На сайті Житомирської облради опубліковано фейкову новину про нібито наступ ворога й евакуацію, – поліція

Новина на сайті Житомирської обласної ради про наступ ворога та евакуацію громадян є фейком, вона розміщена з метою дестабілізації ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Поліція Житормирської області.

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"Друзі! Уранці стало відомо про розміщення фейкової новини на сайті Житомирської обласної ради про наступ ворога та евакуацію громадян. Ця інформація неправдива! Ворог намагається атакувати нас і в інформаційному просторі, зламавши сайт Житомирської обласної ради", - йдеться в повідомленні.

Нині кіберполіцейські працюють для відновлення стабільної роботи ресурсу.

Поліція радить зберігати спокій і перевіряти усю інформацію через альтернативні джерела.