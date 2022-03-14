З території України не можуть виїхати майже 300 білоруських фур, - МЗС Білорусі
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На території України без можливості виїхати перебувають близько 280 білоруських вантажівок.
Про це повідомляє білоруське держагентство "БілТА" з посиланням на МЗС республіки, інформує Цензор.НЕТ.
"Крім того, в пунктах пропуску із суміжними їй державами ЄС – Угорщина, Румунія, Словаччина – продовжує також накопичуватися вантажний автотранспорт із водіями-громадянами Республіки Білорусь", – додає міністерство.
За словами прессекретаря відомства Анатолія Глаза, "практично в ручному режимі (…) наразі 143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку".
Топ коментарі
+90 Benjie Lucic 01c9ec1b
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Будь ласка, зачекайте...
Национализировать их!
- Оскільки фури в пішому порядку кордон не перетинають, то екіпаж може автомобілем попутним повернутись в Білорусь.
нам потім на відбудову буде потрібно стільки транспорту...
Українi фури потрібнi для гуманітарних вантажів.
Нам самим пригодятся эти фуры .
С белорусской территории убивают наших воинов, репарация должна быть УЖЕ в действии .
В Волинській області ніби близькр 20 шт. націоналізували
Усі ********** фури конфіскувати разом з товаром в дохід УКРАЇНИ і на ПОТРЕБИ ЗСУ за злочини проти УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ та обстріл УКРАЇНИ ракетами та бомбардування літаками з території **********...!!! СМЕРТЬ цьому ************ ЛУКАШЕСКУ...!!!
а самі - най пи@$#ють пішки до себе