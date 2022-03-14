За добу бійці Азову знищили 7 одиниць російської техніки та 17 ворожих спецпризначенців ГРУ
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За добу в результаті боїв біцями Азову було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ "Рись".
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал захисників Маріуполя.
Окрім цього у Азові повідомляють про ліквідацію російської піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ РФ.
"Бої за український Маріуполь продовжуються, не зважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина не зважаючи на те, що ворог намагається захопити місто. Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією", - наголошують у полку Азов.
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Слава нації
Смерть москалям.
18-та ніч війни. Повітряні атаки ворога майже по всій Україні. У Києві атакований авіаційний завод «Антонов», плюс окупанти влучили в житловий будинок на Оболоні, загинуло двоє цивільних, троє поранено. Становище у Харкові яскраво обмальовує звіт місцевої поліції: «Харківщина пережила складну ніч. Російські окупанти без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об'єктах інфраструктури та промисловості. В результаті численних руйнувань та пожеж є загиблі та поранені». В Рівному уражена телевишка, а в селі Антопіль Ровенської області - воєнний об'єкт. В селищі Ставище на Житомирщині внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях постраждали мінімум 4 людини, знищено 7 домів. В Краматорську загинуло двоє людей. Це з того що мені відомо станом наразі, бо повітряні тривоги лунали знову по всій Україні.
Деякі уточнення по становищу на Харківському напрямку. Передові загони ворога діють в районі Лозової, хоча про бої на підступах ще не повідомлялось. Також зранку стало відомо, що ЗСУ здійснили контрудар під Ізюмом, про що повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко: «Під Ізюмом також вдалося зробити невеликий контрнаступ, і трохи відкинути росіян. Адже Ізюм один з ключових напрямків російської армії, тому що це дорога на схід на Донбас». Зазначається, що на Ізюмському напрямку росіяни зазнали втрат в районі Топольське - Шпаківка - Донецьке, на півдні від Ізюму, та відступили.
Під Авдіївкою, де вчора «армія ДНР» пішла на штурм укріплених позицій ЗСУ, ворог жодних успіхів не досяг, проте зазнав важких втрат. Бої тривають. Також, з району Волновахи, противник тисне в напрямку Угледар - Курахово. ЗСУ впевнено тримаються, і станом на зараз до окресленого багатьма російськими пропагандистами «оточення нашого угрупування» на Донбасі ще дуже далеко.
День буде важкий. Ворог буде тиснути під Києвом, про який останнім часом дуже багато говорять їх пропагандисти, під Ізюмом, на Донбасі, в Маріуполі, де пішов 18-й день оборони, та під Миколаєвом. Чернігів, Харків, Суми та Запорізька область - тут особливих змін сьогодні не прогнозую.
14 березня в Україні відзначають День Добровольця. В нашій військовій історії саме добровольці надавали постійного імпульсу боротьбі за українську державність у ХХ столітті та продовжують надавати його в нинішньому ХХІ. І саме завдяки цьому героїчному пориву, Україна не просто вистоїть проти чергової навали орди зі Сходу, а впевнено її переможе.
Фото: Трофейний Т-72Б3 УБЗ в лавах ЗСУ.
Незламні ! Профі ! Круті !
Слава Україні !
Смерть мордору !