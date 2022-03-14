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Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного: "Це ще одна ескалація вторгнення"
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Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії спільно засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими окупаційними військами.
"Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії спільно засуджують викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими окупаційними військами. Це ще одна ескалація вторгнення та потворна тенденція, націлена на цивільних політичних лідерів", - йдеться у повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ.
Посли закликали до негайного звільнення всіх обраних посадових осіб, викрадених російськими тимчасово окупаційними військами, та припинення незаконних, відчайдушних спроб Росії підірвати демократію України.
Топ коментарі
+18 wittmann1980
показати весь коментар14.03.2022 10:13
+10 клаус хаус
показати весь коментар14.03.2022 10:14
+8 Andriy
показати весь коментар14.03.2022 10:13
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Будь ласка, зачекайте...
Запам'ятай, неук, що адекватне розуміння починається з правильних слів, котрі описують явище чи ситуацію. неправильні слова приховують суть.
Мене обкружили бабуїни які гукають і кричать, я боюсь що випадково якісь макаці вдасться мені каменем в голову поцілити. Я просто взяв палку, почав розмахувати нею і перекрикувати, щоб розігнати приматів, бо інакше вони не розуміють. Якщо раптом палкою випадково зачіпив когось інакшого, то я не винен, постраждалий теж має очі, бачив куди йшов і більше того, нічого не зробив, щоб такого не було
Деякі халяцькі тупарилі макаки навіть не вміють читати, а ***** лізуть з коментарями проти людей які підтримують нас і закрили свої гнилі ********* проти тих хто мовчить
Балаболство.
Такое теперь легко в суде насильникам заявлять.
Що таке "ескалація вторгнення "?
Ви там зовсім #банулись? Чи очікували, що вони нападуть, зупиняться покурити і підуть?
"Маніяк напав на жертву і почав кромсати ножем, відрізаючи вуха і виколюючи очі. То було ще так собі, ми принаймні могли на то дивитися, але потім він вчинив ще гірше- почав ескалацію розчленування!!!! То нас так занепокоіло, що довелося рукою очі прикрити!"
Як з тим Боінгом. 300 людей загинуло - "який жах! це п*дець, нє забудім! Суд, докази, обвинувачення!" В той самий час РФ воює з Україною, на Донбасі вбито тисячі українців, ще більше втратило домівки, працю, мають вщент зруйноване життя - "ну, буває, не все так однозначно, ми засуджуємо, але наше сліпе ОБСЄ не впевнено хто коли в кого стріляв, давайте поговоримо, нехай обидві сторони перестануть..."
Ну так, тож не ТІ люди, що треба, то звичайні українці...