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Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти Росії у справі MH17

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти Росії у справі MH17

Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти РФ у Міжнародній організації цивільної авіації через збиття літака рейсу МН17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу, про це йдеться в листі уряду Нідерладнів до Палати представників.

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"Нідерланди та Австралія розпочали судовий процес із Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) проти Росії за її роль у збитті літака рейсу MH17", – йдеться у зверненні.

Уряд Нідерландів також вкотре наголосив, що завжди виступав за досягнення істини, справедливості та відповідальності за загибель 298 людей, які перебували на борту пасажирського літака рейсу МН17.

"Наступним кроком у цьому відношенні є відкриття провадження проти Росії в ІКАО", – наголошується у документі.

Уряд підкреслює, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за збиття літака рейсу MH17, і Нідерланди залишаються відданими збереженню міжнародного правопорядку. Відповідно до резолюції РБ ООН 2166, Рада Безпеки ООН також буде проінформована про цей крок.

Варто зазанчити, що резолюція Ради Безпеки ООН 2166 стосовно збиття Boeing 777 була одноголосно ухвалена 21 липня 2014 року. Ініціатором ухвалення резолюції була Австралія. Текст резолюції, який влаштував усі країни-члени Ради Безпеки ООН, узгодили 20 липня 2014 року.

Резолюція Ради Безпеки ООН 2166 вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у зазначеній трагедії, та забезпечити всебічне співробітництво всіх держав у рамках зусиль зі встановлення відповідальних.

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Нагадаємо, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", де проходять слухання у справі МН17, почалося чергове судове засідання. Слово у суді має сторона захисту одного з чотирьох обвинувачених – підполковника ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу. Загалом його адвокатам було виділено 12 днів.

Варто зазначити, що нідерландські адвокати Пулатова розмірковували над тим, чи варто їм продовжувати представляти Пулатова після вторгнення росії в Україну. Вони дійшли висновку, що він потребує захисту під час судового процесу. За словами адвокатів, право на захист у суді є невід'ємним у демократичному суспільстві, яким є Нідерланди.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпура, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "днр" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака – полковник ГРУ генштабу збройних сил рф, глава "ГРУ днр" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни рф), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.
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Топ коментарі
+29
Майже пробачили москалям вбивство своїх громадян.
Молодці...нічого не скажеш.
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14.03.2022 12:04
+16
Сніжана Єгорова зреклася свого ідола ***** та заявила про не підтримку його дій в Україні. Але суть такого викрутаса доволі банальний - консульство України в Анталії заборонило їй та дітям продовжувати візи через її політичну позицію. Ось що санкції животворящіє роблять. Любила-розлюбила
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14.03.2022 12:15
+13
скільки років пройшло ?-8 років- вони тільки розглядують! Тєрпіли ****
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14.03.2022 12:22
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проснулись......
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14.03.2022 12:03 Відповісти
скільки років пройшло ?-8 років- вони тільки розглядують! Тєрпіли ****
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14.03.2022 12:22 Відповісти
Я думаю будем отмечать еще 30-летие рассмотрения этого дела в Гааге.
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14.03.2022 14:29 Відповісти
Майже пробачили москалям вбивство своїх громадян.
Молодці...нічого не скажеш.
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14.03.2022 12:04 Відповісти
війна... війна ніколи не закінчується
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14.03.2022 12:26 Відповісти
насправді більше, Війна з кацапами триває з перервами близко 850 років, від року знищення Києва Андрієм Боголюбським у 1169р. Майже тисячолітня.
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14.03.2022 12:35 Відповісти
ще на 10 років?
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14.03.2022 12:08 Відповісти
А з старим судовим процесом що, чим закінчилось? - "Шахтьоры в ваенторге" Бук купили?
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14.03.2022 12:12 Відповісти
То є РІЗНІ судові процеси, у різних інстанціях. В Нідерландах суд по-факту події, А цей суд проти держави РФ. А ще будуть позови постраждалих, так що то ще далеко не кінець. І то тільки по MH17.
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14.03.2022 12:23 Відповісти
Сніжана Єгорова зреклася свого ідола ***** та заявила про не підтримку його дій в Україні. Але суть такого викрутаса доволі банальний - консульство України в Анталії заборонило їй та дітям продовжувати візи через її політичну позицію. Ось що санкції животворящіє роблять. Любила-розлюбила
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14.03.2022 12:15 Відповісти
Боже, яка ж вона коньчєна... Навіть не уявляю, як Мухарський жив поряд із цим шматком лайна. А деякі телепні ще й вигороджували її.
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14.03.2022 12:20 Відповісти
Ця самка взагалі кончена!
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14.03.2022 12:20 Відповісти
как говорил один *****: "нравится не нравится..."
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14.03.2022 12:27 Відповісти
Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказался продлить заграничные паспорта малолетних детей украинской актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, которая известна своей поддержкой президента страны-агрессора Владимира Путина. Такое решение он принял в связи с политической позицией этой дряни
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14.03.2022 13:07 Відповісти
НУУУ, наконец-то, неужели в конце та концов сообразили, что <******* гавнокамандующий и в первую очередь несет за все ответственность, и, что именно ОН главный террорист террористичекого образования (запрещенного, почти, во всем мире) под названием рассия!?

