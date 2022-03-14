УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4509 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
24 329 45
Білорусь (5971) війна (56581) транспорт (870)

З території України не можуть виїхати майже 300 білоруських фур, - МЗС Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З території України не можуть виїхати майже 300 білоруських фур, - МЗС Білорусі

На території України без можливості виїхати перебувають близько 280 білоруських вантажівок.

Про це повідомляє білоруське держагентство "БілТА" з посиланням на МЗС республіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Крім того, в пунктах пропуску із суміжними їй державами ЄС – Угорщина, Румунія, Словаччина – продовжує також накопичуватися вантажний автотранспорт із водіями-громадянами Республіки Білорусь", – додає міністерство.

Читайте також: Зберігається ймовірність участі військ Білорусі на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

За словами прессекретаря відомства Анатолія Глаза, "практично в ручному режимі (…) наразі 143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+90
Это уже почти 300 украинских фур
показати весь коментар
14.03.2022 11:30
+55
И нефиг!
Национализировать их!
показати весь коментар
14.03.2022 11:30
+52
після 24-го це вже наші фури
показати весь коментар
14.03.2022 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже почти 300 украинских фур
показати весь коментар
14.03.2022 11:30 Відповісти
Три тиждні йде війна,а ці підари і досі тут шастають..Якщо їх пропустять,то це Зрада!
показати весь коментар
14.03.2022 11:57 Відповісти
Забрати фури і відправити до зсу, волентерам, населенню як гуманітарну допомогу
показати весь коментар
14.03.2022 15:15 Відповісти
Только пешком -- идите вместе с руцким кораблем
показати весь коментар
14.03.2022 12:50 Відповісти
И нефиг!
Национализировать их!
показати весь коментар
14.03.2022 11:30 Відповісти
Так половину з них уже пропустили в Білорусь. Ми дуже гуманнні і дружні. "практично в ручному режимі (…) наразі 143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку". Джерело: https://censor.net/ua/n3324884
показати весь коментар
14.03.2022 11:36 Відповісти
"143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку"

- Оскільки фури в пішому порядку кордон не перетинають, то екіпаж може автомобілем попутним повернутись в Білорусь.
показати весь коментар
14.03.2022 12:37 Відповісти
та і хер с зними. давайте ще
показати весь коментар
14.03.2022 11:31 Відповісти
А шо , ви, ***** хотіли ???
показати весь коментар
14.03.2022 11:31 Відповісти
Хотели и дальше запускть ракеты.авиацию со своей территории .войска кацапов и своих часть.убивать Украинцев и что бы им ха это ничего не было
показати весь коментар
14.03.2022 11:41 Відповісти
Пускай едут к себе в белоруссию.. По дороге через Киев, Бучу, Ирпень.
показати весь коментар
14.03.2022 11:32 Відповісти
пішки...
показати весь коментар
14.03.2022 11:35 Відповісти
після 24-го це вже наші фури
показати весь коментар
14.03.2022 11:33 Відповісти
бульбашсь фури впускайте і не випускайте.

