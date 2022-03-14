Російські окупанти 13 березня двічі невдало намагалися прорватися до Чернігова, - Оперативне командування "Північ"

Ввечері, 13 березня, зафіксовано дві спроби прориву російських окупантів у Чернігів. У цей час ворог здійснив авіаналіт, а потім застосував "Град", аби знищити все на своєму шляху та розчистити дороги для прориву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Північ".

Однак військовослужбовці підрозділів не допустили цього і відбили ворожі групи.

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В оперативному командуванні "Північ" радять містянам вірити лише інформації з офіційних джерел.