Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти Росії у справі MH17

Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти РФ у Міжнародній організації цивільної авіації через збиття літака рейсу МН17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу, про це йдеться в листі уряду Нідерладнів до Палати представників.

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"Нідерланди та Австралія розпочали судовий процес із Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) проти Росії за її роль у збитті літака рейсу MH17", – йдеться у зверненні.

Уряд Нідерландів також вкотре наголосив, що завжди виступав за досягнення істини, справедливості та відповідальності за загибель 298 людей, які перебували на борту пасажирського літака рейсу МН17.

"Наступним кроком у цьому відношенні є відкриття провадження проти Росії в ІКАО", – наголошується у документі.

Уряд підкреслює, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за збиття літака рейсу MH17, і Нідерланди залишаються відданими збереженню міжнародного правопорядку. Відповідно до резолюції РБ ООН 2166, Рада Безпеки ООН також буде проінформована про цей крок.

Варто зазанчити, що резолюція Ради Безпеки ООН 2166 стосовно збиття Boeing 777 була одноголосно ухвалена 21 липня 2014 року. Ініціатором ухвалення резолюції була Австралія. Текст резолюції, який влаштував усі країни-члени Ради Безпеки ООН, узгодили 20 липня 2014 року.

Резолюція Ради Безпеки ООН 2166 вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у зазначеній трагедії, та забезпечити всебічне співробітництво всіх держав у рамках зусиль зі встановлення відповідальних.

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Нагадаємо, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", де проходять слухання у справі МН17, почалося чергове судове засідання. Слово у суді має сторона захисту одного з чотирьох обвинувачених – підполковника ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу. Загалом його адвокатам було виділено 12 днів.

Варто зазначити, що нідерландські адвокати Пулатова розмірковували над тим, чи варто їм продовжувати представляти Пулатова після вторгнення росії в Україну. Вони дійшли висновку, що він потребує захисту під час судового процесу. За словами адвокатів, право на захист у суді є невід'ємним у демократичному суспільстві, яким є Нідерланди.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпура, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "днр" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака – полковник ГРУ генштабу збройних сил рф, глава "ГРУ днр" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни рф), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.