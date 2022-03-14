На Київщині окупанти обстріляли теле- і радіоретранслятор, постраждалих немає, – голова ОДА
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У Київській області російські війська завдали ракетного удару по телевізійному і радіоретранслятору в селі Винарівка Ставищенської територіальної громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тлеграм-канал голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Сьогодні близько 8:45 ранку окупанти завдали ракетного удару по телевізійному і радіоретранслятору в селі Винарівка Ставищенської територіальної громади. Пошкоджено будівлю сервісного центру. Постраждалих серед цивільного населення немає", - написав Кулеба.
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Идиоты !!!!
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