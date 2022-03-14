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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 90 дітей, понад 100 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 90 дітей, понад 100 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Унаслідок збройних дій російської армії в Україні загинули 90 дітей, понад сто поранені, повідомляє Офіс Генпрокурора.

"90 дітей загинули й понад 100 поранені внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський і Житомирській областях", - ідеться в повідомленні Офісу Генпрокурора в Телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначено в повідомленні, лише 13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей і ще двоє поранені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей. ВIДЕО

Також Офіс Генпрокурора інформує, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені 379 навчальних закладів, 59 з яких зруйновані повністю. Найбільше руйнувань на Донеччині – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у столиці – 24.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові, дії та на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+4
Горіти у пеклі московитським оркам!
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14.03.2022 10:39
+3
Рашиська мерзота будьте прокляті варвари і ваш мерзений трусливий народ ,нащо ви паскуди дітей вбиваєте ?. Чи не пора знайти кабаєву в Швейцаріі із дітьми від кривавого ката ,хай взнає **** бункерна що таке втрачати дітей.
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14.03.2022 10:46
+1
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14.03.2022 11:13
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Горіти у пеклі московитським оркам!
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14.03.2022 10:39 Відповісти
Рашиська мерзота будьте прокляті варвари і ваш мерзений трусливий народ ,нащо ви паскуди дітей вбиваєте ?. Чи не пора знайти кабаєву в Швейцаріі із дітьми від кривавого ката ,хай взнає **** бункерна що таке втрачати дітей.
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14.03.2022 10:46 Відповісти
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14.03.2022 11:13 Відповісти
БОМБЫ ПАДАЮТ НА БАБИЙ ЯР!! ЭТО ФАШИЗМ!! СОТНИ И ТЫСЯЧИ ИСЛАМИСТОВ ЕДУТ УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ!!! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ТЕРРОРИСТАМ!!
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14.03.2022 21:04 Відповісти
Це всесвітній сором. Втрата основ віри й моралі. А для України - ще й безприкладна ганьба, починаючи з Кравчука, Кучми, Ющенка, Турчинова, Порошенка, Зеленського, всіх голів уряду і всіх нардепів. До Сташного Суду всіх їх (без винятку), необхідно судити земним, спеціальним національним судом !!! Інакше пекло знову буде повертатись...
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14.03.2022 11:20 Відповісти
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ К ЭТОМУ УКРАИНА??? РАЗВЕ ВСУ УБИЛИ ХОТЬ ОДНОГО РУССКОГО РЕБЕНКА В ТВЕРРИ ИЛИ В ПЕРМИ??? РАЗВЕ УКРАИНА ОБСТРЕЛИВАЕТ ЦЕРКВИ В РФ??? УКРАИНА ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ УБИВАЕТ ДЕТЕЙ СИРИИ ПОДДЕРЖИВАЯ МАНЬКА АСАДА?
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14.03.2022 21:02 Відповісти
Відділються сльози цим касабським виродкам
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14.03.2022 17:32 Відповісти
ВСТАВАЙ УКРАИНА! Я ПРИЗЫВАЮ ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ И ФИЗИКОВ ПОМОГАТЬ НАШИМ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ УКРАИНЫ!!! СОТРУДНИЧАЮЩИХ С ОККУПАНТАМИ МЫ ДОЛЖНЫ ВЫЯВЛЯТЬ И ПРЕДАВАТЬ СУДУ! ЭТО НЕ ПОЛИТИКА!!! МНЕ НЕ ВАЖНО ЗА КАКУЮ ВЫ ПАРТИЮ И КАКОГО ВЫ МНЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ! ЭТО СВЯЩЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАРОДОВ УКРАИНЫ ПРОТИВ КРЕМЛЕВСКИХ МАНЬЯКОВ УБИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ УКРАИНЫ И СИРИИ!!! СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!!! СЛАВА ВОИНАМ СВЯТОГО ДУХА И ИХ ЗАЩИТНИКАМ АНГЕЛАМ! СЛАВА АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ!!! ПОРАЖАЙТЕ ОГНЕМ ОРДЫ ВО ИМЯ БОГА!!! ПРИЗЫВАЮ МОЛИТЬСЯ ЗА НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ!!! ЗА НАШИХ КОМАНДИРОВ И ПИЛОТОВ!! ЗА НАШИХ ТАНКИСТОВ И ГЕРОЕВ ПВО!!! ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ И ВЫ РУССКИЙ ТО ЗНАЙТЕ ЧТО И ВАМ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ И СПАСАТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ УКРАИНЫ!!! ПОРАЖАЙТЕ ПУТИНОФРИЦЕВ ВО ИМЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ И КНЯЗЯ ИГОРЯ!!! СМЕРТЬ ВРАГАМ!
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14.03.2022 20:38 Відповісти
ОЧЕНЬ СКОРО В БОЙ ПОЙДУТ КРЫСЫ КРОВАВОГО ДИКТАТОРА МАНЬЯКА БАШАРА АСАДА! ЭТИ ГОЛОВОРЕЗЫ ИМЕЮТ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ВОЙНЫ!!! ВЫСТОИМ! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ДОБЫВАТЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА ИНФОРМАЦИЮ И ДАННЫЕ О ТАКТИКЕ ДЕЙСТВИЙ АРМИИ БАШАРА АСАДА И ВОИНСТВЕННОЙ СЕКТЫ ХИЗБАЛЛЫ!!! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ЭТИ ЗНАНИЯ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ!!! ДЕЙСТВУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!! ВЫКЛЮЧИ ФУТБОЛ И ВЫКЛЮЧИ ВИРТУАЛЬНУЮ ИГРУ!!! ИСПОЛЬЗУЙ СВОЕ ВРЕМЯ НА БЛАГО РОДИНЫ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ''РАШИСТАМ''!!!
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14.03.2022 20:49 Відповісти
ПРИЗЫВАЮ СОЗДАВАТЬ ИНТЕРНЕТ ГРУППЫ В ПОДДЕРЖКУ ВОИНОВ УКРАИНЫ И ГЕРОИЧЕСКОГО ПОЛКА ''АЗОВ''!
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14.03.2022 20:54 Відповісти
 
 