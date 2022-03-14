УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7780 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
75 522 86
армія РФ (13505) війна (56581) Китай (1922) НАТО (5144) Росія (47263) Фукуяма (8)

Крах Росії у війні з Україною буде раптовим і катастрофічним, - американський філософ Фукуяма

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Крах Росії у війні з Україною буде раптовим і катастрофічним, - американський філософ Фукуяма

Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до РФ.

Про це пише американський філософ Френсіс Фукуяма у своїй колонці для americanpurpose.com, передаж\є Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Я пишу цього листа зі Скоп'є, Північна Македонія, де знаходжусь останній тиждень, викладаючи один з наших курсів Академії лідерства для розвитку. Спостереження за війною в Україні тут нічим не відрізняється з точки зору доступної інформації, за винятком того, що я перебуваю в сусідньому часовому поясі та того факту, що на Балканах більше підтримки Путіна, ніж в інших частинах Європи. Суттєво в останньому завдяки Сербії та тому, що Сербія приймає Sputnik.

Я дозволю собі трохи висунути свою шию та зробити кілька прогнозів:

  1. Росія прямує до повної поразки в Україні.Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до РФ і їхні війська впадуть одразу після вторгнення. Очевидно, що російські солдати несли із собою парадну форму для параду перемоги в Києві, а не додаткові боєприпаси та пайки. На даний момент Путін долучив до цієї операції основну частину своїх військових — немає величезних резервів сил, які він міг би залучити, щоб додати до битви. Російські війська застрягли на кордонах різних українських міст, де вони стикаються з величезними проблемами з постачанням та постійними українськими атаками.

  2. Крах їхнього становища скоріше за все буде раптовим і катастрофічним, а не відбуватися повільно через війну на виснаження. Армія в полі досягне точки, коли її не можна буде ні забезпечувати, ні вивести, і моральний дух випарується. Це принаймні вірно на півночі; росіянам краще на півдні, але ці позиції буде важко зберегти, якщо північ зазнає краху.

  3. Немає жодного можливого дипломатичного вирішення війни до того, як вона відбувається. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які обидві країни зазнали на даний момент.

    Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10-а ГШБр знищила колону російської техніки. ВIДЕО



  4. Рада Безпеки ООН вкотре довела свою безпорадність.Єдиною корисною річчю було голосування на Генеральній асамблеї, яке допомагає визначити поганих або невірних акторів у світі.

  5. Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали розум в холоді під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українцям додаткових можливостей. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2, медичних матеріалів, комунікаційного обладнання та обміну інформацією. Я припускаю, що українські сили вже перебувають під наглядом та підтримкою розвідки НАТО, яка діє поза межами України.

  6. Ціна, яку сплачує Україна, звісно, величезна. Але найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія, з якою ні МіГи, ні заборонена для польотів зона нічого не можуть зробити. Єдине, що зупинить бійню, це розгром російської армії на землі.

  7. Путін не переживе поразки своєї армії.Він отримує підтримку, тому що його вважають сильною людиною; а що він може запропонувати, коли продемонструє некомпетентність і його позбавлять сили примусу?

  8. Вторгнення вже завдало величезної шкоди популістам у всьому світі, які до нападу одноманітно висловлювали симпатію до Путіна. Сюди входять Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звісно, Дональд Трамп. Політика війни показала їхні відверто авторитарні нахили.

  9. Наразі війна стала хорошим уроком для Китаю. Як і Росія, Китай створив, здавалося б, високотехнологічні військові сили за останнє десятиліття, але вони не мають бойового досвіду. Жалюгідну роботу російських ВПС, ймовірно, повторять ВПС Народно-визвольної армії, яка так само не має досвіду управління складними повітряними операціями. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво не буде обманювати себе щодо власних можливостей, як це зробили росіяни, коли обмірковували майбутній крок проти Тайваню.

  10. Сподіваюся, Тайвань сам прокинеться щодо необхідності готуватися до боротьби, як це зробили українці, і відновить військову службу. Не будемо передчасно прогнозувати поразки.

  11. Турецькі дрони стануть бестселерами.

