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війна (56581) зброя (5763) Пашинський (366) Чорновол Тетяна (251) ДБР (2567) Єрмак Андрій (1230) Сухачов (55) Стугна (78)

Пашинський про справу ДБР проти нього: За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пашинський про справу ДБР проти нього: За перший тиждень війни моєю командою було підготовлено близько 50 розрахунків ПТРК

Екснардеп Сергій Пашинський заявляє, що провадження ДБР проти нього - це робота ФСБ та її агентури в Україні.

Про це повідомив екснардеп Сергій Пашинський, передає Цензор.НЕТ.

"Коли на початку грудня я прочитав,що РФ буде проводити навчання біля наших кордонів в районі Мозиря, я зрозумів — це початок Війни.

Я робив усе можливе і неможливе аби донести цю інформацію військово-політичному керівництву Держави і пропонував цілий комплекс заходів для підготовки відбиття агресії. На жаль, мене не почули.

Тож починаючи з 10-го січня, я в ініціативному порядку почав готувати розрахунки ПТРК "Стугни" та "Корсарів" для висування їх на рубежі річки Тетерів під Іванків.

20 лютого, за чотири дні до нападу, наші бойові розрахунки були повністю готові для висування у випадку початку Війни. Дякую моїм соратникам Мирославу Гаю, Тетяні Чорновол та іншим, яких зараз не маю права назвати.

Вже 24 лютого вранці, після перших ракетних ударів по Києву, наші розрахунки були на позиціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт

На жаль, в ніч з 24 на 25 ми понесли перші втрати, загинули добровольці, наш брат і посестра, ще трьох було поранено.

За перший тиждень війни моєю командою було передано в ЗСУ, підготовлено і відправлено в бій біля 50-ти розрахунків ПТРК "Стугна" і "Корсар".

Відео з арабською в’яззю, яке облетіло інтернет, це заслуга мене та моїх побратимів.

Також, під обстрілами, було вивезено установку РЗСО "Вільха" та майже сотню ракет "Вільха" та "ВільхаМ", які вдало відпрацювали по фашиським окупантам.

Завдяки нашим зусиллям, нам тепер є чим зустрічати російський морський десант.

Евакуйовано десятки одиниць техніки та обладнання з місьц бойових дій, які вже почали працювати на ЗСУ в безпечних місцях.

За моєю ініціативо створено окрему бригаду спеціального призначення, підрозділи якої вже знищили десятки одиниць бронетехніки фашиських окупантів під Києвом та на півдні України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "От ти де, падло. Мотолига. Наша ціль", - розрахунок ПТРК "Стугна" знищує броньовану техніку окупантів. ВIДЕО

Ми продовжуємо нарощувати свої спроможності та забезпечувати Збройні Сили вкрай необхідною зброєю.

Саме тому, я не скільки не здивувався, коли сьогодні зранку слідчий ДБР Петрухін, за особистою командою Єрмака та Сукачьова, приїхали мене арештовувати.

Я не боюсь ні ФСБ, ні путіна, ні, тим більше, їх агентури в Україні, тому далі буду продовжувати свою справу.

А фсбешним покидькам за такі дії доведеться відповідати перед всім українським народом.

Слава Україні! Ми переможемо!" - заявив Пашинський.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт.
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Топ коментарі
+109
Кошмарили Марчєлло, кошмарили Ріффа, кошмарили Пороха, Чорновіл, Звіробой, тепер кошмарять Пашинського... Пристрельте вже хтось того підора дЄрьмака! А з ДБР треба розбиратись по-повній і перетрусити весь штат кремлівських опаришів.
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14.03.2022 15:47
+108
как сраный Ермак вылез так полетело всякое дерьмо по трубам
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14.03.2022 15:45
+97
Если там замешан Ермак, то дело грязное. Сколько этого крота можно терпеть?
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14.03.2022 15:46
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те що Дєрмака із татаровим слід судити народним судом - це 100%, але... не сильно переймайтесь тим пашинським, єдине що він дійсно захищає - це свій бізнес і свої маєтки (які б скоріше за все рашисти розікрали) + посадили б яника і пашика б відсунули від годівнички.
В команді баби юлі навряд чи були колись порядні люди, а раз пашинський там сидить не одне скликання - він цілком влаштовує бабу юлю а вона його, ось і все що слід знати про пашинського (ну хто не в курсі - можете почитати ще як він допоміг рейдернути Житомирські ласощі).

Поняття патріотизм і спосіб життя таких як пашинський - зовсім протилежні.
Смерть ворогам і корупціонерам. Слава україні!
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14.03.2022 20:15 Відповісти
Тут вмовляють здати одного патріота, бо він "якийсь трохи не такий". Тебе ДЄермак покусав ?!
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14.03.2022 20:20 Відповісти
ДБР-це чергова паразитарна структура ,як Антимонопольний комитет (АМКУ),як еконмічний підрозділ СБУ,уявить собІ,чисельнІстью аж в 7 тис.ОФІЦЕРІВ,ТОМУ ТРЕБА ЦІ ПАРАЗИТАРНІ СТРУКТУРИ ЛІКВІДУВАТИ,це дозволить з'економити кошти,якіх не буде вистачати,тому що Україна буде виснажена війною.Чому не голосують у доругому читанні закон про реформування СБУ?
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14.03.2022 20:54 Відповісти
Куда более насущный вопрос - почему до сих пор не подписан закон о коллаборантах.........
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14.03.2022 21:13 Відповісти
А колабораціонізм хіба не держзрада з іншомовним забарвленням? Яка необхідність у цьому законі?
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15.03.2022 03:32 Відповісти
а шо скажет ЗЕ?
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14.03.2022 21:00 Відповісти
да пошел она *****, не до него щас
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14.03.2022 21:34 Відповісти
З приводу віри -до Павла Мерседеса. Стугни стоять в обороні, знищують танки орків - купа свідчень тому . Таня Чорновіл - оператор такої Стугни.Не віриш? - Збігай в Тетерів Іванків перевір.
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14.03.2022 22:52 Відповісти
Ну так їого цього дермака і не було 3 доби ждало бліцкрігу по новим дорогам без перешкід!! Але народ України вирішив замість квітів свинцем зустрічати! Ось воно і вилізло що ми не здалися! РОЗТРІЛЯТИ
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14.03.2022 21:44 Відповісти
Пройшло 6 годин від появи новини, і ні одна **** із владних кабінетів не розкрила досі рота!
Скажіть, що це випадково і вони зайняті обороною Києва
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14.03.2022 22:06 Відповісти
Это жесть ! Как во время войны такое возможно?!
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14.03.2022 22:18 Відповісти
Во время острой фазы войны у власти не профессионалы, а друзья по комедийному жанру.Надо смеяться? Или действовать по законам военного времени.
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14.03.2022 23:13 Відповісти
Якщо не має державної зради, всі «суперечки» після війни. Дивлячись на коментарі та спостерігаючи навколо, приємно бачити, як «великий русский язык» і не тільки впевнено прямує за «русским военным кораблём».
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15.03.2022 01:00 Відповісти
Це лише буря в стакані води
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15.03.2022 03:35 Відповісти
невмерущий чахлик
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15.03.2022 01:13 Відповісти
Пашинському дати орден,ДБР розфурмати і відправити на фронт....який позор.
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15.03.2022 01:49 Відповісти
Де байрактари?
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15.03.2022 06:07 Відповісти
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