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РФ готувалася до війни десятки років. Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він не знає, де ще шукати резервів та допомоги, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ готувалася до війни десятки років. Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він не знає, де ще шукати резервів та допомоги, - Зеленський

Українці мужньо боронять рідну землю, але поки ми не маємо права розслаблятися.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"19-й день нашого спротиву. Збройні Сили України тримаються мужньо. І креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно", - зауважив глава держави.

Але, він переконаний, що ми не маємо права розслабитись.

"Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо. Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти", - додав президент.

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"Потужна підтримка Збройних Сил усім народом України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги. Передумови звільнення всієї нашої країни... Єдиної й найкращої. Україна для нас – не просто територія, як для окупантів. Вони ж тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них усе це – просто мішень", - резюмує Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
"РФ готувалася до війни десятки років".А ми з 19 по 22 дороги будували.Так виходить?
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14.03.2022 14:50
+20
Та вже знайшов свої головні резерви:
ДБР, ОП, ОПЗЖ, ОппБлок, ....
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14.03.2022 14:50
+18
ех, весна на дворе!...., скоро шашлычки.....
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14.03.2022 14:49
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ех, весна на дворе!...., скоро шашлычки.....
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14.03.2022 14:49 Відповісти
Собаки вже ласують.))
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14.03.2022 14:52 Відповісти
Никаких компромиссов . За убитых раненных покалеченных детей жен матерей до победного !!! Пусть сложат оружие тогда будут жить . Возврат всей нашей земли и огромные репаррации за все
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14.03.2022 14:52 Відповісти
Кто там был?
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14.03.2022 14:57 Відповісти
А скотыняка где?
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14.03.2022 15:26 Відповісти
"РФ готувалася до війни десятки років".А ми з 19 по 22 дороги будували.Так виходить?
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14.03.2022 14:50 Відповісти
Та вже знайшов свої головні резерви:
ДБР, ОП, ОПЗЖ, ОппБлок, ....
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14.03.2022 14:50 Відповісти
Я вірно зрозумів логіку, що до війни треба не готуватися і тоді можна перемогти того хто готувався?
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14.03.2022 14:51 Відповісти
Кацапские свиньи обгадились, сильно обгадились. Но расслабляться нельзя. И тем более упаси Господь прощать кацапам все те зверства, что они сотворили и продолжают творить.
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14.03.2022 14:51 Відповісти
покласти на папір - до сраки.

Силні ЗСУ - єдина дієва гарантія безпеки для України. Кацапи поважають тільки тих, кого бояться до усрачки.
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14.03.2022 14:51 Відповісти
Есть несколько крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России. Это торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовары Pirelli и Bridgestone Tires, отели Accor и Intercontinental. В сфере машиностроения это OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Косметика и сопутствующие товары - Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Табачная продукция - Philips Morris.Пищевая промышленность и рестораны - Papa John's и Kellogg. Медицина - Bayer. Банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Gé Sanpaolo", - перечислил Кулеба.
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14.03.2022 14:53 Відповісти
Бриджстоун выходит с рынка россии
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14.03.2022 14:56 Відповісти
Danone - бойкот.
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14.03.2022 14:57 Відповісти
Bridgestone вийшов
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14.03.2022 14:59 Відповісти
Ну по риториці я відчуваю,що скоро буде просити пробачення у Пороха.
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14.03.2022 14:54 Відповісти
Ша, пацани! Розбори потім. Зараз тільки підтримка ЗСУ, волонтерів, медиків, мирняка-біженців та нищення людиноподібних орків.
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14.03.2022 14:55 Відповісти
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14.03.2022 14:56 Відповісти
Что зеленые не нравится правда?
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14.03.2022 14:56 Відповісти
нехай, все одно вiдповідати доведеться
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14.03.2022 15:17 Відповісти
ойц... как неожиданно...
а мы вы три года велике будивництво вмето ПВО и сорванные все оборонные заказы.. готувалысь?
сколько денег на армию потратили? чем перевооружили? сколько складов с продуктами и ГСМ подготовили?...
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14.03.2022 14:56 Відповісти
угу. "ми завдаємо....." я та трактор
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14.03.2022 14:58 Відповісти
трахтор не чипати https://twitter.com/i/status/1503320565788123140
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14.03.2022 15:13 Відповісти
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14.03.2022 15:45 Відповісти
Враховуючи що вся фсбшна агентура коло нього продовжує тертися ,якби нічого не сталося, то ... не внушають довіри його слова, та й розповіді про замахи на нього, не знаю, побачимо
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14.03.2022 15:01 Відповісти
Оно то все хорошо. Но враг подтягивает и подтягивает резервы . Вон даже " террористов" призвала с ближнего востока и Африки..+ обратилась за тех помощью к Китаю и усилила требования к Минску войти наконец в "общее дело" по настоящему. А Украина воюют а помощи и подкреплений брать не от куда.. Говорили в самом начале что нужно продержаться 3-4 дня.. потом неделю, потом 10 дней, потом 14-15 дней, сейчас 21-25 дней.. последние высказывания - до середины апреля и мол тогда Раша серьезно сядет за переговоры.. но каковы будут их условия.. ну можно догадаться.. А если нет то где же те армии что придут на наше усиление, так сказать переломят ход войны с освобождением Украины, разгромом врага и подписание капитуляции где то в Серпухове, Коломне или Москве.
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14.03.2022 15:02 Відповісти
Мне 47 лет, не служил, стрелял в тире из ружбаек и пистолета давненько. Меня позвали в военкомат. Г. Днепр
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14.03.2022 15:02 Відповісти
"Мы пахали!"
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14.03.2022 15:02 Відповісти
Знають - в ДБР та у високопосадовців .
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14.03.2022 15:04 Відповісти
Согласен с Президентом.
Они начали подготовку к войне еще с развода Путина. Вывели из под критики жену. Замуж фиктивно отдали. Наверняка. Это отправная точка войны.
Может вся эта история с Кабаевой фейк. Чтобы на настоящую жену небыло критики. И встречаются они в кафе, за соседними столиками, как Штирлиц с супругой.
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14.03.2022 15:04 Відповісти
І прийшли на гілку зрадоботи!
І серють не покладаючи сил!
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14.03.2022 15:05 Відповісти
що помітив по пабліках свого міста(Кривий Ріг)-усі боти вілкула активно восхваляють зебеня жопошніки знайшли нових хозяїв
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14.03.2022 15:08 Відповісти
Може хозяї ті ж самі, тільки розкраска різна
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14.03.2022 20:12 Відповісти
так і є! у нас на виборах мера один з опзж,а другий за тиждень до виборів до слуг перебіг із опзж але боти до вторгнення лупили зебеня,а ось раз-і цілий салют восхвалянь
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14.03.2022 21:12 Відповісти
Теж саме і з порохоботами на цензорі.
Як казали колись древні: «розділяй і владарюй»
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14.03.2022 21:35 Відповісти
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14.03.2022 15:10 Відповісти
А ми дороги будували...ну і крали...з бабулею
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14.03.2022 15:13 Відповісти
А ты то тут при чем, роялист херов?
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14.03.2022 15:50 Відповісти
 
 