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Четвертий раунд переговорів Росії та України: комунікація важко, але йде, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Триває четвертий раунд переговорів Росії та України, на яких обговорюються умови припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник голови ОП Михайло Подоляк повідомив перші подробиці сьогоднішніх переговорів.

Комунікація йде важко, але йде. Станом на 12:20 переговори тривають. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, комунікація йде важко.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що в нас дуже різні політичні системи. Україна - вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - написав він. у своєму Twitter.
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Топ коментарі
+18
Як і обіцяли, публікуємо мобільні номери
Рамзана Ахматовича Кадирова

+79250902104
+89250901204

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/143
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14.03.2022 12:38
+15
Та про шо тут говорити- мацкалячі фашисти повертають нам всі землі разом з кубанью, виплачують репарації, будують китайську стіну на кордоні і більше НІКОЛИ до нас не сунуть !!
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14.03.2022 12:38
+11
після того що натворили рашистські окупанти ,я не вірю що хтось може забути чи пробачити ,ті звірства на території України..
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14.03.2022 12:51
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Та про шо тут говорити- мацкалячі фашисти повертають нам всі землі разом з кубанью, виплачують репарації, будують китайську стіну на кордоні і більше НІКОЛИ до нас не сунуть !!
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14.03.2022 12:38 Відповісти
Ну так а вони не хочуть
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14.03.2022 12:39 Відповісти
Про Херсон, Запоріжжя, Крим, та Донбас річі нема. Річ про зелени коридори, нейтральний статус, Односторонні перемр'я, та постачання в окуповані Московієй міста.
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14.03.2022 12:46 Відповісти
Згоден, але питання Кубані не на часі. Після розпаду росії Кубань може провести референдум про вхід до складу України.
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14.03.2022 18:13 Відповісти
Як і обіцяли, публікуємо мобільні номери
Рамзана Ахматовича Кадирова

+79250902104
+89250901204

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/143
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14.03.2022 12:38 Відповісти
Да двиньте там кому-нибудь из них в рожу. Дальше и говорить будет легче.
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14.03.2022 12:40 Відповісти
Це такий тонкий натяк, що Зеленський вже давно підписав би все, що дають, але ж є ще парламент. І суспільство. Тому так просто не вийде.
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14.03.2022 12:41 Відповісти
Ви праві, в тому що у нас, президент не вічний і парламент теж. суспільство вибирає а влада це мененджери
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14.03.2022 12:47 Відповісти
Академик КаДЫРка, чего ты прячешся на Чечне? Если чурка-КаДЫРка такой смелый, сам приезжай в Украину и мы надерем тебе задницу https://www.youtube.com/watch?v=eLgOqcA2Qrg
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14.03.2022 12:41 Відповісти
Убивать москалей гораздо эффективней чем с ними говорить ,давайте будем их убивать ...
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14.03.2022 12:42 Відповісти
Мудрі слова Джохара Дудаєва
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14.03.2022 12:44 Відповісти
кирилу гундявому прилетіло Російська православна Церква в Амстердамі відділяється від мАцкви
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14.03.2022 12:46 Відповісти
Сдаются?
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14.03.2022 12:47 Відповісти
Але це ще не зрада!
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14.03.2022 12:48 Відповісти
після того що натворили рашистські окупанти ,я не вірю що хтось може забути чи пробачити ,ті звірства на території України..
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14.03.2022 12:51 Відповісти
Ці т.з. перемовини-це як кажуть не ваша (тобто укр.) гра і вас "грають" і щоб примусити до вигідних хремлю рішень саме у день переговорів або напередодні обстрілюють досить важливі об'єкти так було і перед підписанням міських угод і більш жахливо відбувається зараз.Крім того, якщо подивитися за останні півтора року виконання мінських угод з гуманітарних питань було поставлене у залежність від виконання політичної частини.Більш чим впевнена-це ж саме відбувається і зараз , тому "комунікація йде важко".Це така тактика агрессора.Лише коли укр.влада нав'яже власні правила та з допомогою заходу можливо примусити ворога до поступок та капітуляції
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14.03.2022 13:14 Відповісти
Так, до речі, цікаве питання: чому переговори відбуваються без представників США і Великої Британії?

