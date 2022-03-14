На відбудову України мають піти заморожені за кордоном активи Росії, - Моравецький

Фонд відбудови України має бути створений на базі заморожених на Заході активів Росії і російських олігархів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з прем’єр-міністрами України і Литви Денисом Шмигалем та Інгрідою Шимоніте після завершення саміту Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) у змішаному форматі.

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"Ця надія (на відновлення інфраструктури України - Ред.) має спиратися на великий фонд, збудований на базі заморожених і конфіскованих російських активів. Ці активи нагромаджено на крові невинних осіб. Вони мають послужити відбудові суверенної і незалежної України", - сказав Моравецький.

Він підкреслив, що разом з Литвою Варшава надаватиме Україні політичну і дипломатичну підтримку.

"Я переконаний, що завдяки цим діям українську незалежність буде захищено, а разом з нею буде зміцнено безпеку Литви, Польщі та всіх європейських країн. Руки росії сягають далеко, тому ми маємо дати рішучу відсіч варварським діям російської держави", - наголосив польський прем’єр.

Моравецький зазначив, що Росія зараз "б’є наосліп і брутально знищує не лише військову інфраструктуру, але і цивільне населення, вбиваючи дітей, жінок, бомбардуючи лікарні, пологові будинки, як у Маріуполі, знищуючи нормальне життя мільйонів людей".

Він запевнив, що Польща передає весь масив цієї інформації іншим європейським столицям, аби ніхто "не заколисував власного сумління, не намагався повернутися до так званого business as usual (ніби нічого не сталося – Ред.)".

"Немає і не може бути повернення до business as usual", - підкреслив Моравецький.

На його переконання, ракетним ударом по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині поблизу кордону з Польщею РФ хоче знищити гуманітарні зусилля Польщі, Литви та країн Європи із допомоги Україні.

"Путін хоче викликати паніку серед мирного населення, і для нього не важливо, що цей центр знаходиться на шляху втечі мільйонів українців від жахіття війни. Це мета росіян - знищити також цю гуманітарну роботу, яку виконують Польща, Литва, Європа, допомагаючи невинним людям, жінкам і дітям", - наголосив прем’єр РП.

Моравецький зазначив, що на росію має бути накладено ще більше санкцій, які б сильно вдарили по кремлю. За його словами, після початку агресії рф в Україні на Москву накладено три пакети санкцій, але цього все ще замало.

"Ми працюємо над черговим пакетом санкцій. Ми стурбовані, що ще не накладено санкцій на всіх олігархів, які співпрацюють з путіним. Ми ведемо переговори, щоб завершити співпрацю з росією на багатьох майданчиках, фактично на всіх можливих майданчиках із західним світом", - наголосив польський прем’єр.

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За його словами, якнайшвидше потрібно затвердити графік відмови Європи від російських енергоносіїв.

Моравецький зазначив, що Варшава схиляє європейських партнерів до запровадження подальших торговельних обмежень з Росією. За його словами, на польсько-білоруському кордоні вже зараз перевіряється кожна вантажівка на предмет того, чи до росії не перевозяться товари подвійного призначення.

Польський прем’єр підкреслив, що Україна зараз бореться не лише за свою незалежність, але і за незалежність Польщі, Литви, Фінляндії та всіх країн східної Європи.

"Ми повинні допомогти українцям захистити свою свободу, оскільки вони захищають також і нашу свободу", - підсумував Моравецький.

Саміт Люблінського трикутника на рівні Прем'єр-міністрів відбувся у змішаному форматі: глави урядів Польщі і Литви зустрілися у Варшаві, а Прем'єр-міністр України долучився до них з Києва в онлайн-режимі.