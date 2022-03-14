"Гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд", - Арестович про влучання снаряда в будинок на Оболоні
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Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що влучання артилерійського снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва було випадковістю.
"Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Києва чи щось таке. Тим більше, що це одиночні снаряди. Або шалений російський артилерист вирішив помститися, або це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська", - заявив Арестович в ефірі телемарафону у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, внаслідок влучання артилерійського снаряда в багатоповерховий будинок в Оболонському районі Києва в понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та займання квартир на 3-4 поверхах. Пожежу було ліквідовано о 07:58.
Будь ласка, зачекайте...
Правильна відповідь - ось ви в них й спитайте...
Ще б на картах погадала Люся.
Іноді краще мовчати
Попитай хто такий арестович.
Кажуть, він людей надихає.
Ну такоє...
Дядя, ты дурак?
Київ і раніше обстрілювали. Не навмисне ? Випадково ?
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А што, пане Арэстовіч, можна навесці ПРАВІЛЬНА, абстрэльваючы ўкраінскія войскі? о_0
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Або з "учений" ветрам прынесла...
Приїде - задвухсотять і його
Чи у вас на росії тільки так зараз можно гроші заробити, щоб з голоду не здохнуть?
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Вы не ўяўляеце, НАКОЛЬКI гэта бачна па Вашай пісаніне.
Адміни Цензора, червона ганчірка!