нам потім на відбудову буде потрібно стільки транспорту...
показати весь коментар
14.03.2022 11:34 Відповісти
Ето уже украинские фуры.
показати весь коментар
14.03.2022 11:35 Відповісти
Ці білоруси якісь дивні - як ракети з їхньої території, то вони ні до чого, то кацапське діло. А якщо вантажівки в країну-агресора - то мають негайно і бажано без черги пропускати.
показати весь коментар
14.03.2022 11:35 Відповісти
Нехер шастать. Их и в Польше блокируют.
показати весь коментар
14.03.2022 11:37 Відповісти
Нехай їдуть до себе додому піши
Українi фури потрібнi для гуманітарних вантажів.
показати весь коментар
14.03.2022 11:37 Відповісти
Однозначно конфисковать. Украине уже нанесен ущеб 120 млрд. долл. Так что эти фуры, капля в море. А белорусь соучастник агрессии
показати весь коментар
14.03.2022 11:37 Відповісти
Саме головне , щоб Польша їх не пускала в Беларусь. Тільки через Україну !!!
показати весь коментар
14.03.2022 11:38 Відповісти
Нехер шастать по Украине !
Нам самим пригодятся эти фуры .
С белорусской территории убивают наших воинов, репарация должна быть УЖЕ в действии .
показати весь коментар
14.03.2022 11:39 Відповісти
Эти фуры надо национализировать или сжечь! Лучше национализировать!
показати весь коментар
14.03.2022 11:42 Відповісти
ще б вантажі перевірити, думаю там багато корисного знайдеться.
В Волинській області ніби близькр 20 шт. націоналізували
показати весь коментар
14.03.2022 11:45 Відповісти
Зато с территории Белоруссии могут свободно вылетать в Украину самолёты и ракеты. Ну, не припухли-ли эти соседи? Мы этими фурами, вместе с водителями приковаными к рулям, очень даже хорошо сможем заблокировать дороги в случае чего со стороны Белоруси. Пущай тут побуду пока, торопиться не надо!
показати весь коментар
14.03.2022 11:45 Відповісти
колись одна наша телеведуча , яка потім стала не зовсім шанованим членом нацради мала одну коронну фразу якою можна дати відповідь білоруському речнику : " Сядь поплач " )))
показати весь коментар
14.03.2022 11:45 Відповісти
конфіскувати, Білорусь такий же ворог як і кацапія
показати весь коментар
14.03.2022 11:46 Відповісти
Під цими ************ номерами іздить 95% фур москалів...!!!
Усі ********** фури конфіскувати разом з товаром в дохід УКРАЇНИ і на ПОТРЕБИ ЗСУ за злочини проти УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ та обстріл УКРАЇНИ ракетами та бомбардування літаками з території **********...!!! СМЕРТЬ цьому ************ ЛУКАШЕСКУ...!!!
показати весь коментар
14.03.2022 11:48 Відповісти
Картопляне опудало намагається усидіти на двох стільцях. Нехай в нього дупа розірветься! А душа у багатьох білорусів-як гнила картопля.
показати весь коментар
14.03.2022 11:48 Відповісти
Вот проблема-то, терпите, вам не впервой. У меня вон тоже проблема-прошёлся по одному местному касабскому сайту новостей и накидал мразям позитивных фото. Так они вообще всем закрыли возможность комментить. Как теперь жЫть?????
показати весь коментар
14.03.2022 11:51 Відповісти
Звичайно що треба конфіскувати. А частину розгрузити і заставити забрати груз 200. Нехай заберуть собі сміття..
показати весь коментар
14.03.2022 12:02 Відповісти
Це вже наше.їздових зеленим коридором через Ірпінь Бучу.хай киздують куплять російський рубль за десять баксов.бульбаші там їбанулись заонять кажуть рубль буде мірова валюта *******
показати весь коментар
14.03.2022 12:08 Відповісти
Білорусь веде війну. Місцевій теробороні, де стоять ці фури, треба просто їх конфіскувати. Водіям під сраку і додому.
показати весь коментар
14.03.2022 12:11 Відповісти
Конфисковать все нах...!
показати весь коментар
14.03.2022 12:13 Відповісти
А Чого вони «хотіли»???…
показати весь коментар
14.03.2022 12:17 Відповісти
В чому проблеми - вантаж розантажити, далі - виходячи з його номенклатури. на допомогу в блоковані міста, на потреби військоих. Фури - теж, вже не белоруські. Знайдеться і їм застосуання. Водіям пізди - і пішки до кордону.
показати весь коментар
14.03.2022 12:30 Відповісти
конфисковать
показати весь коментар
14.03.2022 12:31 Відповісти
Бульбашам треба надати мождивість автостопом дістатись до Білорусії. Вантаж находиться під санкціями, а платіжні картки вже не діють, бо заблоковані. Фініта аля Лукавія.
показати весь коментар
14.03.2022 12:50 Відповісти
Какие фуры? Все белорусское национализировать
показати весь коментар
14.03.2022 13:00 Відповісти
С белорусской территории взлетают самолёты и ракеты бомбить Украину. Так шо фуры теперь военнопленные
показати весь коментар
14.03.2022 13:03 Відповісти
фури забрати!

а самі - най пи@$#ють пішки до себе
показати весь коментар
14.03.2022 13:44 Відповісти
Кароччє ! Бульба ! Фури можемо пропустити,а вантаж ні ! Путіну "хитру" посилочку везеш ?! Смокчіть друг у друга !
показати весь коментар
14.03.2022 13:50 Відповісти
Национализировать в пользу армии, водил на автобусе домой!
показати весь коментар
14.03.2022 14:52 Відповісти
Все правильно - воєнний стан.
показати весь коментар
15.03.2022 14:17 Відповісти
О 5 ранку страшний вибух (Київ). Вранці зясували що то ракета "від бяшек". Нам якось по фіг хто саме її запустив - бяшка чи кацап - звідки прилетіла там і вороги.
показати весь коментар
15.03.2022 14:37 Відповісти
 
 