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Ми відновимо кожну вулицю. Але поки окупант на нашій землі, маємо бити його, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія продовжує знищувати нашу інфраструктуру, продовжує бити по наших містах.
Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Але ми відновимо кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, квартиру кожного українця. Зараз же, коли окупант іще на нашій землі, ми маємо бити його так, як тільки можемо. Захищати міста, захищати села, захищати кожен метр нашої землі. І кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі. Допомагайте одне одному! Підтримуйте одне одного! Підтримуйте оборону! І захищайте державу! Разом – переможемо. Слава Україні!", - зауважив глава держави.
Топ коментарі
+27 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар14.03.2022 14:40
+26 Сергей Владимирович b9c38e15
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+25 GHOST_3
показати весь коментар14.03.2022 14:41
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Будь ласка, зачекайте...
Пашинський звичайно ТОТ, але тут треба ***** хєрачити..
п.С.: мо пашинський кроффью хочєт іскупіть..
и чума (ковид) и война (полномасштабная) на наши головы...
умылись все...
можливо почнемо з ДБР, Єрмака. Вичистемо спочатку наші конюшні.
не сойдись посередине...
Это именно тот случай, когда "свои" Зе-гниды, не менее страшны чем московские воши
Говорят одно,подразумевают другое,а делают - третье.
Очільник Кремля Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України. Цілком імовірно, що він може заморозити конфлікт.
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Натомість залишився собі Донецьк, Луганськ, Херсон, Маріуполь. Так вважає генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.