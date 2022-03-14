"Ви насправді допомогли побудувати нинішню владу в Росії", - Кулеба дорікнув Німеччині за багаторічну політику щодо РФ
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висунув серйозні звинувачення на адресу Німеччини за її багаторічну політику щодо Росії.
Про це він заявив в ефірі каналу ARD, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Мені прикро сказати, що ви насправді допомогли побудувати нинішню владу в Росії. І ми сподіваємося, що ви зробите так само багато, щоб зупинити російську військову машину", - сказав Кулеба.
За його словами, Німеччина та Україна є країнами-партнерами, і він сподівається на три речі від Німеччини під час війни.
По-перше, наголосив Кулеба, Україні потрібна вся зброя, необхідна для захисту. "Я не думаю, що справедливо, що Німеччина мала широкомасштабне оборонне співробітництво з Росією протягом останніх кількох років. Тож, можливо, зараз настав час, для нас отримати все необхідне, щоб захиститися", - заявив міністр.
По-друге, Кулеба закликав до посилення каральних заходів проти Росії. "Я хотів би бачити Німеччину на провідній позиції щодо санкцій. У деяких випадках США готові піти далі, але Німеччина говорить: "Зачекайте, ми повинні бути трохи обережнішими, ми повинні почекати і подивитися, що буде", - зазначив він.
По-третє, за словами Кулеби, Україна має стати членом Європейського Союзу. "Це не стане можливим миттєво. Але ми очікуємо, що уряд Німеччини також підтримає це рішення, тому що Україна є частиною Європи, і Європа буде безпечнішою з Україною", - наголосив міністр.
Він визнав, що змінити політику в Німеччині непросто.
"Протягом багатьох років ви покладалися на діалог. Але тепер ви бачите справжнє обличчя. Зараз ми платимо ціну. Наших дітей вбивають, наші міста зрівняні з землею. Це означає, що ви повинні визнати, що зробили помилку, і виправити цю помилку. Зупиніть Путіна, тому що Україна - не остання його мета. Повірте", - заявив глава МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Ще у 2000 році в Україні були стратегічні бомбордувальники ТУ22М3, 600 таких ракет, як вони випустили по Яворову.
Ще у 2006 році ми мали 132 ПУ "Ельбрусу" і 185 ракет до них, із дальністю в 300 км. Навіть Білорусь, Казахстан та Туркменістан зберігли їх, а наш "розумний народ" ні!!!
Це дуже інфантильна позиція -- винні усі крім нас. Ще за часів пізнього Кучми і навіть за каденції Ющенка неможливо було переламати ситуацію відносно НАТО. Я маю на увазі, що всі опитування щодо вступу України у НАТО давали "за" менше 50%.
Хто з підписантів БМ порушив це зобов'язання підказати чи ти сам здогадаєшся?
І не треба робити на мене та на інших проекцію деформації твого мозку пропагандою інфантилізму.
Як для інфантила, який сам не взмозі знайти посилання -- ось я тобі викладаю його на блюдечці:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
Не так просто їх позбутись.
А Шольц так и наровит сейчас свою подставить
Ще німцам потрібно нагадати, шо Крим віддали завдяки МЕРКЕЛЬ , яка обіцала виришити все мирним шляхом
Німеччина не тільки випестувала московію, але й продовжує її всіляко підтримувати, блокуючі можливість зробити санкції дійсно болючими та пекельними, всіляко їх пом'якшуючи та відтерміновуючи.
Я не здивуюсь, якщо вони тишком-нишком ще і фінансово та технічно будуть підтримувати її від дефолту та падіння.
Естеблішмент Німеччини вже виставив себе у жалюгідному світі, але дно ще не пробито мабуть.
вони загарбники на генетичному рівні... дві світові це довели
навіть у спілкуванні з австрійцями у німців - надмінність
про спілкування з іншими взагалі мовчу
аеропорти Берліна та Мюнхена - самі відстійні