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Російські окупанти 13 березня двічі невдало намагалися прорватися до Чернігова, - Оперативне командування "Північ"

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Ввечері, 13 березня, зафіксовано дві спроби прориву російських окупантів у Чернігів. У цей час ворог здійснив авіаналіт, а потім застосував "Град", аби знищити все на своєму шляху та розчистити дороги для прориву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Північ".

Однак військовослужбовці підрозділів не допустили цього і відбили ворожі групи.

Дивіться також: Оборонці Чернігова за два дні знищили близько 80 одиниць техніки окупантів та ліквідували ворожу ДРГ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

В оперативному командуванні "Північ" радять містянам вірити лише інформації з офіційних джерел.
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як вкрасти танк https://www.youtube.com/watch?v=XuS9hpcF4Ic (відеоінструкція від волонтерів з Польщі)
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14.03.2022 13:39 Відповісти
Чернигов держитесь, вьІ уже Герои. ВьІ молодцьІ. Немного надо подождать, скоро придет время, и мьІ погоним супостата аж до Владивостока.
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14.03.2022 14:07 Відповісти
Чернігів, тримайтесь!
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14.03.2022 14:22 Відповісти
Як скацап*здити руснявий танк? Інструкція • Ukrainer:

https://www.youtube.com/watch?v=XuS9hpcF4Ic

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14.03.2022 16:16 Відповісти
 
 