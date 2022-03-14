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армія РФ (13505) війна (56581) обстріл (21149) Харків (3908) Терехов (245)

Через обстріли зруйновано близько 600 житлових будинків у Харкові, вони відновленню не підлягають. Розбомблено 50 шкіл, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через обстріли зруйновано близько 600 житлових будинків у Харкові, вони відновленню не підлягають. Розбомблено 50 шкіл, - Терехов

Близько 600 житлових будинків було зруйновано у Харкові через постійні обстріли міста російською армією.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

За його словами, ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло. Також у Харкові розбомбили 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки.

"Нам доводиться передислоковуватися, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо ситуацію у місті", - повідомив міський голова.

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За його словами, зараз головне завдання - зберегти життя людей та припинити війну, і позиція США дуже важлива у цьому питанні. Ігор Терехов наголосив, що необхідно закрити небо над Україною та зупинити кровопролиття.

Автор: Ірина Дашківська
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Що творять варвари рашиськоі орди горіти вам в пеклі ,неодміно відбудуємо Харків.
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14.03.2022 17:59 Відповісти
Є якісь розрахунки нашої влади, на скільки вистарчить в Маріуполі води та харчів перш ніж люди в оточені почнуть помирати з голоду та спраги?
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14.03.2022 18:01 Відповісти
Та то ерунда те дома и здания. Отстроим и ещё лучше и красивее будет однозначно.
Людей жалко, очень жалко. Из за ********* ***** сколько уже погибло, а детки, Господи ДЕТКИ, в чем их вина
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14.03.2022 18:11 Відповісти
Харків та Маріуполь втримаються та переможуть, а на відновлення цих міст героїв підуть кошти заблокованого центрбанку росії як репарації за скоєний злочин проти України.
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14.03.2022 18:12 Відповісти
И зачем было начинать войну чтобы это видеть? А сколько погибло, ранено? А где теперь людям жить? В Россиию идти? А кому они там нужны и кто им всё даст? Власть России? Не думаю. В общем долой войну.
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14.03.2022 18:29 Відповісти
Не стоит жалеть о совковых бетонных крольчатниках - жить в них все равно невозможно. Холодные фенольно-бетонные или силикатные коробки, спроектированные совковыми идиотами в которых люди губят свое здоровье. Мы отстроим новое жилье по европейским стандартам - экологически безвредные и очень тёплые шестиэтажки из керамоблоков. Бетонного и силикатного совкового уродства не должно быть в новой Украине.
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14.03.2022 19:01 Відповісти
Ті крольчатники добряче коштували. І куди зараз людям подітись?
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24.03.2022 22:17 Відповісти
Беженцам дают жилье.
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25.03.2022 02:55 Відповісти
 
 