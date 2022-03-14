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На сайті Житомирської облради опубліковано фейкову новину про нібито наступ ворога й евакуацію, – поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На сайті Житомирської облради опубліковано фейкову новину про нібито наступ ворога й евакуацію, – поліція

Новина на сайті Житомирської обласної ради про наступ ворога та евакуацію громадян є фейком, вона розміщена з метою дестабілізації ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Поліція Житормирської області.

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"Друзі! Уранці стало відомо про розміщення фейкової новини на сайті Житомирської обласної ради про наступ ворога та евакуацію громадян. Ця інформація неправдива! Ворог намагається атакувати нас і в інформаційному просторі, зламавши сайт Житомирської обласної ради", - йдеться в повідомленні.

Нині кіберполіцейські працюють для відновлення стабільної роботи ресурсу.

Поліція радить зберігати спокій і перевіряти усю інформацію через альтернативні джерела.
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Топ коментарі
+3
про Запорожье новость была... Кацапы - дЭбилы.
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14.03.2022 10:38
+3
Справа в тому ,шо кацапи вважають ,шо ми такі самі зазомбовані..
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14.03.2022 10:43
+3
Смерть окупанту!
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14.03.2022 10:46
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про Запорожье новость была... Кацапы - дЭбилы.
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14.03.2022 10:38 Відповісти
завали розгрібать може клепки вистачить
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14.03.2022 10:44 Відповісти
Ні, хай краще покалічені здохнуть чим ото заразу ще ковідну тут розносить будуть.
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14.03.2022 11:04 Відповісти
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14.03.2022 10:44 Відповісти
Російські «хакери» зламали сайт Житомирської облради та написали, що на місто наступатиме…Запорізька міськрада. 🤣🤣
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14.03.2022 10:46 Відповісти
В кацапів пунктуація страшніша за щелепу. Їхні коми - це письмовий аналог тесту на "паляницю"
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14.03.2022 11:02 Відповісти
Дебіли в ступені " N! " ...
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14.03.2022 11:03 Відповісти
Справа в тому ,шо кацапи вважають ,шо ми такі самі зазомбовані..
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14.03.2022 10:43 Відповісти
Смерть окупанту!
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14.03.2022 10:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.03.2022 10:47 Відповісти
евакуація - одна з тактик, яка працює на москалів! Це те, що сталось раніше з Донбасом. Люди, які були незгодні з 'уССкім міром' просто виїхали і залишилось тупе, безвольне бидло....
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14.03.2022 10:51 Відповісти
Лапті навіть слєпіть гарбатава по-людськи не можуть. Дебіли, пля...
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14.03.2022 10:57 Відповісти
 
 