Обстріляли авто, коли воно вже розвернулося у зворотному напрямку: У МВС розповіли подробиці розстрілу загарбниками іноземних журналістів в Ірпені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У МВС розповіли подробиці розстрілу журналістів видання Time російськими військовими в Ірпені, внаслідок чого один журналіст загинув, інший поранений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко на брифінгу щодо вбивства іноземного журналіста.
Зокрема, Денисенко розповів, що 13 березня близько 13:30-13:40 два журналісти видання Time приїхали до підірваного мосту біля Ірпеня, який розташований між селом Романків та містом Ірпінь з метою здійснення документування наслідків так званої "спеціальної операції", тобто воєнних дій Російської Федерації на території України.
"Після цього вони перейшли через міст на протилежний бік та попрямували в напрямку міста Ірпінь. Згодом до них підійшов водій автомобіля "Лада" зеленого кольору та запропонував супроводжувати їх по місту, а саме – до іншого підірваного мосту, який, власне кажучи, вони шукали. Кореспонденти на це погодилися", – розповів Денисенко.
За його словами, сівши в автомобіль, вони попрямували в напрямку вулиці Соборна до найближчого житлового кварталу "Єсєнін".
"Зупинившись на проїжджій частині, почали фотографувати розбомблені будинки житлового кварталу "Єсєнін" та прилеглу територію цього житлового кварталу", – продовжив радник міністра МВС.
Через кілька хвилин, зауважив він, з’явилися двоє осіб у військовій зеленій формі, представники Російської Федерації, з автоматами в руках та зробили два попереджувальні постріли вгору.
"Водій на автомобілі з журналістами в салоні зреагував на постріли і різко розвернувся у зворотньому напрямку, а люди у військовій формі автоматичними чергами почали обстрілювати автомобіль. В ході обстрілу журналіст Рено Брент Ентоні, 1971 року народження, від отриманих поранень помер на місці. Він отримав вогнепальне поранення в голову. Інший журналіст – Хуан Дієго Арредондо, 1975 року народження, отримав вогнепальне поранення, і, власне кажучи, йому надається зараз допомога в лікарні "Охматдит" у місті Київ. Ніяких загроз його життю на цей момент, як сповіщають лікарі, немає", – розповів Денисенко.
Він зазначив, що оскільки автомобіль, в якому пересувалися журналісти, зазнав технічних пошкоджень, "вони були змушені пересісти до іншого автомобіля та перекласти труп до цього авто, яке їхало поряд і доставило потерпілих до мосту біля села Романівка".
"У подальшому журналісти переїхали через міст з каретами швидкої допомоги та їх доставили до міста Київ і, відповідно, пораненого журналіста доправили до "Охматдиту", – розповів радник міністра, зауваживши, що це вся оперативна інформація, якою наразі володіє МВС.
Нагадаємо, в Ірпені російські військові розстріляли 51-річного кореспондента видання Time. Ще один журналіст отримав поранення.
Будь ласка, зачекайте...