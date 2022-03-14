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У Казахстані заборонили вивозити валюту та золото на суму понад 10 тисяч доларів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У Казахстані заборонили вивозити валюту та золото на суму понад 10 тисяч доларів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв своїм указом заборонив вивозити з країни іноземну валюту на суму понад 10 000 тисяч доларів за курсом Нацбанку на дату вивезення та золоті зливки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на указ Токаєва, опублікований на офіційному сайті.

Вводиться заборона на вивезення золотих зливків афінованого золота 5, 10, 20, 50 та 100 грамів та інвестиційних монет із золота "Altyn barys" та зі срібла "Kumis barys", що випускаються Нацбанком, а також афінованого золота понад 100 грамів.

Зазначається, що указ підписано для захисту національних інтересів Казахстану та забезпечення фінансової стабільності.

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Самое интересное в текущем раскладе, что Россия имела ряд саттелитов, которые были крепко на ней завязаны и они сейчас начнут сыпаться. Казахстан это понял первым.
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14.03.2022 17:05 Відповісти
Тому що казахстанці пам'ятають цих кінчених "міратворцев" ще з позаминулого місяця.
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14.03.2022 17:28 Відповісти
русню щимят - ломанулись в Казахстан баксы снимать.....
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14.03.2022 17:10 Відповісти
Готуються до того щоб з силами ОКДБ атакувати Україну?
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14.03.2022 17:21 Відповісти
Якорь под названием рф начинает тянуть на дно соседей!
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14.03.2022 17:21 Відповісти
Это чтобы соседи не выводили к себе валюту, в других странах можно расплачиваться картой
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14.03.2022 18:13 Відповісти
 
 