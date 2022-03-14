Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким дозволив російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки, що перебувають в лізингу, без іноземного сертифікату.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду", про це пише Reuters.
Так, санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну, дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.
Наразі в РФ експлуатуються 1 367 літаків, із них 739 - зареєстровані у іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належить 515 літаків, а їхню загальну вартість оцінюють в 10 млрд дол.
За законом, російські авіакомпанії платитимуть орендну плату лізингодавцям у рублях протягом 2022 року.
Якщо ж іноземний лізингодавець розірве договір, спеціальна урядова комісія має вирішити, чи можна повернути повітряне судно, чи прийняти рішення про те, що літак повинен залишитися в РФ.
Водночас Кейптаунська конвенція передбачає, що у разі розірвання контракту авіакомпанії зобов'язані повертати літаки лізингодавцю з мінімальною затримкою.
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І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
Й воно припиняється тільки під час польоту .
Прилетів літак до гостьового а/п - техообслуговання міттєве . Повернувся до дому -- тим більш .
Й постійно , що заміняється .
Але ж ***** воно такий же інженер, як й військовий стратег . Там й в авіації такі ж самі "фахівці" як в армії . Керує якесь партійне мурло цім міністерством . Й а голови авіакомпаній теж . Вони ***** бояться більше , ніж літакопаду .
Ну ось хто з їхних наважиться сказати ***** правду , що будуть падати в 10 разів більше через такі й такі дії ?!
Затягивай зашморг на ********* сильнее.
***** всех переигрывает в конкретном темпе.
что-то начнёт проясняться.
***** хочет отучить инвесторов от мысли вкладывать, пассажиров - от мысли летать.
А в отместку Запад реквизирует вообще всё рашистское: счета, корабли,
строения и начнёт высылать московитов на историческую родину
в одних трусах.
В Апраксіна мені довелося багато пити, і жодні відмовки не допомагали; кожен заздоровний келих супроводжували пострілами. Йшла пиятика, блазні кричали і відпускали багато грубих жартів, яких в інших країнах ніколи б не довелося почути в присутності володаря, ба навіть і на гулянках простолюду. Як тільки я приїхав у Твер, комендант запросив до себе обідати. Дружина його негайно ж вийшла до нас у супроводі численного жіночого почту і, за московитським звичаєм, запропонувала поцілувати мене; потім усім нам піднесла горілки, після чого мене посадили за стіл, за яким подавали багато рибних страв. За московитським звичаєм кожну заздоровну пили іншим напоєм і з іншої посудини. Під час обіду за розпорядженням коменданта до світлиці увійшло 16 скоморохів, яких загалом у нього є аж 60. Вони почали дудіти, свистати, співати і кукати, кожен на свій лад, представляючи різноманітний спів птахів у лісі. Свистали вони так голосно, що стіна відбивала звук, і хоча усі ці люди стояли проти мене, мені здавалося, що вони водночас знаходяться і спереду, і ззаду. Вони зробили собі також кастаньєти з дерев'яних ложок з брязкальцями на кінцях і клацали ними, грали на волинках і скрипках, танцювали, забавно по-блазенськи кривлялися, згиналися і бігали назад та вперед навкарачки, не припиняючи свистати. Ставши в коло, вони вилізли один одному на плечі й виросли у вежу.