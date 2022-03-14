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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 000 осіб,

танків ‒ 389 од,

бойових броньованих машин ‒ 1249 од,

артилерійських систем – 150 од,

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РСЗВ - 64 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 77 од,

гелікоптерів – 90 од,

автомобільної техніки - 617 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.

Дані уточнюються.
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Топ коментарі
+16
бгг,скоро русня на кукурузніках буде літати
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14.03.2022 09:52
+15
Цензор!
Будь ласка, пишите різницю з вчорашніми цифрами.
Наприклад у дужках:
Танки: 389 (+15)
Так буде набагато наглядне!
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14.03.2022 10:00
+14
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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14.03.2022 09:52
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бгг,скоро русня на кукурузніках буде літати
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14.03.2022 09:52 Відповісти
З веслами,щоб швидше
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14.03.2022 09:53 Відповісти
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14.03.2022 10:03 Відповісти
І НАТО їх почне боятись !
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14.03.2022 09:54 Відповісти
а як не боятися неадеквата на кукурузнику з веслами?
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14.03.2022 10:18 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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14.03.2022 09:52 Відповісти
смерть ворогам!
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14.03.2022 09:56 Відповісти
Варто врахувати що тут було зібрано найкраще і саме нове. Що гарантовано може злетіти і повернутись. Далі будуть вилітати такі літаки що в польоті болти ******* ))
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14.03.2022 09:54 Відповісти
Також були російськи пілоти, які мали певний досвід. Але з парашутами щось таке.... А якщо за штурвалом буде зелень, то хто знає, чи полетять вони взагалі?
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14.03.2022 10:24 Відповісти
гелікоптери все ще попереду, хоча літаки наздоганяють...
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14.03.2022 09:55 Відповісти
поспішають на концерт кобзона
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14.03.2022 10:07 Відповісти
Генштаб Вооруженных сил Украины приводит данные по потерям российских нацистов - общие и за последние сутки.

Уничтожены или стали трофейными 389 танков (+15 за сутки) и 1249 боевых бронированных машин (+23), 150 единиц артиллерии (+10) и 64 (+2) реактивные системы залпового огня, 33 средства противовоздушной обороны, 77 самолетов (+3) и 83 вертолета(+4), 617 автомобилей (+17), два катера и один корабль, 60 цистерн с горючим, восемь беспилотников оперативно-тактического уровня (+1).
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14.03.2022 11:29 Відповісти
от вже нові дані. коптери збільшують відрив...
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14.03.2022 11:46 Відповісти
СТОП *****!!!
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14.03.2022 09:59 Відповісти
"Вони тупорилi, лiтають над нами i ******** *** знаэ куди...."
https://youtu.be/QwIknv0eMQA
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14.03.2022 10:00 Відповісти
Ох там в лесополосе попали по чему-то серьезному.
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14.03.2022 10:13 Відповісти
Цензор!
Будь ласка, пишите різницю з вчорашніми цифрами.
Наприклад у дужках:
Танки: 389 (+15)
Так буде набагато наглядне!
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14.03.2022 10:00 Відповісти
///

"Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".

Примара Києва звернулася до російських окупантів (Фото)



Легендарний український пілот на прізвисько Примара Києва звернувся до російських окупантів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
Відомо, що знаменитий пілот залишив повідомлення російським нацистам: "Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".
З перших днів війни український ас збив уже кілька десятків літаків окупантів.
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14.03.2022 10:04 Відповісти
вчора надибала мульти по темі привида
https://www.youtube.com/watch?v=Y_GJa7XwKZQ

та друга частина
https://www.youtube.com/watch?v=WuHlisJPYPg
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14.03.2022 10:21 Відповісти
👍💪
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14.03.2022 10:27 Відповісти
Дивно що трупаків не зростає кількість.
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14.03.2022 10:11 Відповісти
забембалися рахувати
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14.03.2022 10:22 Відповісти
Та невже? Кожна ланка доповідає своєму командирові про результати своє праці.
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14.03.2022 10:25 Відповісти
Що можна доповісти після арт обстрілу? Або роботи Байрактару, хто зна скільки їх там в кунгу було?
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14.03.2022 13:52 Відповісти
Їде 3 танка та 5 БМП. Усіх накрило артою. Це 50 у БМП + 9 танкістів. Що тут складного? Результативність стрільби треба рахувати. Звичайно, якщо сидять у окопі, тут не порахуєш. Але де ті окопи зараз є?
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14.03.2022 14:06 Відповісти
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14.03.2022 10:12 Відповісти
12000 кацапов, уже который день, что за херня?
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14.03.2022 10:13 Відповісти
Путин очень попросил ЗЕ не публиковать реальные цифры, потому что это очень бьёт и раскачивает лодку в россии от таких цифр! Типа если ЗЕ хочет прямых переговоров с ******, то 12к и больше рисовать нельзя!
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14.03.2022 10:22 Відповісти
Про щось вони ж товчуть кожен день по відео зв'язку.
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14.03.2022 10:38 Відповісти
читай уважно новини:
м'ясо поки що перестали рахувати.
по перше, його забагато.
по друге, орки перестали тупо лізти уперед і і війна перейшла у дистанційну фазу "від оборони" - трупи орків залишаються на їхньому боці, рахувати важко.
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14.03.2022 10:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1503282912397045760
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14.03.2022 10:16 Відповісти
Вертолеты скоро юбилей отпразднуют. Для 100 экипажа можно заказать юбилейные мешки)
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14.03.2022 10:21 Відповісти
Святкові мішечки.
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14.03.2022 10:22 Відповісти
Кацапське м'ясо і кістки вже тяжко рахувати, воно валяється скрізь і зараз немає часу складати ці пазли. Хто може знати скільки їх було в тому танку, скільки в уралі-камазі, якщо вони горять до попелу.
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14.03.2022 10:22 Відповісти
У танку екіпаж з 3-х, у БМП - 10. Джавелінами по уралах-камазах я думаю не стріляють, занадто дорого таку зброю витрачати на це лайно. Приблизно завжди можна прикинути скільки намолотили.
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14.03.2022 10:36 Відповісти
Немає сенсу їх рахувати. То орда. Вони сами не рахують. Так як м'ясо практично безкоштовне і безкінечне.

Має сенс рахувати техніку. Орда без засобів пересування, то жалюгідне бомж-військо дегенератів, які розбігаються при перших пострілах.
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14.03.2022 10:57 Відповісти
Сенс є. Чим більше намолотили та показали - тим більше відмовляться та дезертирують.
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14.03.2022 12:02 Відповісти
Та пес його знає скільки там було, 3 або 10, це кацапня, їх хворих нормальній людині тяжко зрозуміти.
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14.03.2022 11:02 Відповісти
Что-то уж больно притянуто. Хотя если у ВСУ и нацбатов потери исчисляются единицами, то не знаю как можно верить этим сводкам.
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14.03.2022 11:29 Відповісти
 
 