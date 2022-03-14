15 населених пунктів опинилися під обстрілами на Донеччині, є жертви, - зведення поліції

Під обстрілами російських окупантів опинилися 15 населених пунктів у Донецькій області.

Про це йдеться в оперативному зведення поліції Донеччини на 14 березня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Волноваха, Мар’їнка, Красногорівка, Краматорськ, Дружківка, Андріївка, Святогірськ, Кам’янка, Павлівка, Зайцеве, Іванівка, Верхньоторецьке обстріляні російськими військами.

"Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені. Пошкоджено щонайменше 37 об’єктів, переважна більшість яких - житлові будинки мирних громадян. Інформація про жертви уточнюється", - зазначили в поліції.

Зокрема, окупанти обстріляли Авдіївку, пошкодивши коксохімічний завод, житлові будинки, школу, газогін.

Краматорськ зазнав ракетного удару, за попередньою інформацією, є вбиті. В Маріуполі - постійні авіанальоти. Люди не можуть вийти з бомбосховищ, вони у вкрай критичному стані.

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