Неужели дошло?
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14.03.2022 12:16 Відповісти
ой вряд ли, все еще осторожничают - а вдруг попустит дьявола...
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14.03.2022 12:19 Відповісти
Я протестов вам принес...
В Москве, пианист, сын Никаса Сафронова - Лука, организовал протест, приковав себя наручниками к дверям ресторана МакДональдс. Но не против войны, не-ет, как можно!? А против ухода любимого ресторана ... А вы говорите протестное настроение низкое.
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14.03.2022 12:18 Відповісти
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14.03.2022 12:18 Відповісти
Судячи зі світлини, воно з того МакДональдсу й не вилазило.
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14.03.2022 12:21 Відповісти
это.сиротки..тяжолое наследие пуцинского режима
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14.03.2022 12:24 Відповісти
йому б в гундяйкіни попи - судячи з розміру пуза, мав би ранг не нижчий за полковника(чи як там в їх фсб-церкві прийнято?)
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14.03.2022 14:18 Відповісти
Та не шукайте зраду.
Хід цієї справи був зрозуміло вже давно:
Перша справа проти деяких фізичних осіб.
В ній формується підгрунтя та доказова база.
Наступні суди проти вищого керівництва та самої держави - вони базуються на рішеннях попереднього суду.
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14.03.2022 12:18 Відповісти
Уряд підкреслює, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за збиття літака рейсу MH17 ... Да кацапстан нiколи не признае, навiть коли кремль буде в руiнах та палатиме
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14.03.2022 12:20 Відповісти
знову ті папірці з заявами..
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14.03.2022 12:25 Відповісти
це добра новина. Відкрили новий судовий процес на додаток до того, що вже йде. Головна мета процесів - визнати росію не просто винною. За рішенням цих судів її можна визнати державою-спонсором тероризму
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14.03.2022 12:22 Відповісти
більше судових процесів проти раССіі! судових процесів проти раССіі мало не буває.
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14.03.2022 12:31 Відповісти
Ну що сцикуниБ проснулись? А що перший процес "якийсь не такий" був? Тьфу!
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14.03.2022 12:54 Відповісти
так и полякам не мешало бы под шумок привлекать к суду Раху за сбитый польский самолёт с ихним президентом .
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14.03.2022 13:14 Відповісти
в Хорватии упал российский беспилотник с бомбой.
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14.03.2022 13:19 Відповісти
8 лет спали.....
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14.03.2022 13:21 Відповісти
РФ ударила Точкой У по Донецку,для оправдания превращения украинских городов в разрушенный Грозный.
Не удивлюсь,если они начнут бомбить Воронеж...
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14.03.2022 13:52 Відповісти
Та тепер уже яка різниця. Хай ******** Воронеж, а краще вже москву.
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14.03.2022 14:00 Відповісти
по сравнению с черниговом и харьковом и даже с киевом
донецк целый целехенький
а ведь его 8 лет "обстреливали нацисты"
только почему то ха 2 недели харьков выглядит почти как грозный
и мариуполь в руинах
а донецк целее всех целых

надо это как то поменять
а давай мы его сами же и начнем бомбить
сначала не разорвавшимися снарядами
а потом уже полноценно...
тупые рашисты
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14.03.2022 14:21 Відповісти
Ох Європа. цікаво скільки ще потрібно жертв, щоби ви зрозуміли, що путін гірше гітлера.
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14.03.2022 13:59 Відповісти
 
 