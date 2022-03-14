Питання військових літаків для України залишається невідкладним на порядку денному, - Кулеба
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Питання надання військових літаків Україні залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Літаки потрібні. Це питання залишається надзвичайно невідкладним на порядку денному. Між військовими є розмова про те, які саме літаки потрібні, для яких цілей, але будь-які розмови про те, що Україні літаки не потрібні, не відповідають дійсності", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок.
Міністр наголосив, що Україні необхідно значно посилити свої повітряні сили.
"Найкраще, що можуть зробити союзники з НАТО нині, це надати Україні необхідні бойові літаки та штурмовики, які дадуть змогу нам збалансувати військову ситуацію в небі, тому що найбільшої кількості жертв ми зазнаємо внаслідок бомбардувань наших міст із неба", - заявив Кулеба.
Крім того, очільник МЗС зазначив, що дуже важливо, щоб усі країни, які мають на своїх складах зброю, виготовлену за радянських часів, передали її Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Війна зараз !!!
мальчик скрипач начинает выгребать от гопника во дворе, взрослый дядя разнимает их, скрипач предъявляет дяде:
- где ты раньше был, пока ты где-то шлялся, он мне рубашку порвал!
скрипач=зеля
зебильё не понимает
Але є такий союз:НАТО,і як директор скаже,так і буде.Директор може помиляться,або бути слабим,а виходить-від рішень однієї людини залежить доля країн,громадянином яких він навіть не є...
Це-нормально?
Може зупинили б (зі значно більшими втратами), може - ні.
Якби прокацапська агентура навколо ЗЕ не саботувала оборону останні 2.5 років, то дало б ефект значно більший, ніж закриття неба НАТО в даний момент.
Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .
Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .
Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
Це кудло військових злочинців .