  12. Поразка Росії зробить можливим"нове народження свободи"і позбавить нас від занепаду глобальної демократії. А дух 1989 року, житиме, дякуючи гурту сміливих українців.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+100
Как пишут в сети: вторая армия в мире просит военной помощи в 3 армии мира в войне против Украины...
🇺🇦
показати весь коментар
14.03.2022 09:40
+83
показати весь коментар
14.03.2022 09:48
+78
Этот философ в прошлом был военным спецом. Знает, что говорит.
показати весь коментар
14.03.2022 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
14.03.2022 09:39 Відповісти
Как пишут в сети: вторая армия в мире просит военной помощи в 3 армии мира в войне против Украины...
🇺🇦
показати весь коментар
14.03.2022 09:40 Відповісти
Не могут две недели взять Гостомель...
показати весь коментар
14.03.2022 09:48 Відповісти
Вони тут віддали перевагу брати за щоку.
показати весь коментар
14.03.2022 10:00 Відповісти
Где-то видел фотку, где "загоревшие" пацаны в куче валяются, припорошенные снегом, отдыхают после очередного взятия Киева
показати весь коментар
14.03.2022 10:01 Відповісти
китайці відповіли, що нічого про це не чули
показати весь коментар
14.03.2022 09:58 Відповісти
Это примерно как бульбаши после удара лапотного ераплана по их селу : это не у нас и вааще мы не при чем.
показати весь коментар
14.03.2022 10:33 Відповісти
Этот философ в прошлом был военным спецом. Знает, что говорит.
показати весь коментар
14.03.2022 09:40 Відповісти
Не розчавили не чере Фукуяму, а через Буша-джуніора, який заглядав у ґебнюцькі очі путіна. Те саме хоче повторити блаЗЄнський.
показати весь коментар
14.03.2022 10:29 Відповісти
Знаєш куди пішов російський корабель? Отож!
показати весь коментар
14.03.2022 10:52 Відповісти
А я где-то вычитал,что Буш напечатал два большущих тома санкций для мордорцев,а в январе 2009-го пришёл "голубь мира" обама и всё похерил
показати весь коментар
14.03.2022 12:27 Відповісти
так, цн було найбільшою помилкою,щопарашку доді не добили, але там купа ядерної зброї, тому й побоялись,що якимось дикунам потрапить, хоча кацапи не кращі, та й тоді парашка косили під демократичну країну, там типа вибори були. Але тепр доведеться парашку знищити.
показати весь коментар
14.03.2022 10:33 Відповісти
Он не писал о конце истории после распада советского союза. Он писал, что за либеральное государственное устройство - последнее, когда к нему придет все человечество, история закончится. Советский союз - не единственное недемократическое государство. И вообще, идея конца истории принадлежит Гегелю, он только напомнил ее миру
показати весь коментар
14.03.2022 10:35 Відповісти
Немає ніяких сумнівів !
показати весь коментар
14.03.2022 09:41 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 09:43 Відповісти
странно, а почему не на скрепных полуторках
показати весь коментар
14.03.2022 10:02 Відповісти
Вони попереду колони. А це, за версією кацапні, "трофЄі"
показати весь коментар
14.03.2022 10:30 Відповісти
так у них ручки на дверях отваливаются. они лишь для патриотизма)
показати весь коментар
14.03.2022 12:28 Відповісти
Zасранцi Vперде
показати весь коментар
14.03.2022 10:14 Відповісти
ППКС.
показати весь коментар
14.03.2022 09:44 Відповісти
"Офицеры - россияне,
вы убийцы, негодяи!
Вам гореть теперь ,
как извергам, в аду!!!
Офицеры - россияне,
мародёрить не устали,
честь и совесть
в ипотеку отданы!
Байрактары, Байрактары,
ваши точные удары -
месть за гибель
наших мирных городов!!!(С)
Гражданин Израиля О. Газманов
показати весь коментар
14.03.2022 09:47 Відповісти
а шо він вже дитя Сіона. Башкир став євреем ?
показати весь коментар
14.03.2022 10:11 Відповісти
Нє, євреї його послали вслід за лаптєплавом.
показати весь коментар
14.03.2022 10:21 Відповісти
а воно хіба вміє ріфмопльтнічать, мабуть тільки скакати як полодурошне. і Газман(ову) громадянста не дали, йому вказали напрямок рускава *******.
показати весь коментар
14.03.2022 10:36 Відповісти
а що він не здох? Невже блін фейк..
показати весь коментар
14.03.2022 14:52 Відповісти
хз, за життям примітивних на парашці не цікавлюсь, з дитинства пам'ятаю, що було таке, щось пригало, кацапам подобалось.
показати весь коментар
14.03.2022 21:33 Відповісти
ППКС.
показати весь коментар
14.03.2022 09:47 Відповісти
Krome "riuzge planirovanie". Ce oksiumoron.
показати весь коментар
14.03.2022 13:34 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 09:48 Відповісти
Та да. Він би весь світ підкорив. Але на шляху трапилися Буча, Ірпінь, Гостомель...
показати весь коментар
14.03.2022 10:00 Відповісти
Доволі цікаво та розумно написав.
Єдине, не згадав вплив кацапської тотальної корупції та фактор ядерної загрози.
показати весь коментар
14.03.2022 09:48 Відповісти
потом гаждане опгеделенной нацианальности в могдоре будут кричать на каждом углу, что это был их значительный вклад в дело победы Украины (это я о коррупции и главных миллиардерах за паребриком)...
показати весь коментар
14.03.2022 09:54 Відповісти
Це він описав тут, не прямо, але дотичної.

Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали розум в холоді під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українцям додаткових можливостей. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2,

В перші два тижні весь світ був на великих емоціях, бачачи яке звірство тут орки творять. І навіть коли їбануте ***** сказало привести... ядерні сили в готовність, Китай відразу сказав сидіти ***** на стільці рівно. Ніхто не дозволить в світі кінцю світла із-за якогось *****, яке уявило себе і перцем.
показати весь коментар
14.03.2022 10:13 Відповісти
*імперцем
показати весь коментар
14.03.2022 10:13 Відповісти
Хай пише, нам своє робити
показати весь коментар
14.03.2022 10:54 Відповісти
"Немає жодного можливого дипломатичного вирішення війни до того, як вона відбувається. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які обидві країни зазнали на даний момент"-отож бо після знищення шкіл,пологових лікарень,дітячих садків, шкіл,будинків,винищення цілих містечок та сіл,бомбардування Харківа Чернігова Сум геноцид Маріуполя вбивства дітей жінок цілих сімей,сідати за стіл та підписувати щось з війсковим террористом це злочин,террориста потрібно знищувати або йти до кінця та не давати передишки і не зупинятися, а дивитися в очі тільки як ліквідованого,як Каддафі чи інших диктаторів
показати весь коментар
14.03.2022 09:51 Відповісти
До бункера на Уралі дістатись дуже важко буде...
показати весь коментар
14.03.2022 10:21 Відповісти
Урал - это дальше от Москвы, чем Форос.
показати весь коментар
14.03.2022 11:20 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 12:19 Відповісти
Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які обидві країни зазнали на даний момент. Джерело: https://censor.net/ua/n3324851

это всё что надо знать Зе перед тем как садиться говорить с п*дарасами
показати весь коментар
14.03.2022 09:56 Відповісти
США з ліваками-демократами:Байденом,Борелем...
ЄС-НАТО з ліваками Стотленбергом,Макроном,Бербок...
Нехоче сильної України,бо заздрять силі ЗСУ вони хочуть присвоїти лаври Перемоги над рф собі,але рф дуже й дуже бояться.
І тому виправдовують свій страх

Щоб Україна капітулювала,і Росія наїлася нею.
А ми подивимося з боку,і поспівчуваємо українцям убогим.
Нешукайте підтримку на Заході,вони давно вже Україну злили,нехочуть її перемоги.
Тому й нема Закритого Неба, ПВО,Літаків,важкого озброєння.
показати весь коментар
14.03.2022 09:57 Відповісти
Тут главное слово ВЫБИРАЮТ... Московиты вот не выбирают... Страна рабов, страна господ
показати весь коментар
14.03.2022 10:06 Відповісти
Мы, как нибудь, без "специалиста под прокси" разберёмся.
показати весь коментар
14.03.2022 10:10 Відповісти
та ти шо ! Порівняв Україну з мокшанськими болотами. НГе віриш в Україну, не віриш.
показати весь коментар
14.03.2022 10:14 Відповісти
Слава Україні та її синам!
Озабочені сцуки, воюйте на своїй землі!
показати весь коментар
14.03.2022 10:52 Відповісти
Чекає у засаді трупа ворогу
показати весь коментар
14.03.2022 10:56 Відповісти
Вумний дядько..., Зачьот !!!
показати весь коментар
14.03.2022 09:57 Відповісти
Левак глобалист оправдывает отказ его хозяев помочь с противоракетными комплексами и самолетам
показати весь коментар
14.03.2022 10:02 Відповісти
Он во всем прав 100% особенно про закрытое небо и что бы не помогали. А то уже рашка пишет, что это не Украина воюет а НАТО. Придурки. Если бы еще НАТО ввезалось вас бы в самом деле за 2 дня не было бы.
показати весь коментар
14.03.2022 10:05 Відповісти
Чи ви не українці? Нехай співає. На Україні вірять в ЗСУ більше чим Фукуямі.
показати весь коментар
14.03.2022 11:00 Відповісти
КГБ розвалило совковий союз,замутивши з Борисом рашистське шоу в котрому йому відвели роль на пару років правління , після чого прийшли до влади, поставивши "капутіна", щоб довершити справу по розвалу історичного багатовікового лукавого рашистського наросту на тілі світового людства.Рашистська багатовікова інфекція дозріла і рашистський фурункул вскрився ,від якого на весь світ іде сморід смерті, вбивства, розрухи .І це пройде, і цього на віки більше не буде.
показати весь коментар
14.03.2022 10:18 Відповісти
рузвельт з 1940 по 1942 теж кормив бритів обіцянками, то конгресс, то сенат,то ще щось. Уїнстон катався по США і пропагував спільну перемогу. А Рузвельт здався, коли предки цього філософа потопили флот і при чому теж без оголошення війни. Тоді то і швидко перебудувалися на війну.
А в Англії теж були засранці, які заглядали в дупу фюреру, ми нордична одна раса і все таке.
показати весь коментар
14.03.2022 10:20 Відповісти
Корисних ідіотів вистачає завжди.
В Україні теж їх немало.
показати весь коментар
14.03.2022 10:27 Відповісти
Люба ТЕОРІЯ перевіряється часом.
У нашому випадку, віра в нашу перемогу є основою нашої ТЕОРІЇ.
показати весь коментар
14.03.2022 10:21 Відповісти
Московія здохне і народи світу будуть радіти тому що тюрма народів зруйнувалася.
Неважливо хто там у керма - навальний чи путін, всі вони мріють про імперію,
кримнаш і відновлення радянського союзу.
показати весь коментар
14.03.2022 10:30 Відповісти
Давно не читал столь короткого но абсолютно полного и правильного обзора!

Слава Украине,
Героям слава!
показати весь коментар
14.03.2022 10:30 Відповісти
Нічого раптового, через кілька місяців маскалям конец.
показати весь коментар
14.03.2022 10:32 Відповісти
"""Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними""" Не ну **** такое пишет(говорит) ? Да мне похер что пишет, думает рашка и остальной свет... Кровь людская - не водица,чем меньше погибнет или станет инвалидами мои сограждане Украины тем сильнее будет наша страна,в чем не заинтересованна не одна соседняя страна,и каким путем это будет достигнуто вообще не важно.
показати весь коментар
14.03.2022 10:34 Відповісти
Просто в случае, если кацапская армия проиграет украинцам, ***** вытащат из бункера и казнят сами кацапы, а в случае, если кацапов раскатает НАТО-вская авиация, кацапы сплотятся и под руководством ***** начнут ядерную войну с НАТО.
показати весь коментар
14.03.2022 11:36 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
14.03.2022 10:42 Відповісти
Вдячний Фукуямі - чесна людина і хороший науковець.
Звертаюсь до тих, хто читає мій текст.

