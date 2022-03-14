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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 389 од,
бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
артилерійських систем – 150 од,
РСЗВ - 64 од,
засоби ППО - 34 од,
літаків – 77 од,
гелікоптерів – 90 од,
автомобільної техніки - 617 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
Дані уточнюються.
Топ коментарі
+16 Sasha Gritsevich
показати весь коментар14.03.2022 09:52
+15 Small Jerboa
показати весь коментар14.03.2022 10:00
+14 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар14.03.2022 09:52
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Уничтожены или стали трофейными 389 танков (+15 за сутки) и 1249 боевых бронированных машин (+23), 150 единиц артиллерии (+10) и 64 (+2) реактивные системы залпового огня, 33 средства противовоздушной обороны, 77 самолетов (+3) и 83 вертолета(+4), 617 автомобилей (+17), два катера и один корабль, 60 цистерн с горючим, восемь беспилотников оперативно-тактического уровня (+1).
https://youtu.be/QwIknv0eMQA
Будь ласка, пишите різницю з вчорашніми цифрами.
Наприклад у дужках:
Танки: 389 (+15)
Так буде набагато наглядне!
"Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".
Примара Києва звернулася до російських окупантів (Фото)
Легендарний український пілот на прізвисько Примара Києва звернувся до російських окупантів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
Відомо, що знаменитий пілот залишив повідомлення російським нацистам: "Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".
З перших днів війни український ас збив уже кілька десятків літаків окупантів.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_GJa7XwKZQ
та друга частина
https://www.youtube.com/watch?v=WuHlisJPYPg
м'ясо поки що перестали рахувати.
по перше, його забагато.
по друге, орки перестали тупо лізти уперед і і війна перейшла у дистанційну фазу "від оборони" - трупи орків залишаються на їхньому боці, рахувати важко.
Має сенс рахувати техніку. Орда без засобів пересування, то жалюгідне бомж-військо дегенератів, які розбігаються при перших пострілах.