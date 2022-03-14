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На Київщині окупанти обстріляли теле- і радіоретранслятор, постраждалих немає, – голова ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині окупанти обстріляли теле- і радіоретранслятор, постраждалих немає, – голова ОДА

У Київській області російські війська завдали ракетного удару по телевізійному і радіоретранслятору в селі Винарівка Ставищенської територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тлеграм-канал голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні близько 8:45 ранку окупанти завдали ракетного удару по телевізійному і радіоретранслятору в селі Винарівка Ставищенської територіальної громади. Пошкоджено будівлю сервісного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає", - написав Кулеба.

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Идиоты хотят уничтожить ретрансляторы по всей стране, потом заявить, будто на переговорах Украина сдалась, потом будут ждать, что войска сдадутся.
Идиоты !!!!
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14.03.2022 12:08 Відповісти
Они забыли, что бойцы УПА воевали до 50х годов и на гиляки кацапов вешали
а у многих семей 70 лет цветочные клумбы машинным маслом поливали
СЛАВА НАЦИИ ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
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14.03.2022 12:35 Відповісти
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14.03.2022 12:36 Відповісти
Дикари стали жертвой их же собственной говнопропаганды "одиннарот". Они уверены, шо если отключить зомбоящик, люди впадут в растерянность и панику. Ну так, это сработает на стране-помойке с тупым стадом. Но не в Украине, это уж точно.
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14.03.2022 12:15 Відповісти
можна передати привіт... гарячий привіт

Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
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14.03.2022 12:31 Відповісти
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14.03.2022 12:32 Відповісти
 
 