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Кулеба звернувся до тих, хто боїться бути "втягнутим у Третю світову війну": Забезпечте Україну зброєю, застосуйте до РФ більше санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба звернувся до тих, хто боїться бути

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ забезпечити Україну всією необхідною зброєю, застосувати більше санкцій до Росії та повністю її ізолювати, щоб запобігти ще більшій війні.

"Тим за кордоном, хто боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії та повністю її ізолюйте. Допоможіть Україні змусити Путіна зазнати поразки, й ви зможете запобігти великій війні", - написав Кулеба у Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Правду каже!!
Закрийте мацкалям у всьому світі порти
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14.03.2022 10:57 Відповісти
Походу вже НАТО має проситися в Україну щоб їх захистили від ватних оркі, а не навпаки
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14.03.2022 10:58 Відповісти
po tavistokskomu institutu idet demoralizaciya NATO
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14.03.2022 11:05 Відповісти
Закриття неба над Україною - спровокуємо касабів на конфлікт з НАТО, а розфігачили американське посольство в Іраку (територія США) - просто інцидент. Щось я не доганяю.
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14.03.2022 11:12 Відповісти
Ті хто бояться бути втягненими , вже втягнені.Маючи можливість зупинити те,що втягує, вони мовчки спостерігають за тим,як їх ще більше ця війна втягує
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14.03.2022 11:19 Відповісти
если страни Европейского союза и США выбирают между войной и позором, то они получат и войну и позор, сэр Черчиль
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14.03.2022 11:42 Відповісти
Вчера смотрела Anne Will. Был Кулеба (видео). Он этим фрицам все по полочкам разложил. Дипломатично. Молодец!……
Кулеба много раз повторял: нам нужно оружие для обороны(!!!).
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14.03.2022 12:11 Відповісти
Третя світова війна йде вже сьогодні. ЇЇ гібридний варіант. Російські кібератаки по всьому світу, потоки біженців через кордони Євросоюзу з країн Азії та Африки, пандемія коронавірусу (переконаний, буде доведено її джерело походження із російського центру "Вектор" у Новосибірську) - це окремі фрагменти глобальної війни. Війни між Китаєм, росією і їх дрібними союзниками з одного боку і всім цивілізованим світом з іншого. Люди не хочуть вірити в очевидне, бо воно геть не надихає.
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14.03.2022 14:35 Відповісти
 
 