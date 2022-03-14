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Уряду доручено повернути малий і середній бізнес. Буде нова податкова модель. Економіка має відновлюватися, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряду доручено повернути малий і середній бізнес. Буде нова податкова модель. Економіка має відновлюватися, - Зеленський

Найближчими днями уряд оприлюднить нову податкову модель на час війни та для післявоєнної розбудови.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки держава воює, поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах. На вулицях міст має зʼявитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати", - зауважив глава держави. 

За його словами, економічне придушення України –це одне із завдань війни проти нас сьогодні.

"І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, зберегти наших людей", - переконує президент.

"Тому уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, абсолютно усі. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть. Там, де вони можуть", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що на час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель.

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"Потрібно оновити й фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активам і накопиченням. Кабінет Міністрів уже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два – будуть деталі", - заявив Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
А товарісч Гетманцев що скаже?
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14.03.2022 15:02
+20
То сволота також за кораблем має піти!
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14.03.2022 15:03
+16
Невже по два РРО введуть замвсть одного вже введеного ?
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14.03.2022 15:02
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Невже по два РРО введуть замвсть одного вже введеного ?
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14.03.2022 15:02 Відповісти
А товарісч Гетманцев що скаже?
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14.03.2022 15:02 Відповісти
То сволота також за кораблем має піти!
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14.03.2022 15:03 Відповісти
Він не для того малий бізнес ломав щоб його потім обновлювати.
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14.03.2022 15:09 Відповісти
На погоджувальній нараді перед голосуванням 23 лютого за ннадання з бюджету 50 млрд. гривень ВСУ, ця піздота гетманцевська була проти.
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14.03.2022 15:17 Відповісти
100 процент. У військовий час лишилось тільки комерсів підтримати. Шо вже немають джипи чим заправляои?
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14.03.2022 15:04 Відповісти
я ФОП, і вмене натепер реально нема за що заправити своє авто. і продукти купую в кредит
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14.03.2022 15:08 Відповісти
Так и есть все стало к сожалению !!!
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14.03.2022 15:44 Відповісти
він же не каже про фінансову підтримку підприємців, а говорить про зменшення податків та бюрократії. Абсолютно логічний крок, бо людям треба робочі місця
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14.03.2022 15:11 Відповісти
а олигархи? к ним есть просьбы? поговори с ними... ну если они еще здесь...
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14.03.2022 15:06 Відповісти
В олігархічній системі ні великого, ні середнього, а тим більш мілкого бізнесу бути не може. А ще коли міліція не працює і можна залякати кого завгодно або віджати бізнес.
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14.03.2022 15:09 Відповісти
Начальника Комітету з питань фінансів....тов.Гетманцева Д.О. насьогодні ми так і не почули! блдь!!!!!! Да,Данило, в ж"пі мило?!
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14.03.2022 15:11 Відповісти
"Буде нова модель". Три моделі: економ, бізнес і люкс.
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14.03.2022 15:13 Відповісти
Чтобы разработать новую налоговую модель нужно сначала убрать Гетманцева, а то этот .......... все перегадит.
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14.03.2022 15:13 Відповісти
Спочатку воно нищить малий і середній бізнес, вводячі їм додатково нові податки і РРО, а олігархам в цей час дає пільги і прощає борги. А тепер воно буде щось повертати.
Ставленник олігархату прозрів?
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14.03.2022 15:17 Відповісти
Неужели до дебила дошло???!
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14.03.2022 15:19 Відповісти
гЕтьманцев уже залучений до цієї чудової ініціативи? гЕтьманцеву дуже пощастить якщо він переодягнеться в жінку і зможе втікти з України, а то п#здець.
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14.03.2022 15:20 Відповісти
А ІгарюВалєричу скосять податки й ще доплочувати будуть? Він же не алігарх? Алігарх у нас один - той, чиї цукерки "Вечірній Київ" главносолнцелікій уминає за обидві щоки?
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14.03.2022 15:21 Відповісти
Зеля, все спд-ники кто мог, от твоих министров - рыгов времен яныка, уже сбежали на Мальты, Кипры, Эстонии, Словакии, и Польши. Каких инвесторов ты еще хочешь. Сначала реши с Ермаком, Татаровым, Демченко, Беней и диктовой
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14.03.2022 15:21 Відповісти
Коли Беня поверне награбоване?
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14.03.2022 15:30 Відповісти
Тварь гетьманцев убивал бизнес несколько лет. Начинать надо с другого, сокращение гос аппарата на 90%, дбр/набу/суды сократить, специальные пенсии.
Таможню на фронт, животами будут давить руzких.
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14.03.2022 15:34 Відповісти
Колись кафе в підвалі було не комільфо...
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14.03.2022 15:36 Відповісти
Може хоть зараз дійде що державу потрібно будувати на малому і середньому бізнесу, на не на олігархаті. Уже добудувались...
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14.03.2022 15:37 Відповісти
Брєд. Держава це великий бізнес. Велика держава це великий бізнес. Питання в тому в чиїх він руках. Олігархів потрібно приземлити і заставити платити податки. Кароче все складно. Країна де фопи це кістяк. Це країна обслуга. Геополітична обстановка нам не дозволить бути самодостатніми ібо ми не Ліхтенштейн ми навать не Польща.
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14.03.2022 15:54 Відповісти
Приберіть Гетьманцева!
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14.03.2022 15:40 Відповісти
Границі відкрити. Шоб ФОПи для своїх магазмнчиків контрабас ганяли. А державних підприємств не треба. Я у Львові живу. Зайдіть на любий сайт. Буде проблєма велика з роботою. Туристів нема. А тут за фопів думають. Ше би за тіпів шо по 10 обєктів комерційноі непухомості мають запереживали. Це ж тоже потєрпєвші іщо тє.
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14.03.2022 15:46 Відповісти
Не для контрабанды! А что бы выехали нафиг из страны, и там открывали свой бизнес.
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14.03.2022 16:42 Відповісти
Цей "малий бізнес" фірма vikna.ua на який я працюю вже 5 років відмовилася оформити мене по трудовій книжці і тому зараз я не можу отримати 6.5тис. допомоги на Єпідтримку. До того ж фірма 24.02.22 закрилася, а мені не виплатили гроші за 2 місяця! Ось такі вони фопи..
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14.03.2022 16:29 Відповісти
"Тому уряд отримав чітке доручення - повернути малий і середній бізнес"
Т.е. официально признались, что уничтожали умышленно!
Малый бизнес вернется!!
Только после расстрела тех, кто уничтожал.
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14.03.2022 16:40 Відповісти
А раньше ******* квартальный об этом не думал? Раньше за буковелями и оманами в гору некогда было глянуть?
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14.03.2022 16:59 Відповісти
Дійшло на решті!!!!!!!!!!!
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14.03.2022 18:04 Відповісти
 
 