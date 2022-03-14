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війна (56581) Німеччина (4539) Кулеба Дмитро (3175)

"Ви насправді допомогли побудувати нинішню владу в Росії", - Кулеба дорікнув Німеччині за багаторічну політику щодо РФ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висунув серйозні звинувачення на адресу Німеччини за її багаторічну політику щодо Росії.

Про це він заявив в ефірі каналу ARD, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Мені прикро сказати, що ви насправді допомогли побудувати нинішню владу в Росії. І ми сподіваємося, що ви зробите так само багато, щоб зупинити російську військову машину", - сказав Кулеба.

За його словами, Німеччина та Україна є країнами-партнерами, і він сподівається на три речі від Німеччини під час війни.

По-перше, наголосив Кулеба, Україні потрібна вся зброя, необхідна для захисту. "Я не думаю, що справедливо, що Німеччина мала широкомасштабне оборонне співробітництво з Росією протягом останніх кількох років. Тож, можливо, зараз настав час, для нас отримати все необхідне, щоб захиститися", - заявив міністр.

По-друге, Кулеба закликав до посилення каральних заходів проти Росії. "Я хотів би бачити Німеччину на провідній позиції щодо санкцій. У деяких випадках США готові піти далі, але Німеччина говорить: "Зачекайте, ми повинні бути трохи обережнішими, ми повинні почекати і подивитися, що буде", - зазначив він.

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По-третє, за словами Кулеби, Україна має стати членом Європейського Союзу. "Це не стане можливим миттєво. Але ми очікуємо, що уряд Німеччини також підтримає це рішення, тому що Україна є частиною Європи, і Європа буде безпечнішою з Україною", - наголосив міністр.

Він визнав, що змінити політику в Німеччині непросто.

