Мешканці Херсонщини голіруч намагаються не пустити озброєних окупантів у своє містечко. ВIДЕО

Мешканці Білозерського району на Херсонщині голіруч намагалися не пустити озброєних окупантів у своє містечко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис мирного супротиву окупантам опублікований в соцмережах. Загарбники відкрили вогонь у повітря.

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