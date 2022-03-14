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Система ППО Києва міцнішає з кожним днем. Ворог розуміє, що над містом краще не літати, - голова ВА Жирнов
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Система ППО Києва поповнюється та міцнішає з кожним днем.
Про це в інтерв'ю виданню "НВ" заявив глава військової адміністрації столиці Микола Жирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Наразі ППО в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони столиці", - зауважив він.
За словами Жирнова, з кожним днем ця система поповнюється та міцнішає.
"Ви можете це відслідкувати за кількістю розгромленої ворожої авіації та ракет. Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, бо знає, що тут на нього чекають сюрпризи в кожному районі та кожному кварталі", - додає глава військової адміністрації столиці.
Топ коментарі
+16 Сергей Владимирович b9c38e15
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+11 KOMiLFO TV
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+6 Гыг с Вами
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Оперативний ЗСУ
Що знову дуже радує - швидкість знищення літаків та гелікоптерів знов зросла. Взагалі з усіх видів військ гелікоптерів набили найбільше - 37%. Це дуже добре, і значно зменшує мобільність росіян. Також це свідчить про те, що наша протиповітряна оборона потужна і може працювати.
ты реально считаешь, что военные из центра и запада сейчас сидят в центре и на западе ?
кого ты собрался перекидывать из центра и запада на юг ?
https://m.youtube.com/watch?v=k6KqgdI2jWc
минут 8 там с300 простоит, пока её захватят
только провокатор может призывать вывезти в неукреплённое поле сложные ракетные комплексы, которых у нас и так катастрофически не хватает
Или ты из пластилина ноное налепишь ?
можно даже на границу.
Ты знаешь, сколько километров от Белгорода до Польши и сколько времени есть для того, чтобы засечь вылет и среагировать ?
с300 беспилотников не видят вообще
Израильская система ПВО определит даже воробья,
но стоит она десятки а то и сотни миллиардов долларов.
У тебя есть сотни миллиардов долларов ?
ПВО Израиля - это целостный высокотехнологичный стационарный комплекс, который отличается от обычного комплекса ПВО типа пэтриот, как небоскрёб от домика на колёсах
их множество разновидностей.
на какой высоте ?
при какой скорости ?
Тебе, ейбогу, лет 12
лапоть, купи карту и посмотри на мариуполь и пойми уже, что ракета долетит до марика быстрее, чем ракета на её перехват
у нас таких нет
брешет шоле?
а клистроны...
а дороги делать начали вместо армии - потому что нарИд променял:
-армию, мову, веру
на
-хоть поржем, какаяразница
само быдло говорило:"я в своей голове войну закончил!"
Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде. Все, що пропонує Davos-2021 та інші передбачення - помилки і просто БРЕХНЯ. Вкажу, що на Заході ЗАБОРОНЕНО у сфері Sciences&Arts використовувати літери 'noo" !!! На всі свої листи і статті через це НЕ ОТРИМАВ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДІ. Тепер пишу "wise"+пояснення.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").
4. Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак