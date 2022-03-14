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вибух (3757) радіація (164) Енергоатом (446)

Росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Про зміну радіаційного фону наразі невідомо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Про зміну радіаційного фону наразі невідомо

Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку №1 захопленої ними Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Вибух стався на майданчику атомної станції, уточнюють у компанії. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишав робочі місця", - йдеться у повідомленні.

Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.

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Топ коментарі
+12
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14.03.2022 16:30
+11
******** виконують наказ ********-дзюдоїста.
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14.03.2022 16:19
+11
Чекаємо на чергову порцію закликів і занепокоєнь.
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14.03.2022 16:25
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******** виконують наказ ********-дзюдоїста.
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14.03.2022 16:19 Відповісти
Тупые орки!
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14.03.2022 16:19 Відповісти
Знають, що здохнуть, але нагадити - то святе для ублюдків.
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14.03.2022 16:21 Відповісти
Не згодна з тим, що вони до кінця усвідомлюють цю небезпеку. Судячи з усього вони не мають розуміння навіть якихось базових, загальних речей. Осатанілою дегенерати
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14.03.2022 16:26 Відповісти
Осатанілі
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14.03.2022 16:27 Відповісти
Чекаємо на чергову порцію закликів і занепокоєнь.
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14.03.2022 16:25 Відповісти
Кацапськи "аргументи" у перемовинах!
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14.03.2022 16:26 Відповісти
ОРКИ!
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14.03.2022 16:26 Відповісти
вот казалось бы,нафига их подрывать?слишком много,не успевают использовать?или по бумагам прошло,а в наличии осталось?или логистика под энергодаром такая офигенная,что завалили их боеприпасами?
или просто галимые понты для устрашения...
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14.03.2022 16:28 Відповісти
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14.03.2022 16:30 Відповісти
я думаю що вони блефують. путін це пацюк загнаний у кут. я не думаю що той хто підривав - камікадзе. то звичайні терористи.
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14.03.2022 16:33 Відповісти
То ,що Подоляк казав до завтра пауза.....
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14.03.2022 16:34 Відповісти
Це схоже на кадирівських овцейопів. Навіть тупі відморожені кацапи на таке б не наважились.
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14.03.2022 16:34 Відповісти
Ну вот и начался настоящий ядерный шантаж.

Из меня кончено, никакой аналитик, но думаю, они решили действительно ввязать НАТО в полномасштабную войну без того, чтобы применить химическое или ядерное оружие. Пока.

Потому что под это дело можно сказать: "Видите, мы же предупреждали, что НАТО хочет на нас напасть. Злые биндеры взорвали самую большую станцию, чтобы дым пошёл на нас, а нато, вместо того, чтобы покарать биндер, пошло войной на раисюшку!" И развязать всеобщую мобилизацию, теперь поддерживаемую 99% поголовья.
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14.03.2022 16:34 Відповісти
а нельзя отключить остановить работу АЭС
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14.03.2022 16:42 Відповісти
мгновенно - нет...
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14.03.2022 17:07 Відповісти
Відключити - можна, але будуть великі складнощі для персоналу та самої АЕС, зупинити - можна, але ЗАЕС працює в енергосистемі України. Люба дія буде згубною як для ЗАЕС, так і для України в цілому.
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14.03.2022 17:44 Відповісти
Це взагалі безумство таке витворяти, дикі племена, блін.
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14.03.2022 16:43 Відповісти
Европа боится дать Украине самолеты и ПВО чтобы мы не дай бог не разбили армию *****. А как вам ядерное облако от обезьян?
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14.03.2022 16:56 Відповісти
******** обезумившие.
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14.03.2022 17:00 Відповісти
Что то я не могу вкурить суть дела...зачем привозить в Украину свой хлам чтоб тут взорвать, тем более возле АЭС, даже у этих даунов должна быть хоть тупорылая но логика, а тут вообще ниче не понятно.
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14.03.2022 17:09 Відповісти
 
 