівно. Ніхто не дозволить в світі кінцю світла із-за якогось *****, яке уявило себе і перцем.
это всё что надо знать Зе перед тем как садиться говорить с п*дарасами
ЄС-НАТО з ліваками Стотленбергом,Макроном,Бербок...
Нехоче сильної України,бо заздрять силі ЗСУ вони хочуть присвоїти лаври Перемоги над рф собі,але рф дуже й дуже бояться.
І тому виправдовують свій страх
Щоб Україна капітулювала,і Росія наїлася нею.
А ми подивимося з боку,і поспівчуваємо українцям убогим.
Нешукайте підтримку на Заході,вони давно вже Україну злили,нехочуть її перемоги.
Тому й нема Закритого Неба, ПВО,Літаків,важкого озброєння.
Озабочені сцуки, воюйте на своїй землі!
А в Англії теж були засранці, які заглядали в дупу фюреру, ми нордична одна раса і все таке.
В Україні теж їх немало.
У нашому випадку, віра в нашу перемогу є основою нашої ТЕОРІЇ.
Неважливо хто там у керма - навальний чи путін, всі вони мріють про імперію,
кримнаш і відновлення радянського союзу.
Слава Украине,
Героям слава!
Звертаюсь до тих, хто читає мій текст.
Прошу будь-яким способом повідомити Президенту, та РНБО таку інформацію:
Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").
4. Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
УКРАИНСКОГО ЛИДЕРА ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВЫПОЛНИТЬ АГРЕССОРА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ :
1,ОСУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ.
2. ВОЗМЕСТИТЬ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ УКРАИНЦАМ.
3, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА.
4, СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ,
5, ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ СВОБОДУ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ НАТО.
СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
турци санкций не вводит. небо для лаптей не закрывает. а оружие продает украине.
Мы все его ждем.
Бог, услышь молитвы матерей и детей Украины, накажи этих Z-тварей за их нелюдское отношение к людям!!!!!!
Це Ви серйозно? Почитайте істинну (не від москалів) історію цих двох держав за останні 500 років і аж до моменту заборони викладання у ВУЗах Украіни украінською мовою у 70-х роках минулого сторіччя. Може таки прозрієте...
Додам ше: "ваших народів" ніколи не існувало. Був та залишається народ Украіни (слов'яни) та племена угро-фінів, котрі змішалися з чингізідами (своіми завойовниками) та котрі нині йменують себе вкраденою у нас назвою "рускіє". Порада Вам на майбутнє: never stop learning.