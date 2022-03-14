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Київ (13850) обстріл (21149) Арестович Олексій (372)

"Гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд", - Арестович про влучання снаряда в будинок на Оболоні

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що влучання артилерійського снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва було випадковістю.

"Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Києва чи щось таке. Тим більше, що це одиночні снаряди. Або шалений російський артилерист вирішив помститися, або це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська", - заявив Арестович в ефірі телемарафону у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У багатоповерхівку на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд, виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Як повідомлялося, внаслідок влучання артилерійського снаряда в багатоповерховий будинок в Оболонському районі Києва в понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та займання квартир на 3-4 поверхах. Пожежу було ліквідовано о 07:58.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Навіщо взагалі виправдовувати кацапів?(((
Правильна відповідь - ось ви в них й спитайте...
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14.03.2022 10:59
+16
Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд Джерело: https://censor.net/ua/n3324873


Ще б на картах погадала Люся.
Іноді краще мовчати
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14.03.2022 11:00
+16
ага. Просто мимо Киева пролетал, и случайно на Оболонь завернул. Так сказать, на утренний кофе.
Дядя, ты дурак?
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14.03.2022 11:02
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Навіщо взагалі виправдовувати кацапів?(((
Правильна відповідь - ось ви в них й спитайте...
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14.03.2022 10:59 Відповісти
Просто то так прозвучало, нібито це перший раз орки обстрілюють житлові будинки й це унікальний випадок...(((
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14.03.2022 11:06 Відповісти
Та яка в нього робота ? Ви посадові інструкції читали ?
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14.03.2022 11:08 Відповісти
Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд Джерело: https://censor.net/ua/n3324873


Ще б на картах погадала Люся.
Іноді краще мовчати
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14.03.2022 11:00 Відповісти
Дуже смішно.
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14.03.2022 11:05 Відповісти
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14.03.2022 11:13 Відповісти
Він єзуїт і буде казати те що люди хочуть почути, професіоналізмом розвідника там і не пахне.
Попитай хто такий арестович.
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14.03.2022 11:12 Відповісти
Арестович не для аналітики.
Кажуть, він людей надихає.
Ну такоє...
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14.03.2022 11:28 Відповісти
Найдите его интервью двухгодичной давности.
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14.03.2022 11:36 Відповісти
Він не господар своїм словам. Говорить протилежні речі.
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14.03.2022 11:37 Відповісти
Залежність вже його хтось, хто поруч
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14.03.2022 11:01 Відповісти
Заткніть
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14.03.2022 11:02 Відповісти
Ексцесівець хрінов. Нахіба постраждалим твої міркування?
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14.03.2022 11:02 Відповісти
ага. Просто мимо Киева пролетал, и случайно на Оболонь завернул. Так сказать, на утренний кофе.
Дядя, ты дурак?
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14.03.2022 11:02 Відповісти
Еще неделю назад такой же эксцесс был в Ирпене. А до этого в Харькове.
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14.03.2022 11:03 Відповісти
Люся неабиякий іксперд.
Київ і раніше обстрілювали. Не навмисне ? Випадково ?
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14.03.2022 11:04 Відповісти
Нет. Теперь обстреливают из артиллерии, которую дотащили до Киева.
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14.03.2022 11:05 Відповісти
"це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська", - заявив Арестович
----
А што, пане Арэстовіч, можна навесці ПРАВІЛЬНА, абстрэльваючы ўкраінскія войскі? о_0
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14.03.2022 11:05 Відповісти
це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд
---
Або з "учений" ветрам прынесла...
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14.03.2022 11:07 Відповісти
панять і прастіть???
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14.03.2022 11:07 Відповісти
Випадково сам Кадиров приїхав, випадково хотів дітей викрасти, випадково снаряд гупнув по можливому маршруту яким кадир може іти в місто когось викрадати, все випадково
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14.03.2022 11:09 Відповісти
Ви рамзанку дирова боїтеся? Після того як його собак покрошили в Гостомелі, ще й задвухсотили його найближчого дружбана?

Приїде - задвухсотять і його
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14.03.2022 11:11 Відповісти
Ненавижу, когда юридическими определениями кидаются лишь бы кинуть. Здесь об эксцессе исполнителя речи идти не может. Эксцесс - это, к примеру, когда группа идет на преступление и договаривается исключительно связать собственников и украсть их вещи из квартиры. И вот один из группы вдруг сам по себе решает одного из собственников не связать, а убить. Вот это вот эксцесс с целью разграничить ответственность того, кто убил и тех, кто не убивал. Но для этого изначальный умысел должен быть иным. А умысел рэфии - это изначально война, то есть убийство. Сказал бы лучше, что залетела бомба случайно, а не чепушил про эксцесс исполнителя.
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14.03.2022 11:11 Відповісти
Не зовсім розумію чому ти строчиш коменти тут, а не ідеш за своїм кораблем, рускій окупант

