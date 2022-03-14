Росіяни підірвали частину боєприпасів біля енергоблоку №1 Запорізької АЕС. Про зміну радіаційного фону наразі невідомо
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Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку №1 захопленої ними Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
Вибух стався на майданчику атомної станції, уточнюють у компанії. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця.
"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишав робочі місця", - йдеться у повідомленні.
Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.
Топ коментарі
+12 Gyro
показати весь коментар14.03.2022 16:30
+11 экзорцист
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+11 Александр Карин
показати весь коментар14.03.2022 16:25
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Будь ласка, зачекайте...
или просто галимые понты для устрашения...
Из меня кончено, никакой аналитик, но думаю, они решили действительно ввязать НАТО в полномасштабную войну без того, чтобы применить химическое или ядерное оружие. Пока.
Потому что под это дело можно сказать: "Видите, мы же предупреждали, что НАТО хочет на нас напасть. Злые биндеры взорвали самую большую станцию, чтобы дым пошёл на нас, а нато, вместо того, чтобы покарать биндер, пошло войной на раисюшку!" И развязать всеобщую мобилизацию, теперь поддерживаемую 99% поголовья.