"Протягом багатьох років ви покладалися на діалог. Але тепер ви бачите справжнє обличчя. Зараз ми платимо ціну. Наших дітей вбивають, наші міста зрівняні з землею. Це означає, що ви повинні визнати, що зробили помилку, і виправити цю помилку. Зупиніть Путіна, тому що Україна - не остання його мета. Повірте", - заявив глава МЗС України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Так німці багато років були тоєю цицькою через яку вигодовувавсь рашизм.У погоні за прибутками співпрацювали з людожерами.
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14.03.2022 11:44
+35
Кулеба абсолютно прав. Вскормили этот фашистский режим Меркель со шредером. Своей собственной грудью.
А Шольц так и наровит сейчас свою подставить
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14.03.2022 11:46
+21
Німецький бізнес та політична сфера наводнені агентурою русні.
Не так просто їх позбутись.
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14.03.2022 11:45
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Так німці багато років були тоєю цицькою через яку вигодовувавсь рашизм.У погоні за прибутками співпрацювали з людожерами.
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14.03.2022 11:44 Відповісти
Зато теперь они говорят , что кацапы их полностью обелили и сняли вину за развязанную вторую мировую . Может и спецом так делали
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14.03.2022 12:12 Відповісти
Не повністю, своїми теперішніми діями вони вже знову в багнюку залазять.
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14.03.2022 14:10 Відповісти
Именно так. Полупозиция всегда уязвимее строгой позиции. Европа и сами украинцы нарисовали на себе метку - нападай. И Россия напала.
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14.03.2022 11:46 Відповісти
А кто не хотел в НАТО? Кто отдавал России всё наше высокоточное оружие и не развивал армию с экономикой? Нас сейчас вероятно бомбят во многом ракетами и бомбардировщиками, которые мы передали России в свое время.
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14.03.2022 11:54 Відповісти
Обраний народом Кучма. Це ж народ наш не хотів за Біндєру - Чорновіла голосувати і обрав радянське лайно Кравчука? Це ж наш народ, не зупиняючися на досягнутому, змінив Кравчука на "будівельника нових мостів із Росією - Кучму"?
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14.03.2022 12:16 Відповісти
Планшети обрали тоту кучму... А тепер - зе-гниду...
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14.03.2022 13:22 Відповісти
Ні ми! Це наш народ виходив на мітинги проти НАТО! Це наш народ забивав болт на власну армію, це нас народ голосував за проросійських політиків.
Ще у 2000 році в Україні були стратегічні бомбордувальники ТУ22М3, 600 таких ракет, як вони випустили по Яворову.
Ще у 2006 році ми мали 132 ПУ "Ельбрусу" і 185 ракет до них, із дальністю в 300 км. Навіть Білорусь, Казахстан та Туркменістан зберігли їх, а наш "розумний народ" ні!!!
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14.03.2022 12:12 Відповісти
А сьогодні настав час платити по рахунках за вчорашню тупість.
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14.03.2022 12:15 Відповісти
Усі платять, навіть ті, хто ніколи не був тупим довбойбом.
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14.03.2022 12:17 Відповісти
А что вы сделали для Запада, чтобы он вам был чего то должен? Конкретно ВЫ? Тем боллее я уверен, что вы даже не знаете, что такое платить налоги... Кто там их платит, лохи?
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14.03.2022 13:09 Відповісти
В этом вся и проблема... Выводов вы так и не сделали... Нам никто и ничего не должен... Развелось стадо халявщиков, которым все должны... Вместо армии хотели хорошего парня с шаурмой и шашлычками? Чего теперь кого то винить? Помогают, а вместо спасибо еще и проклены... Так можно у разбитого корыта остаться... Европе никто не помогал, они сами себя строили...
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14.03.2022 12:29 Відповісти
Конкретно Вы... Или очень хотите, чтобы я вам начал тыкать? Сомневаюсь, что вы будете рады)
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14.03.2022 13:05 Відповісти
Цей планшет і є екземпляр БИДЛА, яке не усвідомлює, ЩО відбувається.
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14.03.2022 13:19 Відповісти
Павлик -равлик!Посмотри сейчас же на себя в зеркало,как в песне-тверезым взлядом!Подходящее сейчас время для критики?!Надо признать- с налогами твоя правда, а в остальном-нет!И Германия, и Япония,и Италия по знаменитому плану Маршалла получили огромную помощь!Никто не отрицает их упорство,желание отринуть от себя прошлое,честно трудиться,хотя скандалы о взятках периодически сотрясают их. Берлускони получил срок,Какуэй Танака получил немалый срок,есть свои ребята и у немцев.Я надеюсь,что и у нас зреет понимание,что мы много должны сделать сами,но-еще раз -время для обидной критики не настало ...
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14.03.2022 14:22 Відповісти
Да я и не спорю... И я бы промолчал... Но... Оно же вылезло и начало доказывать, что нам все должны... И во всем виноваты все, кроме нас... И Кулеба все правильно говорит... Но все равно остается но... Я понимаю опасения Запада... Они до сих пор боятся, что наше непредсказуемое создание договорится где то посредине... И все что они нам дадут достанется рашикам в качестве трофеев и с помощью наших мозгов оно будет у рашиков на вооружении...
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14.03.2022 14:56 Відповісти
Кстати... Глухов это фамилия или город?
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14.03.2022 15:06 Відповісти
Все тобі правильно написали. Сьогодення -- це не сферичний кінь у вакуумі. Воно створено минулим. Саме про це і Кулеба говорить і SergTranscarpathian,
Це дуже інфантильна позиція -- винні усі крім нас. Ще за часів пізнього Кучми і навіть за каденції Ющенка неможливо було переламати ситуацію відносно НАТО. Я маю на увазі, що всі опитування щодо вступу України у НАТО давали "за" менше 50%.
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14.03.2022 12:59 Відповісти
Чуваче, ти хоч маєш уявлення про що йдеться у БМ? Там сказано, що "високі сторони зобов'язуються поважати територіальну цілісність України". Більше нічого там немає, з того, що ти собі домислив.
