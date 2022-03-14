Інформація про "зелений коридор" на Херсонщині 14 березня є фейком, - нардеп Козир

Народний депутат Сергій Козир попередив, що 14 березня жодного "зеленого коридору" у Херсонській області не погоджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

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"Народний депутат по 184-му виборчому округу застеріг жителів Херсона і населених пунктів, які розташовуються поруч: не вірити інформації, яка шириться у вайбер-чатах. На сьогодні не погоджено відкриття жодного гуманітарного коридору на Херсонщині, це фейк", – зазначається у повідомленні з посиланням на слова Козира.

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Як повідомляли раніше, у захопленому Херсоні 13 березня на акцію проти російської агресії зібралися тисячі городян. Учасники акції з площі Свободи прямували вулицями міста до парку Слави, їх не зупинили постріли ворожих військових вгору.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом підготовки до посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, скоєної за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України). За даними слідства, на території області загарбники готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки – "хнр". Для цього вони намагаються вмовити депутатів Херсонської обласної ради співпрацювати з окупаційними військами.

Депутати облради на екстреному засіданні ухвалили звернення, в якому зазначили, що Херсонщина – це Україна. Депутати Херсона ніколи не визнають спроб створити на території області "народну республіку", заявив Херсонський міський голова.

Нагадаємо, у Херсоні на проросійський мітинг зібрали херсонських політичних маргіналів. Херсонському блогеру-колаборанту оголосили підозру у державній зраді.