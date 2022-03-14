Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
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Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зону бойових дій.
У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні та повернулися до місць дислокації, передає Цензор.НЕТ.
Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зону бойових дій. Редакцією отримано відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які брали участь у вторгненні в Україну. Серед причин відмови солдати вказують на небажання бути використаними як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням та інші.
Так, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру військової частини №61899 вказує: "(…) справжнім доповідаю, що вважаю за неможливе своє повторне відбуття через погану організацію, відсутність зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом", - заявив у рапорті сержант ЗС РФ Мірапов.
Також, командир 2 відділення 3 взводу мотострілецької роти молодший сержант Пугачов Олександр Олексійович повідомляє командиру 3 мотострілецького батальйону, що "(…) відмовляється повторно брати участь у бойових діях в Україні через відсутність матеріально-технічного забезпечення, відсутність координації дій, відсутність будь-якої зв'язку у підрозділі та з командуванням".
Командир 2 мотострілецького взводу 9 мотострілецької роти лейтенант А. Єгоров вказує, що "(...) від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими "навчаннями" та "навчально-бойовими завданнями" малися на увазі зовсім інші заходи (…). Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах, як світової так і слов'янської спільноти. З цього моменту наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення (…)", — написав лейтенант ЗС РФ Єгоров.
Крім того, джерело Guildhall в українському уряді повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу ЗС РФ, включаючи заступників 76 десантно-штурмової дивізії (Псков) ВДВ виконувати наказ щодо ведення бойових дій на території України органами військової поліції ЗС РФ було затримано 4 військовослужбовці згаданої дивізії.
Нижче наводимо фотокопії інших рапортів військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації.
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Конечно, для русского офицера и это - шаг вперёд. Но когда читаешь это глазами украинца, то всё равно хочется плюнуть ему в глаза.
Сильно будет, когда они дойдут головой до того, что и в Донецкой, и в Луганской областях, и в АР Крым, и в г. Севастополь - они оккупанты и захватчики. А фашизации Украины никакой и в помине нет и не было никогда.
Пока что он только на пол-дороги до осознания. Хотя это явно дальше, чем многие его коллеги.
Русским после войны надо будет украинские документальные фильмы с контрпропагандой по всем каналам крутить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где-то лет 10-15, а лучше 20. С выключенным интернетом, чтобы не могли смотреть ничего другого, а только всё время, как российские солдаты убивали / калечили / грабили / насиловали / разрушали. Чтобы на подкорку село намертво, что русский солдат = фашист. А через 20 лет можно уже и мультики детям начать показывать, а взрослым музыкальные передачи типа Евровидения.
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«Дорогие дяди фашисты и оккупанты!
Сколько украинцев вы уже убили? Нравится ли вам стрелять в безоружных людей, сбрасывать на них бомбы? Как часто вы убиваете детей и их мам? Грабите ли вы их дома и квартиры?
Напишите нам обо все этом, чтобы мы росли добрыми патриотами России!ZZZ!»
Получили по свинячему рылу и резко вместо киевзатридня янихачуваивать. Быдло обычное. Жаль, что их так много расплодилось.
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Слава нації
Смерть москалям
💢
Я щось упустив?
Молодцы ребята!
Правильно оценили ситуацию!
Это золотой фонд России,а не
Нарышкины , соловьевы и прочие...