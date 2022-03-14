З території України не можуть виїхати майже 300 білоруських фур, - МЗС Білорусі

На території України без можливості виїхати перебувають близько 280 білоруських вантажівок.

Про це повідомляє білоруське держагентство "БілТА" з посиланням на МЗС республіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім того, в пунктах пропуску із суміжними їй державами ЄС – Угорщина, Румунія, Словаччина – продовжує також накопичуватися вантажний автотранспорт із водіями-громадянами Республіки Білорусь", – додає міністерство.

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За словами прессекретаря відомства Анатолія Глаза, "практично в ручному режимі (…) наразі 143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку".