Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного: "Це ще одна ескалація вторгнення"

Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії спільно засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими окупаційними військами.

"Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії спільно засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими окупаційними військами. Це ще одна ескалація вторгнення та потворна тенденція, націлена на цивільних політичних лідерів", - йдеться у повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ.

Посли закликали до негайного звільнення всіх обраних посадових осіб, викрадених російськими тимчасово окупаційними військами, та припинення незаконних, відчайдушних спроб Росії підірвати демократію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали голову райради Мелітополя Прийму та намагалися викрасти секретаря міськради Романова