Чи у вас на росії тільки так зараз можно гроші заробити, щоб з голоду не здохнуть?
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14.03.2022 11:14 Відповісти
ну то есть случайно бомба прилетела? Не было умысла бомбить Киев у рэфии? Это ты хочешь сказать?
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14.03.2022 11:31 Відповісти
Может, он и не хочет... Но в методичке у него написано именно так: "российско-фашистские захватчики отличные ребята, просто некоторые снаряды у них - шалёные".
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14.03.2022 13:06 Відповісти
диверсионная пропаганда, вбивание в умы вот того, на что вы сейчас обратили внимание - такое же военное преступление, как и материальная диверсия. Если такие обвинители будут от Украины в Гааге, то рэфии и адвокаты не нужны. Эксцесс исполнителя, ****... Извините за мат
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14.03.2022 13:13 Відповісти
Дім,стояв на траєкторії,а били по координатах. Зруйнована ракета недолетіла. Куди,звісно неказатиму.Але були навідники й координатори.
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14.03.2022 14:40 Відповісти
Эксцесс, млять. А так то кремль цветами хотел Киев забросать, но произошел эксцесс исполнителя, и вместо запланированных цветов закидали снарядами. А эксцесс исполнителя - это в уголовном праве означает освобождение от ответственности организатора и соучастников за то, что по своей инициативе сделал исполнитель. Вот что сказал этот мамин юрист. У меня слов нет
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14.03.2022 14:48 Відповісти
Та,невмовляй Й дитині зрозуміло. Я,в кінці,кинув репліку люсі
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14.03.2022 14:51 Відповісти
Не зовсім розумію
---
Вы не ўяўляеце, НАКОЛЬКI гэта бачна па Вашай пісаніне.
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14.03.2022 13:09 Відповісти
А,чом би,тобі загулялий кацап,незавалити пельку,й не погуляти в лаптєпердонію?
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14.03.2022 14:36 Відповісти
Під цією новиною коментатори вперше дізнаються що в Україні йде війна
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14.03.2022 11:12 Відповісти
Арестович "Я гадаю, це або ексцеси виконавця, КУЙЛА або просто шалений снаряд. КУЙЛА Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підставбо я або сліпий,або з окулярами) що це свідомий обстріл Києва чи щось таке. (сотні тисяч вбитих ,десятки тися зруйнованих будинків,покалічені)- все це є доказом чіткої дії рашистської системи смерті в Україні і снаряд теж вистрілив із цієї ж рашистської машини смерті .без неї ніяк би він не вистрілив
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14.03.2022 11:13 Відповісти
Самоходка -152мм калибр -- дальность 18 км.
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14.03.2022 11:16 Відповісти
Те, що він бельмесить і по його зовнішньому виду складається враження, що це або наркоман, або просто п"яний.
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14.03.2022 11:25 Відповісти
Хаотичне вивалювання язика у Аристовича - це або ексцеси виконавця, або президент 95-го кварталу вирішив помститися. Якщо під час війни нам забороняють критикувати слаборозумних, то не чіпайте ні ОПЗЖ, ні УПЦ МП - після війни розберетесь, епт =)
Адміни Цензора, червона ганчірка!
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14.03.2022 11:25 Відповісти
Ой, значит вчера не показалось!Ваша ОПа на страже интересов агрессора.Арест вчера распинался ,как при переговорах помочь раше сохранить лицо...А шо, Киев и Марик в разных странах?Или всё таки существует договорняк?
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14.03.2022 11:31 Відповісти
КонсультантЗе - де заяви щодо контрнаступу, де ліквідація , де враження флоту противника, аєродромів та інфраструктури Білорусі Росії?
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14.03.2022 11:32 Відповісти
"Психотерапевт" поступово починає задовбувати.
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14.03.2022 11:36 Відповісти
Это тот Арестович который вещал что "14 декабря 2020 года один из военнослужащих ВСУ без оружия в состоянии алкогольного (или наркотического) опьянения перешел на сторону противника где и благополучно умер от алкогольной (или наркотической) интоксикации".Правда после передачи тела Украине судебно-медицинская экспертиза установила что боец умер от удушения и на теле множество синяков и ссадин - Арестович потом извинился и признал что выдал мацковский фейк за официальную информацию...не надо никого оправдывать - они этого не достойны!
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14.03.2022 11:37 Відповісти
А что мы скажем, если так начнут обстреливаться весь Киев
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14.03.2022 11:44 Відповісти
Он же только вчера говорил, что Киеву ничего не угрожает. Вот ему и ответили. Причем, не случайный снаряд по Оболони, а еще и авиазавод покоцали.
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14.03.2022 11:45 Відповісти
На Банковой нашли компромисс с врагом?
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14.03.2022 11:45 Відповісти
Найшли декілька.
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14.03.2022 14:41 Відповісти
Наприклад. Вивід російських військ-можна пізніше через рік.
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Говорят, что по личному распоряжению Путина артиллеристский расчет, нанесший удар по Оболони арестован и готовится его передача в Гаагу.
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14.03.2022 11:46 Відповісти
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14.03.2022 12:03 Відповісти
А що каже сам будинок? Для нього є різниця? Чи треба прийняти до уваги " смягчающие обстоятельства неумышленного попадания"? Арестович, ты иногда бы лучше промолчал!
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14.03.2022 12:02 Відповісти
Арестович, ты что на антидепрессантах ? Все у тебя бла бла бла шепотком)кончай кровопролитие! Бедный украинский народ .
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14.03.2022 12:31 Відповісти
зачьотна попитка адвокатом диявола підсуєтнутись
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14.03.2022 12:40 Відповісти
А що це взагалі було від арестовича?
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14.03.2022 13:21 Відповісти
...Арестович это 5 "А"... Алексей Арестович - это "артист", авантюрист и, ну очень похоже, аферист...и в наше время герои бессмертного "Золотого теленка" не перевелись...
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14.03.2022 14:16 Відповісти
Люся, ти чий ексцессс. На кого працюєш Гнидо???
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14.03.2022 14:33 Відповісти
Это эксцесс Оболони.
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14.03.2022 14:39 Відповісти
 
 