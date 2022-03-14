Уряду доручено повернути малий і середній бізнес. Буде нова податкова модель. Економіка має відновлюватися, - Зеленський

Найближчими днями уряд оприлюднить нову податкову модель на час війни та для післявоєнної розбудови.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки держава воює, поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах. На вулицях міст має зʼявитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати", - зауважив глава держави.

За його словами, економічне придушення України –це одне із завдань війни проти нас сьогодні.

"І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, зберегти наших людей", - переконує президент.

"Тому уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, абсолютно усі. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть. Там, де вони можуть", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що на час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель.

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"Потрібно оновити й фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активам і накопиченням. Кабінет Міністрів уже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два – будуть деталі", - заявив Зеленський.