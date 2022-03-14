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Новини Війна в Україні
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Маріуполь (2821) Верещук (606) гуманітарний коридор (168)

Верещук розповіла, що росіяни так і не пустили гумдопомогу у Маріуполь, але випустили 160 авто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни пропустили 160 приватних авто з Маріуполя, які доїхали до Бердянська.

Про це розповіла міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у коментарі УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

 "Пропустили 160 приватних авто щоб створити видимість коридору, вони приїхали зараз в Бердянськ, але це ні про що, бо там 300 тисяч людей, а 160 авто – це максимум 600-700 людей", - сказала Верещук.

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 "У нас великі вантажівки і 24 автобуси. Ми вимагаємо дозволити на своїх авто їхати в колоні, як це було в Сумах і Київській області. Це наша безумовна вимога – ми не будемо розмовляти про жодні інші питання, поки вони не розблокують Маріуполь", - зазначила міністерка.

 Верещук нагадала, що вантаж і автобуси для мешканців Маріуполя вже два дні стоять у Бердянську.

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"Їх не пропускають, жодного гуманітарного вантажу не надходить. Росія знову цинічно бреше про відкриття коридору", - сказала вона.

У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Окупанти тримають у полоні фактично усе місто і не допускать гумдопомогу та не допускають евакуації.

Міська рада повідомила 13 березня, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян.
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еще раз.кацапы вы лишние на карте мира
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14.03.2022 18:20 Відповісти
Vlad


@Ukraine_Twi

·
2 год



В Днепр привезли беженцев из Мариуполя. Особенно вызывает тревогу психологическое состояние детей. В их глазах нет жизни. Они просто убиты. Как живые трупы. Я желаю всем россиянам, поддерживающим войну или тем, кто молчит, пережить то, что пережили эти дети.
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14.03.2022 18:22 Відповісти
А блокаду зняти нашими військовими
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14.03.2022 18:44 Відповісти
 
 