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Питання військових літаків для України залишається невідкладним на порядку денному, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Питання військових літаків для України залишається невідкладним на порядку денному, - Кулеба

Питання надання військових літаків Україні залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному. Між військовими є розмова про те, які саме літаки потрібні, для яких цілей, але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.

Міністр наголосив, що Україні необхідно значно посилити свої повітряні сили.

"Найкраще, що можуть зробити союзники з НАТО нині, це надати Україні необхідні бойові літаки та штурмовики, які дадуть змогу нам збалансувати військову ситуацію в небі, тому що найбільшої кількості жертв ми зазнаємо внаслідок бомбардувань наших міст із неба", - заявив Кулеба.

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Крім того, очільник МЗС зазначив, що дуже важливо, щоб усі країни, які мають на своїх складах зброю, виготовлену за радянських часів, передали її Україні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Й в цьому питанні я бачу йще одне додаткове нанеспокоєння США .

Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .

Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .

Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
Це кудло військових злочинців .
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14.03.2022 16:23
+2
ЗЕботня агітує проти НАТО, яке поламало плани пуйлу, ЗЕ і БЕ
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14.03.2022 16:31
+2
головой думать не желаешь ? Это ответ на то , чтоб наши нытики не сваливали свою вину на Запад .
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14.03.2022 16:31
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Поки про літаки чи закрите небо не скажуть Залужний чи Муженко слухати цих зелених дегенератів не має сенсу
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14.03.2022 15:55 Відповісти
Скажіть що ви їх купили по 1$ за літак і питання вирішується.
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14.03.2022 15:56 Відповісти
Вкрай необходимы и системы ПВО, чтобы могли работать по высоколетящим целям а также предупреждать ракетный обстрел. Проблема с самолётами, так хоть с этим раздуплитесь
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14.03.2022 16:11 Відповісти
Припинить негайно політичні "собачи бої" .

Війна зараз !!!
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14.03.2022 16:26 Відповісти
головой думать не желаешь ? Это ответ на то , чтоб наши нытики не сваливали свою вину на Запад .
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14.03.2022 16:31 Відповісти
ситуация:

мальчик скрипач начинает выгребать от гопника во дворе, взрослый дядя разнимает их, скрипач предъявляет дяде:

- где ты раньше был, пока ты где-то шлялся, он мне рубашку порвал!

скрипач=зеля

зебильё не понимает
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14.03.2022 20:58 Відповісти
Якби НАТО не існувало,Україна знайшла б собі союзників по бойових діях.Кожна країна вирішила би,добити ворога чи дозволяти йому шантажувати всіх кого забажається.
Але є такий союз:НАТО,і як директор скаже,так і буде.Директор може помиляться,або бути слабим,а виходить-від рішень однієї людини залежить доля країн,громадянином яких він навіть не є...
Це-нормально?
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14.03.2022 16:20 Відповісти
ЗЕботня агітує проти НАТО, яке поламало плани пуйлу, ЗЕ і БЕ
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14.03.2022 16:31 Відповісти
А я вважаю,що це воїни поламали плани *****. А якби закрили небо,то цивільні люди були б живі.
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14.03.2022 16:39 Відповісти
Без попередження НАТО про точний час атаки за 6-7 годин, без надання протитанкової зброї, без постійної розвід. інформації - невідомо, як би поточилося.
Може зупинили б (зі значно більшими втратами), може - ні.

Якби прокацапська агентура навколо ЗЕ не саботувала оборону останні 2.5 років, то дало б ефект значно більший, ніж закриття неба НАТО в даний момент.
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14.03.2022 17:14 Відповісти
Згоден.Аргументовано.
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14.03.2022 21:17 Відповісти
Й в цьому питанні я бачу йще одне додаткове нанеспокоєння США .

Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .

Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .

Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
Це кудло військових злочинців .
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14.03.2022 16:23 Відповісти
 
 