У меморандумі ж чітко вказано: мають почати консультації. Раша от "почала", а чому двох інших гарантів немає на переговорах?
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14.03.2022 13:20 Відповісти
Уезжая в эвакуацию ,травите еду , в водку добавьте карбида или метанола , подвалы открывайте и маскируцте вход клеёного или прокнившимы досками ,фанера, чтобы зашедший акупант , проваливался. В идеале растяжка.
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14.03.2022 13:23 Відповісти
судя по сказаному похоже "договариваются" о денацификации
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14.03.2022 13:43 Відповісти
Подоляк своїми викрутасами намагається заговорити нам зуби.
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14.03.2022 14:01 Відповісти
Може краше і погодитись на умови, Путін сдохне скоро, а нашим синам будувати міста треба. Дуже легко судити коли твоя дитина або сам не на фронті.
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14.03.2022 14:23 Відповісти
Путин - эти не имя, а система. У которой есть ещё до 10 путиных. Пойти на уступки значит умереть не сразу и гордо, но по чуть-чуть и трусливо.

Вы мать - и это святое для вас, давать и сохранять жизни. Но есть мужчина, которые должны сохранить Вас!
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14.03.2022 14:36 Відповісти
Какие могут быть условия, кроме как смерть путина или капитуляция Зеленского?

Как будто у нас есть выбор.
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14.03.2022 14:32 Відповісти
Для ПуХу по моему сейчас один вопрос , где в итоге остановиться 1) на "границах так называемой "Новороссии" ( Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр, Харьков + Донецк, Луганск и Крым), 2) на "границах 1939 года ( бывшая польско- советская граница до пакта Молотова - Риббентропа) 3) или на границах СССР 1991 года. ....Вероятно как приоритетный рассматривается именно последний вариант.. С созданием урезанного в размерах, марионеточного государства ( а по сути протектората) с федеративным устройством ( ФРУ). И последующим ( например в 2024 г) объединением в новый "СССР" ( союз суверенных славянских республик) под главенством Путина ( с де факто назначаемыми наместниками в Минске и Киеве) По тому что произошло и происходит сейчас, только нанести экономический вред, разрушения, и т.д. Украине и отползти в Крым и к админ границам Луганской и Донецкой областей, тут без вариантов, ( по грузинскому сценарию) уже как кажется для него мало и это даже не рассматривается. ( а вероятно с самого начала не рассматривался, так как наличие независимого и впоследствии интегрированного в запад даже небольшого украинского государства представляло бы для РФ постоянную угрозу и отнюдь не военную, а дестабилизирующую)). Тяжелые времена настали. Нажаль. ( конечно я говорю не популярные вещи.. и у самого кошки на душе скребут, душа болит.. но видится все это так) Запад и НАТО остались по сути в стороне, дав возможность Раше оставить свои выпадающие зубы в теле израненной жертвенной Украины. Зеленский и украинская власть понимает сложность вопроса и устремления врага поэтому и Зеленский проговорился " Мы сейчас воюем что бы установить границу между добром и злом" ( т.е. где именно пройдет эта граница по факту) Борьба продолжается, армия неожиданно для противника оказалась боеспособной, народ в своем большинстве патриотичным, власть не сбежала, Запад вносит все новые санкции о которых они и в страшном сне представить не могли, поставки вооружений продолжаются, а "могучая и непобедимая" оказалась на уровне красной армии в войне с финнами.
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Які переговори, має бути тільки дві вимоги повернення Криму і виведення військ, друга повна матеріальна компенсація громадянам України, контрибуція і репарація. Все решта туфта від зелені як злити країну і заробити бабло і виглядати хероями.
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14.03.2022 14:51 Відповісти
 
 