УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4573 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 365 34
Велика Британія (3678) війна (56581) Канада (1503) мер (484) викрадення (772) США (14488) Японія (593) Євросоюз (7042)

Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного: "Це ще одна ескалація вторгнення"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного:

Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії спільно засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими окупаційними військами.

"Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії спільно засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими окупаційними військами. Це ще одна ескалація вторгнення та потворна тенденція, націлена на цивільних політичних лідерів", - йдеться у повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ.

Посли закликали до негайного звільнення всіх обраних посадових осіб, викрадених російськими тимчасово окупаційними військами, та припинення незаконних, відчайдушних спроб Росії підірвати демократію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Спасибо большое за осуждение, очень помогает и подбадривает!
показати весь коментар
14.03.2022 10:13
+10
показати весь коментар
14.03.2022 10:14
+8
Та йдіть *****!
показати весь коментар
14.03.2022 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо большое за осуждение, очень помогает и подбадривает!
показати весь коментар
14.03.2022 10:13 Відповісти
Та йдіть *****!
показати весь коментар
14.03.2022 10:13 Відповісти
А ти, колаборантська мразь, не засуджуєш?
показати весь коментар
14.03.2022 10:16 Відповісти
Це ще одна ескалація вторгнення. Це ж треба вміти так сказати... Це війна, справжня війна, а вони слова вишукують.
показати весь коментар
14.03.2022 10:19 Відповісти
Війну ж ніхто не об'явив.
показати весь коментар
14.03.2022 10:21 Відповісти
вам на якому папері написати - "проголошую війну"? на папірусі чи на гербовому бундесрепублік?
показати весь коментар
14.03.2022 10:23 Відповісти
а здавна відомо, що слова нічого не вартують - тільки справи. і мало того, не просто справи, а великі діяння. Але у них для таких діянь немає людського матеріалу. Вийшли в тираж лідери, залишились тільки бюрократи. Та й в нас такі ж (
показати весь коментар
14.03.2022 10:21 Відповісти
То заявили посли. Які накуй діяння від послів **********? Вони лаконічно висловлюють точку зору країн і це все що в їхні обов'язки входить.
показати весь коментар
14.03.2022 10:33 Відповісти
я бачу ти москалюка ще той, можливо зовні і українець, а в душі точно москаль. матюки гнеш, як та "мамаша" зі своїм виплодком, який прийшов у нашу землю воювати.