Хто з підписантів БМ порушив це зобов'язання підказати чи ти сам здогадаєшся?
І не треба робити на мене та на інших проекцію деформації твого мозку пропагандою інфантилізму.
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14.03.2022 13:12 Відповісти
Ти не чувак, ти чмурло 100500... Шмаркляве й недороблене Дзявкай собі.
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14.03.2022 13:21 Відповісти
Ось ти і здувся чуваче.
Як для інфантила, який сам не взмозі знайти посилання -- ось я тобі викладаю його на блюдечці:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
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14.03.2022 13:23 Відповісти
Я разовью мысль. Представьте себе школу и в школе есть хулиган. Нападает ли хулиган на всех подряд или же он нападет на какого-то очкарика, изгоя, задохлика и прочее? Ответ - хулиган нападает на того кто как он думает не даст ему сдачи. Добрячка. Можно винить учителей и родителей, что они не одергивают хулигана, но жертву он выбирает таким вот образом.
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14.03.2022 12:09 Відповісти
головне, що не квапляться це якось виправляти
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14.03.2022 11:45 Відповісти
Німота тепер буде намагатися зберегти обличчя. А наші і польські активісти - блокувати їх "гуманітарні вантажі" на кордоні між Польщею у бульболяндією...
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14.03.2022 11:45 Відповісти
Німецький бізнес та політична сфера наводнені агентурою русні.
Не так просто їх позбутись.
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14.03.2022 11:45 Відповісти
Кулеба абсолютно прав. Вскормили этот фашистский режим Меркель со шредером. Своей собственной грудью.
А Шольц так и наровит сейчас свою подставить
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14.03.2022 11:46 Відповісти
Тут всё дело в полумерах. Полумеры хороши, когда это часть контролируемого пространства. Внутри демократии. А полумеры с тиранией приводят к тому, что она становится только агрессивнее. Проблема западных политиков, что они пытаются методы, которые работают внутри их стран "само рассосется" использовать в международных отношениях.
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14.03.2022 11:49 Відповісти
Не тільки німеччина, Захід загалом, подивіться скільки західного бізнесу у расєї і якого...
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14.03.2022 11:47 Відповісти
Потому что у России дохера ресурсов. И дешевая рабочая сила.
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14.03.2022 11:50 Відповісти
Дякую що пояснив))) але в Україні не менш дешева робоча сила, ресурсов звичайно менше)) але ти, умніца, забув про кількість населення расєї)) яке історично не схиблене на роботі але хоче їсти...
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14.03.2022 11:58 Відповісти
ВВП России в десять раз больше украинского.
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14.03.2022 12:02 Відповісти
Ти хворий на голову або нарік?))) расєя у скільки разів більша за більшість країн світу, олігофрени під амерським прапором рідкість...
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14.03.2022 12:11 Відповісти
Ні в Петр Иванов 637dda9f, як і в більшості вялікодєржавних росіянців, більшє хромосом!
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14.03.2022 12:23 Відповісти
Що ж тут дивного? Відомо, що зробити й дурень може, а попробуй зроблене збути. А Раша - бездонна бочка, наповнена корисними копалинами, які в Європі вже тю-тю. Тому йде обмін баш-на-баш: ви нам - сировину, ми вам - вироби. Хто ж відмовиться від взаємовигідного співробітництва? А Україна - то таке… Є вона чи нема - діло третє. Язиками ляпають для видимості, а на ділі - ні-ні.
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14.03.2022 12:19 Відповісти
Це лише такі москальські телепні як ти язиками ляпають що "зробити й дурень може"))) ось твої расейські дурні праску не годні зробити, тому і міняють годику на труси)))
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14.03.2022 12:26 Відповісти
Підтримуємо - німці, французи,італійці,австрійці також винні у цій війні !
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14.03.2022 11:49 Відповісти
Досить подивитися історію - і стане зрозуміло, хто є хто.
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14.03.2022 11:51 Відповісти
******* німеччина та Живодерія (араб. qəssab, слов. "кацап" - живодер) мають з давніх часів спорідненість культурних витоків. Одна й друга виростали виховуючи в своїх популяціях прагнення до збройної експансії спрямованої проти їх сусідів.
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14.03.2022 11:55 Відповісти
Для мира было бы гораздо лучше, если бы хермании вообще не существовало никогда посмотрите на историю - это был главный источник мировых войн, десятков миллионов погибших, это они, кто всё это затевал, кормил и поддерживал эти двуликие ****** продожают косвенно и прямо убивать, смотрите, от них до сих пор идут сотни фур на кацапию и *********, это скрытые враги. Точка.
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14.03.2022 11:57 Відповісти
Других не было, нет и не будет. Миром правят интересы, а не порядочность и честность. Эти качества хороши на уровне конкретного человека, и гибельны для страны.
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14.03.2022 12:11 Відповісти
Це братня допомога(нацист-брат рашиста). Сересерівська імперія допомогла Гітлєру розпочати Другу світову війну, а німецько-газпромівські боші Путлєру-Війну проти України!
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14.03.2022 12:08 Відповісти
Сначала шредер подставлял дупу, затем фрау Мерк подмахивала фельдмаршалу Пу, а теперь ему подмигивает и г. Шольц. Что в этом удивительного? Не те уже немцы...
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14.03.2022 12:11 Відповісти
Німцям за іх світоглядом, місце не у центрі Европи, а у центрі рашки.
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14.03.2022 12:15 Відповісти
Deutsche Verrater , ******** Geschaft lauft gut, nicht wahr, seid ihr zufrieden?
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14.03.2022 12:17 Відповісти
Молодець , Кулеба

