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Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зону бойових дій.

У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні та повернулися до місць дислокації, передає Цензор.НЕТ

Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зону бойових дій. Редакцією отримано відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які брали участь у вторгненні в Україну. Серед причин відмови солдати вказують на небажання бути використаними як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням та інші.

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Так, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру військової частини №61899 вказує: "(…) справжнім доповідаю, що вважаю за неможливе своє повторне відбуття через погану організацію, відсутність зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом", - заявив у рапорті сержант ЗС РФ Мірапов.

Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 01

Також, командир 2 відділення 3 взводу мотострілецької роти молодший сержант Пугачов Олександр Олексійович повідомляє командиру 3 мотострілецького батальйону, що "(…) відмовляється повторно брати участь у бойових діях в Україні через відсутність матеріально-технічного забезпечення, відсутність координації дій, відсутність будь-якої зв'язку у підрозділі та з командуванням".

Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 02

Командир 2 мотострілецького взводу 9 мотострілецької роти лейтенант А. Єгоров вказує, що "(...) від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими "навчаннями" та "навчально-бойовими завданнями" малися на увазі зовсім інші заходи (…). Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах, як світової так і слов'янської спільноти. З цього моменту наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення (…)", — написав лейтенант ЗС РФ Єгоров.

Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 03
Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 04

Крім того, джерело Guildhall в українському уряді повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу ЗС РФ, включаючи заступників 76 десантно-штурмової дивізії (Псков) ВДВ виконувати наказ щодо ведення бойових дій на території України органами військової поліції ЗС РФ було затримано 4 військовослужбовці згаданої дивізії.

Нижче наводимо фотокопії інших рапортів військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації.

Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 05
Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 06
Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 07
Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 08
Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 09
Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ 10
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Топ коментарі
+22
Кацапы они смелые только с женщинами детишками воевать а подыхать им геть ни хочется ,одним словом ,твари они ,ВСЕХ придётся *********** скотов !
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14.03.2022 15:00
+22
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14.03.2022 15:00
+16
Дядя Махмет допоможе і у тебе буде братик. Але ти його вже не побачиш, як і твій папка-дебіл.
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14.03.2022 15:03
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От Егорова это сильно.
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14.03.2022 14:59 Відповісти
Прям роман " вайна і мір "
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14.03.2022 15:01 Відповісти
Не пропадет, будет тексты для SEO песать
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14.03.2022 15:23 Відповісти
Ну, с точки зрения русского офицера может и сильно. Но если вчитаться, то "когда мы были за ДНР / ЛНР, то мы - молодцы, а вот теперь вне ДНР / ЛНР мы оккупанты и захватчики . . ." + "из-за этого теперь националисты выглядят героями и это способствует дальнейшей фашизации Украины . . .".
Конечно, для русского офицера и это - шаг вперёд. Но когда читаешь это глазами украинца, то всё равно хочется плюнуть ему в глаза.

Сильно будет, когда они дойдут головой до того, что и в Донецкой, и в Луганской областях, и в АР Крым, и в г. Севастополь - они оккупанты и захватчики. А фашизации Украины никакой и в помине нет и не было никогда.
Пока что он только на пол-дороги до осознания. Хотя это явно дальше, чем многие его коллеги.

Русским после войны надо будет украинские документальные фильмы с контрпропагандой по всем каналам крутить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где-то лет 10-15, а лучше 20. С выключенным интернетом, чтобы не могли смотреть ничего другого, а только всё время, как российские солдаты убивали / калечили / грабили / насиловали / разрушали. Чтобы на подкорку село намертво, что русский солдат = фашист. А через 20 лет можно уже и мультики детям начать показывать, а взрослым музыкальные передачи типа Евровидения.
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14.03.2022 16:42 Відповісти
А толку. Будуть воювати. Або сидіти. Ну або відкупляться.
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14.03.2022 14:59 Відповісти
Война не объявлена. так же как нет военного положения - поэтому наказывать могут только по беспределу
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14.03.2022 15:02 Відповісти
Одноклітинні щось підозрюють.
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14.03.2022 14:59 Відповісти
Кацапы они смелые только с женщинами детишками воевать а подыхать им геть ни хочется ,одним словом ,твари они ,ВСЕХ придётся *********** скотов !
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14.03.2022 15:00 Відповісти
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14.03.2022 15:00 Відповісти
Дядя Махмет допоможе і у тебе буде братик. Але ти його вже не побачиш, як і твій папка-дебіл.
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14.03.2022 15:03 Відповісти


**
«Дорогие дяди фашисты и оккупанты!
Сколько украинцев вы уже убили? Нравится ли вам стрелять в безоружных людей, сбрасывать на них бомбы? Как часто вы убиваете детей и их мам? Грабите ли вы их дома и квартиры?
Напишите нам обо все этом, чтобы мы росли добрыми патриотами России!ZZZ!»
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14.03.2022 15:02 Відповісти
Расстрелять вместе с семьями! Как при сралине.
Получили по свинячему рылу и резко вместо киевзатридня янихачуваивать. Быдло обычное. Жаль, что их так много расплодилось.
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14.03.2022 15:03 Відповісти
Сэпар Мордорович не хоче бути м'ясом, бо йому не пояснили нащо. Тепер треба, щоб він не схотів бути добривами у разі, якщо йому все ж пояснять.
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14.03.2022 15:06 Відповісти
Почерки подібні, але різні. Найчастіше таке трапляється після навчання в одному класі початкової школи. А ще велике значення має подібність характерів... Дивлячись на почерк єгорова згадав свого покійного батька, царство йому небесне: так само старанно виписував кожну букву окремо...
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14.03.2022 15:39 Відповісти
В одного буква "г" пишеться із загостренням знизу (за результатами швидкого перегляду)... Витрачати більше часу на аналіз почерків вважаю за недоцільне...
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14.03.2022 15:52 Відповісти
В кацапстані іванови не всі писати вміють, а ти шось від хафізова вимагаєшь. А може він вже дєдушка, або просто нагнув ваньку-набутилочніка
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14.03.2022 15:40 Відповісти
Фахізов просто писати не вміє..
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14.03.2022 15:13 Відповісти
Мясо умнеет, всего лишь побывав в Украине. То ли сила земли нашей, то ли воздуха свежего, проветрил так сказать ватные головы от смрада имперского духа
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14.03.2022 15:16 Відповісти
Вата не хоче палати
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 17:39 Відповісти
Ага, тобто якщо б організація була чітка, зв'язок присутній, а технічного забезпечення було достатньо, то не писали б рапорти про звільнення, а крокували б по чужій землі залюбки, вбивали, руйнували та грабили.
💢
Я щось упустив?
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14.03.2022 18:13 Відповісти
Да любой рапорт это сильно!
Молодцы ребята!
Правильно оценили ситуацию!
Это золотой фонд России,а не

Нарышкины , соловьевы и прочие...
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14.03.2022 18:26 Відповісти
 
 