У десятках міст та сіл Росії хоронять загарбників. Усі бачать, що на суходолі наша армія – найсильніша у Європі, - Резніков

Наразі українська армія демонструє приклади відваги та героїзму, а також високий професіоналізм.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"19-й день оборони від повномасштабного російського вторгнення. Наші захисники і захисниці продовжують щодня наносити російським окупантам значних втрат. Наша армія, гвардія, прикордонники, бійці усіх структур сектору національної безпеки та оборони постійно відправляють додому непроханих гостей. Вантажем", - пише він.

За словами Резнікова, у десятках міст та сіл Росії зараз відбуваються поховання загарбників.

"Навіть тотальна пропаганда вже не може замовчати ці втрати", - додає міністр оборони.

Він також зазначив, що у ці дні особливо відчувається, як змінилася наша країна за 8 років війни. Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця. У 2014 році тисячі громадян піднялися на захист країни і допомогли стримати удар, коли влада була дезорганізована. Коли армію як інститут знищували роками. Добровольці багатьох надихнули своїм прикладом.

"Зараз інтервентів успішно б’ють наші Збройні Сили, демонструючи не тільки масові приклади відваги та героїзму, але й високий професіоналізм. І вся країна підтримує своїх воїнів. Усі бачать, що на суходолі наша армія – серед найкращих у світі і найсильніша у Європі.

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