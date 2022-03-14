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У Ростовській і Гомельській областях ворог розгорнув табори для найманців із Сирії, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Ростовській і Гомельській областях ворог розгорнув табори для найманців із Сирії, - Генштаб ЗСУ

Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (Білорусь) областях ворог розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у фейсбуці.

"Російські війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва російської федерації, продовжують наступальну операцію проти України. Проте на сьогодні основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконано. На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворожі війська зупинено," - сказано в повідомленні.

Не маючи значних успіхів, агресор продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією задля знищення військової та цивільної інфраструктури України, застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню. Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин.

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"На Волинському напрямку ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Білорусі, за допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку російські війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп, які мають вдавати військовослужбовців ЗС України.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на відновленні втрат, яких зазнав унаслідок рішучої відсічі поблизу Харкова та контратаки ЗСУ в районі Ізюма.

На Донецькому і Таврійському напрямках агресор продовжує вести активні бойові дії, за рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ на Кривий Ріг, закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів, не полишає спроб оточити Миколаїв," - сказано в повідомленні.

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Російські загарбники продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.

У Генштабі ЗСУ також повідомляють, що "за наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (Білорусь) областях розгорнуто табори для їхнього розміщення та підготовки".

"Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, завдають йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як у районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів", - наголосили в Генштабі.

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Топ коментарі
+14
Поз'їжджаються і будуть вчити слово - Паляниця.
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14.03.2022 14:48
+10
Техника, оружие и боеприпасы из Китая. Пехота из Ливии, ЦАР, Сирии и просто "джентльмены удачи". принуждение Луки наконец то бросить в бой свой "колхоз". Сдулась "могучая и непобедимая", но как видим она не успокоится.. поэтому нас и нашу страну ждут трудные времена ( орда пришла в движение.. как раньше гунны и монголы..)
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14.03.2022 14:50
+10
Эта вся шобла, если не замёрзнет в первый день, разбежится после первого артобстрела. Они ж к другой войне привыкли. Настоящей не видели никогда.
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14.03.2022 14:57
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Поз'їжджаються і будуть вчити слово - Паляниця.
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14.03.2022 14:48 Відповісти
Будемо чекати ,доки лайно приїде?
Чи ,нехай,самоліквідуються?
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14.03.2022 14:48 Відповісти
А що, "Точки-У" нема ?
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14.03.2022 14:54 Відповісти
Вопрос не по теме, но важный по-моему. Можно понять, почему куча чиновников и даже добробаты работают в телеграм? Это такая хитрость?
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14.03.2022 14:49 Відповісти
Бо щиро вірять що Дурові не злив ключі шифрування ФСБ. Нажаль наші люди дуже наївні …
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14.03.2022 14:53 Відповісти
хай померзнуть трохи гарячі сирійські хлопці
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14.03.2022 14:49 Відповісти
вони ж замерзнуть )
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14.03.2022 14:49 Відповісти
Пихуй
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14.03.2022 15:10 Відповісти
Техника, оружие и боеприпасы из Китая. Пехота из Ливии, ЦАР, Сирии и просто "джентльмены удачи". принуждение Луки наконец то бросить в бой свой "колхоз". Сдулась "могучая и непобедимая", но как видим она не успокоится.. поэтому нас и нашу страну ждут трудные времена ( орда пришла в движение.. как раньше гунны и монголы..)
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14.03.2022 14:50 Відповісти
пусть телеграм просматривают перед "вылетом"
очень бодрые видео и фото
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14.03.2022 14:52 Відповісти
Ці відео в Телеграмі заторможені як наш президент.
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14.03.2022 15:06 Відповісти
ооо! такое мясо ВСУ еще не жарили! ))
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14.03.2022 14:53 Відповісти
Думаєте делікатес ?
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14.03.2022 14:59 Відповісти
на це питання вiдповiсть тiльки собака..... )
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14.03.2022 15:03 Відповісти
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14.03.2022 14:54 Відповісти
Спасибо за информацию о тГомеле. Оттуда сирийцы поползут под проволокой через нашу и польскую границу клянчить у Немочки пособия на нищету..
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14.03.2022 14:56 Відповісти
Эта вся шобла, если не замёрзнет в первый день, разбежится после первого артобстрела. Они ж к другой войне привыкли. Настоящей не видели никогда.
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14.03.2022 14:57 Відповісти
Наемники годятся только в качестве полицаев на временно оккупированных территориях. На нуле долго они не протянут, так как хотят вернуться в свои епеня с деньгами.
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14.03.2022 14:59 Відповісти
На этих не распространяется женевская конвенция. Подвхать должны, как привыкли. С отрезанными бошками
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14.03.2022 15:02 Відповісти
400 сирійців це сила.
Хто не здохне від холоду, та від голоду (консерви переважно зі свинини), той побіжить до білорусько-польського кордону просити статус біженця.
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14.03.2022 15:03 Відповісти
ну так ****** по тем таборам
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14.03.2022 15:05 Відповісти
Може можна разготити ті табори з сіріійськими та сербськими довбойо..ми.
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14.03.2022 15:07 Відповісти
Представляю,как это говно навоюет *****
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14.03.2022 15:11 Відповісти
Готують 2гу хвилю на Київ. З перевдяганням в біл. Форму,масованим ракетним обстрілом.й загороджувальими загонами
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14.03.2022 15:15 Відповісти
Про ту другу хвилю вже майже 2 тижні говорять, а її все немає і немає - зате піздюлі як виписувались кацапам в різних місцях так і виписуються
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14.03.2022 16:12 Відповісти
Доведеться наносити Попереджувальний удар. Сябри,самі несправляться
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14.03.2022 15:18 Відповісти
О, екзотичне добриво для української землі... І таке прикопаємо!
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14.03.2022 15:37 Відповісти
Вже казав і ще раз скажу, розкажіть їм скільки зарплатня в ВСУ так вони відразу зі зброєю переметнуться до нас, ото нежданчік москалям буде. А ще скажіть їм, що за здачу в полон обіцяли громадянство ЄС..........
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14.03.2022 15:40 Відповісти
і це друга армія, просить допомоги у "найомніков", бо вже не справляється із своїми мріями - позор раssистам
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14.03.2022 15:52 Відповісти
 
 