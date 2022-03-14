Оточення Києва немає. Для штурму міста РФ потрібно кинути сюди всі наявні людські ресурси, - голова ВА Жирнов

Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5−7 разів більшими за тих, хто обороняється. Ворог має створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення.

Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив глава військової адміністрації столиці Микола Жирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Як голова військової адміністрації Києва і як військовий можу точно вас запевнити, що Київ не в облозі. Оточення міста немає", - зауважив він.

За його словами, найбільше куди просунувся противник на Житомирському напрямку — це Ясногородка. Але далі був зупинений. Попри перевагу в живій силі та озброєнні противник не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу. Схожа ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямках.

"Ми зафіксували вихід колон, Збройні сили завдали удару. Противник зазнав втрат, перейшов до оборони та перегруповується. Ми контролюємо східну та південну частину регіону. Кожне місто Київської області, наші сусіди — це опорні пункти, в якій наші військові і всі мешканці стають на захист своїх домівок, вулиць і кварталів", - додає Жирнов.

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Кометуючи ситуацію в районі Гостомеля та Ірпеня, він зауважив, що на початку повномасштабної війни у нас не було зосереджено достатньо військ у цьому напрямку, щоб на кордоні зупинити ворога. Саме тому ворог зміг вийти до рубежів річки Ірпінь.

"Але натепер Збройними силами України противник зупинений, зазнав значних втрат. Кожен день для ворога — пекло, Збройні сили та Територіальна оборона знищує ворога зсередини. Наносимо ураження його тилам, комунікаціям, техніці. Наразі окупанти не мають достатньо ресурсів. Морально-психологічний стан противника — низький і не дозволяє виконувати йому його завдання. У зв’язку з цим ворог призупинив наступальні дії на столицю у цьому напрямку. Повторюся, ворог не має достатньо сил, щоб продовжити наступ", - стверджує очільник військової адміністрації.

Він також нагадує, що велися бойові дії у Василькові та Баришівці.

"Окупанти зазнали втрат особового складу, техніки і наступати далі відмовилися. Ці території повністю під нашим контролем. Тобто, зі східної та південної сторони Києва ворог не має жодних переваг", - запевняє Жирнов.

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"За всіма військовими канонами для того, аби заволодіти Києвом противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5−7 разів більшими за тих, хто обороняється. Війська, які входять до внутрішнього кільця повинні штурмувати Київ, А які входять до зовнішнього кільця — мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва. Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", - продовжує він.