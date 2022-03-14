ВВП України впаде у 2022 році на 10%, інфляція складе 20%, - МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) станом на 7 березня прогнозував падіння ВВП України у 2022 році внаслідок збройної агресії Росії за умови її якнайшвидшого завершення у 10% та зростання інфляції до 20%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цьогоріч на економіку чекає глибока рецесія... Існує велика невизначеність щодо базового сценарію, але, як мінімум, персонал (МВФ) очікує погіршення перспектив зростання щонайменше на 13,5 процентних пункту порівняно з довоєнним базовим сценарієм: з падінням випуску на 10%, якщо припустити якнайшвидше завершення війни та значну донорську підтримку", – йдеться у матеріалах Фонду до екстреного фінансування України на $1,4 млрд.

Згідно з документами, оприлюдненими МВФ у понеділок, очікується, що внутрішній попит різко скоротиться в міру продовження війни, при цьому споживання буде обмежене базовими потребами у зв'язку з переміщенням населення, перебоями у постачаннях, руйнуванням інфраструктури та винятковою невизначеністю.

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Фонд додає, що імпорт буде значно скорочено, як і експорт, оскільки закриті морські порти та аеропорти, на які припадало 50% всього експорту.

МВФ у своїх обґрунтуваннях наводить дані 2014-2015 року, коли Росія вперше вторглася на схід України та анексувала Крим, тоді ВВП упав відповідно на 6,6% і трохи менше ніж на 10%, проте вторгнення не було повномасштабним і таким руйнівним.

Водночас Фонд зазначає, що інтенсивність конфлікту, що триває, призводить до широкомасштабного руйнування виробничого потенціалу України та швидкого погіршення перспектив. "Втрата основного капіталу, що зростає, і масова міграція призведуть до значно більш вираженого скорочення виробництва, колапсу торговельних потоків, подальшого зниження здатності збирати податки і ще більшого погіршення фіскального і зовнішнього становища", - зазначено в матеріалах.

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МВФ нагадує, що дані про скорочення реального ВВП під час війни (Ірак, Ліван, Сирія, Ємен) показують, що щорічне скорочення виробництва може зрештою бути набагато вищим – у діапазоні 25–35%.

Як повідомлялося, заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук оцінює падіння ВВП України приблизно на 50% у кожен день війни.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes, оприлюдненому у понеділок, наголосив, що Мінекономіки оцінює втрати від третини до половини ВВП. "За іншими оцінками, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде підрахувати лише після війни", - сказав міністр.

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, а його номінальний обсяг становив майже $200 млрд. Інфляція минулого року збільшилася до 10% з 5% роком раніше.