Запам'ятай, неук, що адекватне розуміння починається з правильних слів, котрі описують явище чи ситуацію. неправильні слова приховують суть.
показати весь коментар
14.03.2022 10:45 Відповісти
Добре, напишу словали хахляцьких макак. Йди *****
показати весь коментар
14.03.2022 10:55 Відповісти
ти звичайній парашник. ось і все з тобою зрозуміло. або примітивний молокосос-недоучка з величезною зарозумілістю - таких у нас, на превеликий жаль, також багато. Але це ще гірше, бо залишишся після перемоги серед нас з матюками в голові.
показати весь коментар
14.03.2022 11:00 Відповісти
Ти взагалі в курсі під яким коментом ми пишемо? Почитай уважно, там так багато толкової інформації, є що пообговорювати капець.
Мене обкружили бабуїни які гукають і кричать, я боюсь що випадково якісь макаці вдасться мені каменем в голову поцілити. Я просто взяв палку, почав розмахувати нею і перекрикувати, щоб розігнати приматів, бо інакше вони не розуміють. Якщо раптом палкою випадково зачіпив когось інакшого, то я не винен, постраждалий теж має очі, бачив куди йшов і більше того, нічого не зробив, щоб такого не було
показати весь коментар
14.03.2022 11:16 Відповісти
ти перший бабуїн, бо думаєш однобоко і недалеко. тому замовкни і не "вчи вчених". ти маєш зрозуміти що вони нам не друзі, а ситуативні союзники і то вимушені ними бути зовнішніми чинниками і суспільною думкою моменту, які при першій же оказії нас захочуть з'їсти так само, як і ***** зараз. одним чином - якщо ти розумний - думай, вчи історію і знову думай, а якщо ти дурник - то тут немає про що говорити.
показати весь коментар
14.03.2022 12:26 Відповісти
Не умнічай, ***** ти тупарила, мразь. "ситуатівніє союзники"... Їбати ти ****, блоха хахляцька. Піздуй в рашку ***** ліпити. Какая разніца тобі в рот, даун. Ці країни вже конкретно спасли міліони українців, а ти чмо гнилозубе сиди біля параші і гавкай. Я впевнений, що ти жодній людині в жодному конфлікті в цілому світі не допоміг, а думаєш що твоя малороська тушка важливіша, за кусок свинини? Вони точно союзники не такої сволочі як ти, а адекватних українців, які переможуть, потім може витягнуть тебе з унітазу і навіть вмиють. А поки пішов *****
показати весь коментар
14.03.2022 12:37 Відповісти
ти звичайний парашник. у нас таких називають круторогий рагуль. ні чужої думки не витримуєш, ні своєї людською мовою промовити. і всі свої комплекси і негаразди іншим приписуєш. з такими розмовляти - до твого рівня принижуватися. Тому пішов ти до бісової матері, холєра москальська.
показати весь коментар
14.03.2022 12:44 Відповісти
Та бо то є "ще одна ескалація вторгнення". Вони констатували факт, розголошують на весь світ і не замовчують підвищючи градус не сприйняття рашки в тому числі в середині своїх країн.
Деякі халяцькі тупарилі макаки навіть не вміють читати, а ***** лізуть з коментарями проти людей які підтримують нас і закрили свої гнилі ********* проти тих хто мовчить
показати весь коментар
14.03.2022 10:30 Відповісти
Знаєш, мій тренер по тайському боксу завжди говорив, щоб я ніколи не використовував те, чого мене навчили, тому що це небезпечно для здоров'я . Але за такі слова я б тобі з задоволенням їбальник розвалив і пофіг на наслідки.
показати весь коментар
14.03.2022 14:53 Відповісти
Пішов *****
показати весь коментар
14.03.2022 14:59 Відповісти
а де занепокоєння?
показати весь коментар
14.03.2022 10:14 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 10:14 Відповісти
То вже смішно читати за їх озабоченності.та заяви зупинити війну...Можна навіть не публікувати.ту херню..
показати весь коментар
14.03.2022 10:17 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 10:17 Відповісти
А може вже почати називати речі своїми іменами? Коли озброєні люди свідомо скидають авібомби на жилі масиви й викрадають мерів то це називається міжнародним тероризмом, а не якоюсь ескалацією!
показати весь коментар
14.03.2022 10:17 Відповісти
Пусть свое сочувствие засунут себе в сраку
показати весь коментар
14.03.2022 10:18 Відповісти
Засудили, закликали, занепокоїлись і стурбувались. Дійсно, навіщо нам ті літаки, коли у нас є така підтримка, як колективна стурбованість.
показати весь коментар
14.03.2022 10:20 Відповісти
Рашисти- терористи!
показати весь коментар
14.03.2022 10:27 Відповісти
"Засудили", "закликали".
Балаболство.
показати весь коментар
14.03.2022 10:28 Відповісти
Усі занепокоєні - ідіть слідом за російським кораблем!
показати весь коментар
14.03.2022 10:31 Відповісти
Это было не изнасилование, это было вторжение....
Такое теперь легко в суде насильникам заявлять.
показати весь коментар
14.03.2022 10:36 Відповісти
Політика, дипломатія.
показати весь коментар
14.03.2022 10:37 Відповісти
Ескалація чогооо?... Вторгнення?
Що таке "ескалація вторгнення "?
Ви там зовсім #банулись? Чи очікували, що вони нападуть, зупиняться покурити і підуть?

"Маніяк напав на жертву і почав кромсати ножем, відрізаючи вуха і виколюючи очі. То було ще так собі, ми принаймні могли на то дивитися, але потім він вчинив ще гірше- почав ескалацію розчленування!!!! То нас так занепокоіло, що довелося рукою очі прикрити!"
показати весь коментар
14.03.2022 10:47 Відповісти
Засудження і занепокоєння щодо мерів - це, звичайно, добре, але чим мер кращий за тисячі загиблих і позбавлених даху мирних громадян, жінок, дітей. Яких продовжують убивати.
показати весь коментар
14.03.2022 11:08 Відповісти
Бо всі рівні, але деякі рівніші.
Як з тим Боінгом. 300 людей загинуло - "який жах! це п*дець, нє забудім! Суд, докази, обвинувачення!" В той самий час РФ воює з Україною, на Донбасі вбито тисячі українців, ще більше втратило домівки, працю, мають вщент зруйноване життя - "ну, буває, не все так однозначно, ми засуджуємо, але наше сліпе ОБСЄ не впевнено хто коли в кого стріляв, давайте поговоримо, нехай обидві сторони перестануть..."
Ну так, тож не ТІ люди, що треба, то звичайні українці...
показати весь коментар
14.03.2022 14:08 Відповісти
 
 