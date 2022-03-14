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Глава ПЦУ Епіфаній: Вбивати ворога - це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава ПЦУ Епіфаній: Вбивати ворога - це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначає, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога - це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Крім того, митрополит закликав усіх православних України, зокрема вірян і священнослужителів Московського патріархату, об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.

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"Ми готові прийняти всіх із любов'ю. Ми готові разом надалі будувати Православну церкву України - церкву, яка служить і в майбутньому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен із вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право і можливість", - сказав Епіфаній.

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Топ коментарі
+24
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14.03.2022 15:07
+24
- Панотче, я прийшов посповідатися.
- Починай, сину мій.
- Я позавчора вбив 5 росіян. І сьогодні 4.
- Перестань хвалитися. Так в чому ти хотів посповідатися?
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14.03.2022 15:08
+16
вбивати людей - гріх, а кацапи не люди
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14.03.2022 15:05
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https://www.youtube.com/watch?v=X_LaFhddHjU&t=1s
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14.03.2022 15:04 Відповісти
вбивати людей - гріх, а кацапи не люди
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14.03.2022 15:05 Відповісти
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14.03.2022 15:07 Відповісти
не так. вбити будь-яку людину - це гріх, але за цей гріх також є прощення.
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14.03.2022 15:08 Відповісти
Гріх це вбити боже створіння з душею, у кожної душі є божі плани на неї, своє призначення. Тобто гріх полягає в тому, що вбивця ламає чи порушує божі плани. Наприклад, тварини це теж божі створіння, але без душі людської, тому їх вбивство не є гріхом.
Тварі, що прийшли на нашу землю і вбивають дітей і вагітних жінок заради пекельного демона з бункера, то вже є диявольські запроданці, їх душа вже не належить Богові, а продана Дияволу, то звісно їх вбивство не може бути гріхом бо там нема божої душі.
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14.03.2022 15:46 Відповісти
Не так!
Римлянам 13:4 "ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое."
Вбивати російських загарбників не є гріхом.
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14.03.2022 17:19 Відповісти
а как же шестая заповедь -не убей?
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15.03.2022 12:12 Відповісти
Самозащита - не убийство даже по божеским законам.
Ведь, если ты можешь себя защитить, а не делаешь этого позволяя врагу убить тебя - это самоубийство, а вот это уже грех, по крайней мере в христианстве.
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15.03.2022 09:36 Відповісти
- Панотче, я прийшов посповідатися.
- Починай, сину мій.
- Я позавчора вбив 5 росіян. І сьогодні 4.
- Перестань хвалитися. Так в чому ти хотів посповідатися?
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14.03.2022 15:08 Відповісти
- аби потрапити до нас в тероборону, потрібно вбити якомога більше рузькіх і два кота.
- а котів то за що?
- молодець, перевірку пройшов, прийнятий!
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14.03.2022 15:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VaWdZmcX1Ug
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14.03.2022 17:26 Відповісти
тобто кацапів треба вбивати з любов"ю,з посмішкою,адже це задля очищення планети!
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14.03.2022 15:14 Відповісти
Як на суботнику.
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14.03.2022 15:16 Відповісти
Амінь
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14.03.2022 15:30 Відповісти
ЕПІФАНІЮ-РЕСПЕКТ...
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14.03.2022 15:38 Відповісти
Епіфаній єрєсь талкає. Оборонці відчизни апріорі нікого не вбивають. Вони знищужть об' єкти. Палач - страчує. Позбавлення життя це не вбивство. Срочно православного патріарха відправити на курси риторики до якогось порядного вишу.
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14.03.2022 15:38 Відповісти
Не так!
Римлянам 13:4 "ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое."
Вбивати російських загарбників не є гріхом.
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14.03.2022 17:21 Відповісти
коментатори молодці: все що я хотів заперечити чи уточнити Епіфанію, вони написали у своїх коментах
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14.03.2022 15:50 Відповісти
никто их не убивает, это специальная операция по очищению планеты от раковой опухоли.
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14.03.2022 15:53 Відповісти
Захисники України не вбивають, вони знищують окупанта.
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14.03.2022 16:03 Відповісти
Мітрополіт здорової людини!
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14.03.2022 16:32 Відповісти
Хорошо суданцам, у них убийство любое не грех!
Северный считает врагами Южный, а Южный Северных.
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14.03.2022 16:37 Відповісти
"Вбивати ворога - це не гріх."... а тим паче москаля!!!
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14.03.2022 17:25 Відповісти
Найважливіше що сказав Владика Епіфаній - це заклик до виходу вірян і парафій від московського патріархату до ПЦУ. У зв"язку з московським вторгненням і варварствами московських окупантів, а також де мовчазним, а де явним одобренням того з боку московської церкви - остання утратить свої приходи по всій Україні, навіть (і особливо!) на Сході і Півдні.
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14.03.2022 21:13 Відповісти
шестая заповедь говорит -не убей...а православным -лучше бы проповедовать властям -чтобы они перестали продавать в аптеках презервативы и прочие противозачаточные ибо это грех, и суррогатное материнство -грех, и лгбт сообщество -грех содоми...да и сами пускай прекращают целовать трупы покойников называя их святыми и молиться с вопрошаниями к умершим на иконах...всё это не от бога.
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15.03.2022 12:15 Відповісти
 
 