Прошу будь-яким способом повідомити Президенту, та РНБО таку інформацію:

Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").

4. Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
показати весь коментар
14.03.2022 10:45 Відповісти
стреляю на язычный хрюк с мацковским акцентом .
показати весь коментар
14.03.2022 10:45 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВКЛЮЧАЯ
УКРАИНСКОГО ЛИДЕРА ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВЫПОЛНИТЬ АГРЕССОРА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ :
1,ОСУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ.
2. ВОЗМЕСТИТЬ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ УКРАИНЦАМ.
3, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА.
4, СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ,
5, ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ СВОБОДУ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ НАТО.
СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
показати весь коментар
14.03.2022 10:52 Відповісти
украинские инженеры не хуже турецких. турция много пиара получает в войне, но украине надо свои будут разработки и своя продажа своего оружия.

турци санкций не вводит. небо для лаптей не закрывает. а оружие продает украине.
показати весь коментар
14.03.2022 10:56 Відповісти
движки на байрактарах ноне украинские.
показати весь коментар
14.03.2022 11:00 Відповісти
Движки это хорошо, но современный беспилотник - это в первую очередь надежный помехозащищенный канал связи, продвинутая оптика и оружие, компенсирующее малые размеры высокой точностью. То есть в первую очередь электроника и софт.
показати весь коментар
14.03.2022 11:41 Відповісти
Неожиданным крах не будет!
Мы все его ждем.
показати весь коментар
14.03.2022 10:57 Відповісти
Ни когда б не поверил, что русские военные будут творить геноцид в Украине, а русский народ своим большинством это одобрял. Мир был и так шатким, а теперь война на век вырыла пропасть между нашими народами. И даже рашпропаганда не сможет стереть память человеческую от зверств русского солдата на земле украинской.
Бог, услышь молитвы матерей и детей Украины, накажи этих Z-тварей за их нелюдское отношение к людям!!!!!!
показати весь коментар
14.03.2022 11:12 Відповісти
"Нікогда б нє повєріл..."
Це Ви серйозно? Почитайте істинну (не від москалів) історію цих двох держав за останні 500 років і аж до моменту заборони викладання у ВУЗах Украіни украінською мовою у 70-х роках минулого сторіччя. Може таки прозрієте...
Додам ше: "ваших народів" ніколи не існувало. Був та залишається народ Украіни (слов'яни) та племена угро-фінів, котрі змішалися з чингізідами (своіми завойовниками) та котрі нині йменують себе вкраденою у нас назвою "рускіє". Порада Вам на майбутнє: never stop learning.
показати весь коментар
14.03.2022 12:27 Відповісти
Совет Безопасности ООН еще раз доказал свою НЕ беспомощность , а тотальную коррупцию среди высоких чиновников Европы . Френсису Фукуяме нужно называть вещи своими именами и не прикрывать тотальную коррупцию какой-то там беспомощностью . Иначе это враньё и коррупция будут продолжаться бесконечно , а кровь так же будет литься рекой .
показати весь коментар
14.03.2022 11:29 Відповісти
Его слова да Богу...
показати весь коментар
14.03.2022 11:29 Відповісти
Тайваню добре, він на острові.
показати весь коментар
14.03.2022 11:32 Відповісти
"Украина должна победить сама" - я понимаю почему но блин это так будет дорого для нас(
показати весь коментар
14.03.2022 11:42 Відповісти
Задачу они выполнят... А какова задача? На рашке, даже, те, кто поддерживает всё это, задают вопрос о целях этой "операции".
показати весь коментар
14.03.2022 11:51 Відповісти
Этот чувак явно не понимает что небо надо закрывать из за непрерывных бомбардировок агрессором мирных украинских городов не управляемыми бомбами. Которые уничтожает население, дома и инфраструктуру. Если б у этого умника разбомбили единственное жильё и убили его родственников при авианалёте, и он стал бомжом, тогда он бы закукарекал совсем по другому.
показати весь коментар
14.03.2022 13:48 Відповісти
Фукуяма - філософ, а філософи не змінюють своє світоприйняття в залежності від обставин зовнішнього світу.
показати весь коментар
14.03.2022 14:35 Відповісти
 
 