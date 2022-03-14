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На тимчасово окупованих територіях російські військові б’ють і катують людей, викрадають перехожих, відбирають автомобілі, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На тимчасово окупованих територіях російські військові б’ють і катують людей, викрадають перехожих, відбирають автомобілі, - Денісова

На тимчасово окупованих територіях рашистські окупанти тероризують місцеве населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі поінформувала Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова.

"13 березня так званий "військовий комендант" підписав звернення до мешканців міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка, в якому оголосив комендантську годину, заборону на носіння зброї та на проведення зібрань, мітингів або пікетів.

За будь-яке порушення цих "вимог" окупант погрожує "притягненням до суворої відповідальності та передачею до органів військового правопорядку".

У місті Енергодар рашистські військові б’ють і катують людей прямо на вулицях, викрадають перехожих, відбирають автомобілі.

У тимчасово окупованих селах на Київщині російські бойовики грабують та трощать будинки, забирають у мешканців речі та їжу.

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Зі слів військовополонених РФ, командуванням віддано наказ перейти на самозабезпечення – фактично "легалізовано" мародерство армії держави-агресора в Україні.

Терор мирних жителів це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Прошу міжнародну спільноту врахувати ці факти при посиленні тиску на державу-терориста для припинення війни і виведення армії російських загарбників з України.

На рашистське керівництво та військових чекає "Нюрнберг № 2", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+7
Война каждому предоставляет выбор. Либо ты становишься жертвой репрессий и истязаний, либо ты становишься убийцей оккупантов шансы выжить одинаковы.
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14.03.2022 15:27
+7
окупант + мародер
таке лайно в полон просто тупо не брати.
незалежно від роду військ та віку
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14.03.2022 15:28
+3
РФ робить геноцид щоб заселити валенками теріторію. Такий вид війни повинен каратися примусовою фатальною корекцією скаженого кацапського етносу.
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14.03.2022 15:54
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Война каждому предоставляет выбор. Либо ты становишься жертвой репрессий и истязаний, либо ты становишься убийцей оккупантов шансы выжить одинаковы.
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14.03.2022 15:27 Відповісти
За 8 лет получить разрешение на карабин или ружбе можно было 16 раз.
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14.03.2022 15:44 Відповісти
я мав скс та мц2112, і це до 2014 року
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14.03.2022 16:37 Відповісти
хорошо тебя рошен на бутылку насадил! уже три года прошло, а ты все скачешь
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14.03.2022 22:21 Відповісти
окупант + мародер
таке лайно в полон просто тупо не брати.
незалежно від роду військ та віку
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14.03.2022 15:28 Відповісти
без паники, уже не сидят.
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14.03.2022 16:04 Відповісти
Крадуть по селах людей і міняють їх на горілку і їжу
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14.03.2022 15:38 Відповісти
РФ робить геноцид щоб заселити валенками теріторію. Такий вид війни повинен каратися примусовою фатальною корекцією скаженого кацапського етносу.
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14.03.2022 15:54 Відповісти
 
 