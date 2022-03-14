Україна просить ООН, Червоний Хрест та ОБСЄ створити групу спостерігачів за роботою гуманітарних коридорів, - віцепрем'єр Стефанішина

Україна закликала ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ОБСЄ створити групу спостерігачів за роботою гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна запропонувала ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста та ОБСЄ створити спеціальну групу міжнародних спостерігачів, які моніторитимуть безпекову ситуацію навколо доставки гуманітарної допомоги до постраждалих регіонів України на умовах попередньо досягнутих домовленостей з Росією", - йдеться у повідомленні пресслужби віцепрем'єра.

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Стефанішина зазначила, що досі ситуація навколо гуманітарних коридорів залишається складною через постійні обстріли з боку Росії.

"Навіть той факт, що конвої переміщуються під егідою Червоного Хреста, не зупиняють російську армію від обстрілу. Ми закликаємо ще раз міжнародні організації забезпечити моніторинг ситуації, фасилітацію діалогу з Росією та протидію маніпуляціям і жахливій пропаганді Російської Федерації", – наголосила Стефанішина.