Ще німцам потрібно нагадати, шо Крим віддали завдяки МЕРКЕЛЬ , яка обіцала виришити все мирним шляхом
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14.03.2022 12:21 Відповісти
Наслідки "трьох дней победителям" дало потомство і виросли цілі покоління з лишньою хромосомою. Жорстоко, грубо, а як можна ще пояснити політику цих фрау і герів. Не думаю, що тільки баблоси(хоча вони і теж) основне в політиці німаків. Та і історія багато що говорить про німаків і рашистів.
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14.03.2022 12:32 Відповісти
А що там фрау рібентроп, ще не повісилась?
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14.03.2022 13:02 Відповісти
Кулеба дуже влучно сказав про минуле, але надто дипломатично про теперішній час.
Німеччина не тільки випестувала московію, але й продовжує її всіляко підтримувати, блокуючі можливість зробити санкції дійсно болючими та пекельними, всіляко їх пом'якшуючи та відтерміновуючи.
Я не здивуюсь, якщо вони тишком-нишком ще і фінансово та технічно будуть підтримувати її від дефолту та падіння.
Естеблішмент Німеччини вже виставив себе у жалюгідному світі, але дно ще не пробито мабуть.
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14.03.2022 13:06 Відповісти
Хорошо сказано.
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14.03.2022 13:07 Відповісти
Молодец! Наконец-то макнули немчуру харей в ихнее же дерьмо.
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14.03.2022 13:14 Відповісти
де та баба стара, хай відповість.....
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14.03.2022 13:34 Відповісти
Газпромшлюхен йа-йа.
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14.03.2022 13:38 Відповісти
БРАВО... ОТЛИЧНО СКАЗАНО.... В лоб их......
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14.03.2022 13:39 Відповісти
німці ментально близькі рашистам, тому і яшкаються з останніми

вони загарбники на генетичному рівні... дві світові це довели
навіть у спілкуванні з австрійцями у німців - надмінність
про спілкування з іншими взагалі мовчу
аеропорти Берліна та Мюнхена - самі відстійні
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14.03.2022 13:41 Відповісти
Але й Українці, до 2014 року, не дуже прагнули до НАТО, якщо вже бути чесними. Колишні президенти однією дупою на двох стільцях сиділ
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14.03.2022 13:46 Відповісти
Его слова выглядят ,как постановка условий в действиях Германии..Не умно ,кому то ,»что то « ,диктовать ,что стране делать…особенно во время войны и когда нуждаешься в ее помощиО своих политический промахах в политике относительно Украино-русского конфликта в Германии много дискутируется и многие уже пришли к выводу ,что политика проводимая Меркель правительством -не сработала ..но к сожалению время и события нельзя вернуть ..и остаётся просто надеяться ,что новое правительство будет действовать по-другому ,об этом Шольц в Бундестаге и говорил ,что политика Германии в отношении Раши будет меняться…Тем более нужно не забывать,что правительство выражает мнение народа,значит требования Украины относятся и к народу.а народу ставить какие то условия ,плохая идея..
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14.03.2022 14:41 Відповісти
 
 