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ЗСУ під Мелітополем розбили близько 50 одиниць військової техніки РФ, а не 200, як раніше повідомили, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович спростував інформацію про знищення ворожої колони техніки під Мелітополем в Запорізькій області. За його словами, українські військові знищили 50 одиниць, а не 200.
Про це Арестович повідомив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"За попередніми даними, близько 50 одиниць техніки було знищено. Не 200, як спочатку повідомили. Сама колона була 200. Коли подивилися скільки знищено - четвертинка, 50, але і це дуже добре, дуже багато. Це значить цей підрозділ обмежене придатний", - заявив Арестович.
Топ коментарі
+51 Вололо Трололо
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+41 время
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+22 Kif Kroker
показати весь коментар14.03.2022 10:49
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Будь ласка, зачекайте...
Я як прочитав новину, то відразу так і вирішив. Там було написано "розбили", тобто розгромили, а не "знищили" повністю.
Решта знову "по ораному" розїхалась? Дограються....
Не бачу його пана на чолі підрозділу в якому Юзік, увесь 95 квартал та інші вояки.
Ніякого толку він вас немає, а Україна захищає себе сама навіть попри те що зе знищувало війська
https://t.me/charter97_org/66383
А кращих спікерів в нас немає ?
https://novosti-n.org/news/Bojczi-VSU-razbyly-200-edynycz-vrazheskoj-tehnyky-v-Melytopole-Kym-237086
Спокій принесе тільки зітерта з лиця Світу Маква іпаРаша!
Є така професія,РЕДАКТОР,й цей дядько має знати,що про хід військових операцій та їх результати мають право повідомляти офіційні особи МО або ЗСУ,а не чиїсь там радники- блоґери.
Идут его партнеры за гробом и один другому и говорит:
- А если бы покойничек зашел тогда в пику, паровоз был бы не на 4 взятки, а на 6 !
- Да успокойся! - отвечает ему товарищ, - и так хорошо!
Тут точно такая же ситуация: не 200, а всего 50. - И так хорошо!