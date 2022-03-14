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Ми відновимо кожну вулицю. Але поки окупант на нашій землі, маємо бити його, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія продовжує знищувати нашу інфраструктуру, продовжує бити по наших містах.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Але ми відновимо кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, квартиру кожного українця. Зараз же, коли окупант іще на нашій землі, ми маємо бити його так, як тільки можемо. Захищати міста, захищати села, захищати кожен метр нашої землі. І кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі. Допомагайте одне одному! Підтримуйте одне одного! Підтримуйте оборону! І захищайте державу! Разом – переможемо. Слава Україні!", - зауважив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
знову відосики
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14.03.2022 14:40
+26
вместо дорог надо было армией заниматся, по минимуму хотя бы ПВО закупить.
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14.03.2022 14:40
+25
Лучше бы объяснил почему ДБР преследует защитников Украины и роль Ермака в этой истории.
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14.03.2022 14:41
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знову відосики
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14.03.2022 14:40 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.03.2022 14:44 Відповісти
Речниця ДСНС звернулась до Антона Геращенка: «Ви вже третій раз здаєте російським окупантам точки, які вони обстрілюють. Ви втретє називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Досить вже!»
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14.03.2022 15:29 Відповісти
Аби ти не пасматрєл в глаза
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14.03.2022 14:40 Відповісти
вместо дорог надо было армией заниматся, по минимуму хотя бы ПВО закупить.
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14.03.2022 14:40 Відповісти
Лучше бы объяснил почему ДБР преследует защитников Украины и роль Ермака в этой истории.
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14.03.2022 14:41 Відповісти
І не кажи..
Пашинський звичайно ТОТ, але тут треба ***** хєрачити..
п.С.: мо пашинський кроффью хочєт іскупіть..
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14.03.2022 14:48 Відповісти
строитель хренов
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14.03.2022 14:42 Відповісти
Ми вкрали на дорогах,зруйнували ракетну програму,протринькали гроші нафтогазу- вкрадемо ще раз! Але з більшим результатом
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Лучший президент. Умойтесь порохоботы
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14.03.2022 14:43 Відповісти
Обєщать нє значіт женіцца, ванька)
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14.03.2022 14:44 Відповісти
Порохоботов здесь нет, кацапские боты это да, их просто в спам, молча....
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14.03.2022 14:46 Відповісти
палюбэ...
и чума (ковид) и война (полномасштабная) на наши головы...
умылись все...
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14.03.2022 14:48 Відповісти
" Поки окупант іще на нашій землі, ми маємо бити його так, як тільки можемо",
можливо почнемо з ДБР, Єрмака. Вичистемо спочатку наші конюшні.
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14.03.2022 14:47 Відповісти
На словах, так він цього Путлера розірвати готовий.
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14.03.2022 14:47 Відповісти
А зебилье которое выбрало вместе с ним колени перед куйло и перестать стрелять.....готовы разорвать любого кто видит как ЗЕльц с ермаками куйлу по договорняку коридор в Крым и водичку сливает.Если в Мариуполе этим негодяям патриоты рулить не дали....так и лаптеногие всем стадом буксуют.Ракеты в асфальт закатал....левобережье оголил....армию почти ушатал....миллиард деревьев садил,кончина....а вы шапками и и лозунгами теперь лаптей бейте против калашей.МаннЯргейм как тут кто-то назвал эту ЗЕшмарклю. Поменять кореша Байдена на ЗЕпредателя в очко заглянуть во время войны(( При Порохе куйло бы даже не рискнуло так бурануть.....и Армия была бы готова как БОИНГ
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14.03.2022 15:31 Відповісти
только не сдай тех кто бьется ...согласившись опять прекратить стрелять в одностороннем порядке... ради пасматреть в глазницы *****...
не сойдись посередине...
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14.03.2022 14:51 Відповісти
а гроші дерибанило на дорогах... де тепер ті чудові дороги, які забрали три роки наших податкових надходжень а тепер й наші життя (бо не витрачалось на зброю і ПВО)
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14.03.2022 15:09 Відповісти
Запальна балачка футбольного коментаторааж ніяк не впливає на хід матчу...
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14.03.2022 15:05 Відповісти
У нас вболівальники контужені:вибирають такого коментатора тренером команди.
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14.03.2022 15:40 Відповісти
Народ Украины, защищает страну не благодаря этому Зе-резиденту, а вопреки ему и всей его шобле из офиса резидента и слуг урода.
Это именно тот случай, когда "свои" Зе-гниды, не менее страшны чем московские воши
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14.03.2022 15:11 Відповісти
Хорошая команда настоящих зе-коммунистов!
Говорят одно,подразумевают другое,а делают - третье.
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14.03.2022 15:13 Відповісти
Опять хромакей (задник снят отдельно) На кого это рассчитано?
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14.03.2022 15:16 Відповісти
А кто это МЫ ,Зеля ? Ты и Трухин с Юрченко ? Или может Мойша возьмёт лопату в руки ?
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14.03.2022 15:17 Відповісти
а оце вже капітуляція за 100млрд. для ЗЄ і бєні?в маріуполі "азов" імені авакова -бєні. готує до здачі Маріуполь.----

Очільник Кремля Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України. Цілком імовірно, що він може заморозити конфлікт.

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Натомість залишився собі Донецьк, Луганськ, Херсон, Маріуполь. Так вважає генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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14.03.2022 16:04 Відповісти
О… боты проснулись… вы хоть пластинку меняйте
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14.03.2022 16:04 Відповісти
 
 