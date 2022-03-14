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ЗСУ під Мелітополем розбили близько 50 одиниць військової техніки РФ, а не 200, як раніше повідомили, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ під Мелітополем розбили близько 50 одиниць військової техніки РФ, а не 200, як раніше повідомили, - Арестович

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович спростував інформацію про знищення ворожої колони техніки під Мелітополем в Запорізькій області. За його словами, українські військові знищили 50 одиниць, а не 200.

Про це Арестович повідомив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"За попередніми даними, близько 50 одиниць техніки було знищено. Не 200, як спочатку повідомили. Сама колона була 200. Коли подивилися скільки знищено - четвертинка, 50, але і це дуже добре, дуже багато. Це значить цей підрозділ обмежене придатний", - заявив Арестович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ під Мелітополем розбили близько 200 одиниць військової техніки РФ, а також штаб з керівництвом окупантів, - Геращенко
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Топ коментарі
+51
Це, також, дофігіща
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14.03.2022 10:48
+41
Вбивайте цапів без жалю!
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14.03.2022 10:48
+22
Та хоч 5, мертва кацапня - хороша кацапня
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14.03.2022 10:49
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Це, також, дофігіща
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14.03.2022 10:48 Відповісти
Звичайно!
Я як прочитав новину, то відразу так і вирішив. Там було написано "розбили", тобто розгромили, а не "знищили" повністю.
Решта знову "по ораному" розїхалась? Дограються....
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14.03.2022 11:31 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!
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14.03.2022 10:48 Відповісти
Думаю РПГ чи Джавеліну по расійським танкам нащі пускають з радістю і передчуттям перемоги, може і не швидкої але перемоги.
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14.03.2022 10:50 Відповісти
теж добре- одна проблема куди цей лом здавати? москалики демпінгують ціни на лом-
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14.03.2022 10:48 Відповісти
ахъметка переплаве
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14.03.2022 10:49 Відповісти
Не біда. Трохи часу мине, і ціни вернуться на місце.
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14.03.2022 10:52 Відповісти
У нас розтянули люди за неділю весь хлам, а стояло побитої мама не горюй......
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14.03.2022 11:12 Відповісти
******** Орестовис висунув свій писок .
Не бачу його пана на чолі підрозділу в якому Юзік, увесь 95 квартал та інші вояки.
Ніякого толку він вас немає, а Україна захищає себе сама навіть попри те що зе знищувало війська
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14.03.2022 10:49 Відповісти
Люся збрехати не дасть 🤣
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14.03.2022 10:49 Відповісти
Та хоч 5, мертва кацапня - хороша кацапня
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14.03.2022 10:49 Відповісти
Голвне аби побільше дохлої кацапні було.
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14.03.2022 10:51 Відповісти
Мля... только настроение испортил....ну не 200, ну 50. Может эта инфа была специально запущена для дестабилизации морального духа врага....надо было этому свой шнобак всунуть
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14.03.2022 10:52 Відповісти
Чисто из непонимания, откуда могли наши обстрелять " под Мелитополем" колону ? Если орки от Николаева до васильевки стоят ,
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14.03.2022 10:53 Відповісти
Орки не контролюють території. Вони контролюють дороги.
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14.03.2022 10:55 Відповісти
Свої кунги вони контролюють. А на дорогах їм фугаси ставлять.
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14.03.2022 14:22 Відповісти
Не суй своє рило, що і коли тобі треба знати. Військові знають, що, де і коли.
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14.03.2022 10:57 Відповісти
А в голову не приходит , что Люся просто пытается бред пьяного Геращенко подправить? И про два штаба под Мелитополем умолчал,
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14.03.2022 11:11 Відповісти
руzzкіт крокоділ іді на
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14.03.2022 10:58 Відповісти
Авиаудар, иначе никак.
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14.03.2022 10:58 Відповісти
Не стоят. Проходят иногда. Чтобы стоять там никакой армии не хватит
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14.03.2022 10:59 Відповісти
Як бачимо, не усі проходять )
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14.03.2022 11:01 Відповісти
50 це дуже, дуже круто!
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14.03.2022 10:54 Відповісти
Украинский фермер на тракторе отжал РСЗО ГРАД с буквой Z
https://t.me/charter97_org/66383
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14.03.2022 10:55 Відповісти
Радник секретарки президента...
А кращих спікерів в нас немає ?
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14.03.2022 10:56 Відповісти
Я вважаю, що має доповідати військова людина, або офіцер СБУ.
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14.03.2022 10:57 Відповісти
Между делом он майор ВСУ (запаса).
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14.03.2022 11:10 Відповісти
Він називався офіцером спецслужб.
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14.03.2022 11:11 Відповісти
ГУР (военная разведка) спецслужба.
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14.03.2022 11:12 Відповісти
Знаю його як актора.
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14.03.2022 11:22 Відповісти
Кива чуть ли не полковник , между делом
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14.03.2022 11:17 Відповісти
Кива открытый предатель, как практически все ОПЗЖ. Служил он в полиции а не ВСУ. Слушай, я понимаю твою горечь, жить в оккупации...
