РФ готувалася до війни десятки років. Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він не знає, де ще шукати резервів та допомоги, - Зеленський

Українці мужньо боронять рідну землю, але поки ми не маємо права розслаблятися.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"19-й день нашого спротиву. Збройні Сили України тримаються мужньо. І креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Де ще шукати допомогу. Допомогу собі, допомогу окупанту. Це жалюгідно", - зауважив глава держави.

Але, він переконаний, що ми не маємо права розслабитись.

"Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо. Тому потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти", - додав президент.

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"Потужна підтримка Збройних Сил усім народом України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги. Передумови звільнення всієї нашої країни... Єдиної й найкращої. Україна для нас – не просто територія, як для окупантів. Вони ж тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них усе це – просто мішень", - резюмує Зеленський.