Глава ПЦУ Епіфаній: Вбивати ворога - це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого
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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначає, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога - це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", - зазначив предстоятель ПЦУ.
Крім того, митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян і священнослужителів Московського патріархату, об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.
"Ми готові прийняти всіх із любов'ю. Ми готові разом надалі будувати Православну церкву України - церкву, яка служить і в майбутньому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен із вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право і можливість", - сказав Епіфаній.
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Тварі, що прийшли на нашу землю і вбивають дітей і вагітних жінок заради пекельного демона з бункера, то вже є диявольські запроданці, їх душа вже не належить Богові, а продана Дияволу, то звісно їх вбивство не може бути гріхом бо там нема божої душі.
Римлянам 13:4 "ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое."
Вбивати російських загарбників не є гріхом.
Ведь, если ты можешь себя защитить, а не делаешь этого позволяя врагу убить тебя - это самоубийство, а вот это уже грех, по крайней мере в христианстве.
- Починай, сину мій.
- Я позавчора вбив 5 росіян. І сьогодні 4.
- Перестань хвалитися. Так в чому ти хотів посповідатися?
- а котів то за що?
- молодець, перевірку пройшов, прийнятий!
Римлянам 13:4 "ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое."
Вбивати російських загарбників не є гріхом.
Северный считает врагами Южный, а Южный Северных.