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14.03.2022 11:21 Відповісти
Таки и полк Азов это полиция и командиры в нем тоже звания МВД имеют
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14.03.2022 11:34 Відповісти
О чё то про авакова вспомнил , нигде не вылазил ?
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14.03.2022 11:35 Відповісти
Несколько интервью давал.
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14.03.2022 11:41 Відповісти
Полк "Азов" часть НГУ, в нем есть артдивизион и танковое подразделение. Несколько отличается от полиции,правда?
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14.03.2022 11:39 Відповісти
НГУ это полиция , добробаты тоже были полиция пока их не перевели в ВСУ
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14.03.2022 13:13 Відповісти
Таможня, пограничники, спасатели, тоже, как и НГ , подчинены МВД, что не делает их полицией.
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14.03.2022 13:29 Відповісти
Этих просто ввели в подчинение МВД а нацгвардия это переименование батальонов и бригад ппсм по новому , типа была милиция стала полиция , так и тут была бригада ппсм , стала бригада нацгвардии
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14.03.2022 14:37 Відповісти
Капець... Хто такі звання роздає і за ЩО ?
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14.03.2022 11:22 Відповісти
Саме цікаво що наш кімушка перший прокукурікав, яке він має відношення до того дешевий клоун і піарник. Народ і далі клює на клоунів і їх відосики нічого не вчиться.
https://novosti-n.org/news/Bojczi-VSU-razbyly-200-edynycz-vrazheskoj-tehnyky-v-Melytopole-Kym-237086
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14.03.2022 10:56 Відповісти
Він не військовий. Йому сказали, що колона в 200 одиниць знищена, він і озвучив. А для військових знищеним є тільки те, що виведено повністю з ладу. Те що колона зупинена, або втратила боєготовність, не робить її знищеною.
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14.03.2022 10:59 Відповісти
Він просто скопіював інфу від 2 числа і яке він має відношення до Мелітополя і хто йому сказав списав у антоші.
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14.03.2022 11:03 Відповісти
В Запорожье базируется артбригада - там есть из чего и кому долбить по колонам орков . Респект ! 🇺🇦
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14.03.2022 10:56 Відповісти
***** ти тут пишеш що і де базується?
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14.03.2022 10:59 Відповісти
Ви реально думаєте, що кацапи не знають де і що базується? Базується ц е ППД. Зараз в ППД є тільки порожні військові містечка, техніки там не має.
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14.03.2022 11:01 Відповісти
Щось знають, але зайвої інформації не повинно бути
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14.03.2022 11:05 Відповісти
Знайомі пишуть, що в Бердянську теж була атчастина, але в перший же день її вивели аби не дісталась оркам
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14.03.2022 13:07 Відповісти
Сколько от Запорожья до Мелитополя ведь знаете ?
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14.03.2022 11:20 Відповісти
Там 90-100 км по прямій від правого берега Дніпра. Смерч чи Точка У може дістати, залежно від того, де саме вони під Мелітополем сидять.
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14.03.2022 11:38 Відповісти
Догнать и ********** ВСЕХ ,они в **** ,их можно рвать .
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14.03.2022 10:58 Відповісти
То не страшно що 50 сьогодні, ще ж не вечір. Буде й 500 і 1000!
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14.03.2022 11:01 Відповісти
Это хорошо, что наши стараются объективно озвучивать потери врага, и не вводят в заблуждение. Лучше знать реальное положение дел.
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14.03.2022 11:02 Відповісти
Він просто скопіював інфу від 2 числа і яке він має відношення до Мелітополя і хто йому сказав списав у антоші.
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14.03.2022 11:03 Відповісти
Моя сестра в Мелітополі, та позавчора бачила, як через місто їхало багато автобусів з військовими. Може їх накрили?
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14.03.2022 11:04 Відповісти
Нужно наладить вывоз и продажу металлолома из Украины а назад завозить вооружение
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14.03.2022 11:11 Відповісти
тоха мордата геращенко і не таке здатний набрехати.
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14.03.2022 11:12 Відповісти
Тільки після Перемоги не треба повторювати помилок після Конотопської битви І.Виговського!
Спокій принесе тільки зітерта з лиця Світу Маква іпаРаша!
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14.03.2022 11:12 Відповісти
Хто винен в тому,що серйозні інтернет-ресурси,та телеканали розміщують маячню жуліків-хайпожерів ?
Є така професія,РЕДАКТОР,й цей дядько має знати,що про хід військових операцій та їх результати мають право повідомляти офіційні особи МО або ЗСУ,а не чиїсь там радники- блоґери.
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14.03.2022 11:17 Відповісти
Тебя сейчас заспамят и объявят кацапским агентом , идиотизм все так же процветает ни куда не делся
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14.03.2022 11:23 Відповісти
Про знищення колони 200 одиниць техникі вчора ввечорі повідомив ще один "радник" Тоха Геращенко, пообіцяши подробиці зранку. Отакі інформаційні диверсанти підривають найголовніше під час війни - довіру суспільства до повідомлень влади
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14.03.2022 15:01 Відповісти
Арестович еще тот балабол, как его еще к микрофону пускают?? ведь есть же нормальные спикеры, тот самый Подоляк хотя бы
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14.03.2022 12:05 Відповісти
Играли мужики в преферанс. Пришили одному на мизере паровоз на 4 взятки, тот схватился за сердце и помер.

Идут его партнеры за гробом и один другому и говорит:

- А если бы покойничек зашел тогда в пику, паровоз был бы не на 4 взятки, а на 6 !
- Да успокойся! - отвечает ему товарищ, - и так хорошо!

Тут точно такая же ситуация: не 200, а всего 50. - И так хорошо!
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14.03.2022 13:10 Відповісти
 
 