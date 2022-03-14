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Німеччина (4540) зброя (5763)

Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок

Уряд Німеччини заявляє, що Берлін не надаватиме жодних додаткових відомостей про постачання зброї в Україну. Таке рішення було прийнято з метою уникнути ризиків у сфері безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

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У той же час представник Міністерства оборони Німеччини Арне Коллатц додав, що мета російських агресорів - перерізати шляхи постачання України і ускладнити оборону країни, "і ми не хочемо цьому сприяти".

Міністерство транспорту Німеччини окремо повідомило, що воно відключило онлайн трансляцію з камер на автомагістралях країни з міркувань безпеки, але відмовилося від подробиць.

Поряд з іншими країнами НАТО, Німеччина збільшила поставки оборонного обладнання в Україну з початку війни. Це включає в себе смертельну зброю, таку як протитанкові ракети.

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Топ коментарі
+33
Увеличивают поставки, повышают секретность. Уверен, скоро появятся новости о новых дохлых кацапах.
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14.03.2022 18:33
+19
все верно! об этом не надо хвастаться !!!
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14.03.2022 18:39
+10
Э в мене підозра, що на так званих "пєрегаворах" кацапи висунули вимогу перестати публікувати дохлу русню, бо їх матки починають квокчати. А наші й раді старатись. Бо щось занадто підозріло свіжі фотки зникли точно після початку переговорів. В кого є знайомі воєнні, запитайте, чи не надходив такий наказ?
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14.03.2022 18:44
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Не надаватиме інформацію бо не надаватиме ніх**я. Посібники путіна
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14.03.2022 18:31 Відповісти
Все свои сраные пять тысячь касок не знают как довезти?
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14.03.2022 18:32 Відповісти
Причем скорее всего еще кайзеровские.
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14.03.2022 18:57 Відповісти
Увеличивают поставки, повышают секретность. Уверен, скоро появятся новости о новых дохлых кацапах.
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14.03.2022 18:33 Відповісти
Э в мене підозра, що на так званих "пєрегаворах" кацапи висунули вимогу перестати публікувати дохлу русню, бо їх матки починають квокчати. А наші й раді старатись. Бо щось занадто підозріло свіжі фотки зникли точно після початку переговорів. В кого є знайомі воєнні, запитайте, чи не надходив такий наказ?
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14.03.2022 18:44 Відповісти
все верно! об этом не надо хвастаться !!!
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14.03.2022 18:39 Відповісти
I was always wondering why all this info does online. Good choice!
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14.03.2022 18:46 Відповісти
УМНОЕ РЕШЕНИЕ…это нужно делать и другим странам поставщикам ,да и Украине не показывать сколько она оружия получил
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14.03.2022 18:53 Відповісти
Важно, чтобы это так же понимали всякие Арахамии с Подоляками и прочие, которые обожают пиариться с селфи или "горачей новостью" когда нужно держать свою пасть закрытой.
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14.03.2022 19:21 Відповісти
если антонина, люся и подоляк не брякнут в эфир инфо, то никто и знать не будет....
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14.03.2022 18:54 Відповісти
а нафига до этого трепались,лайков хотелось..***
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14.03.2022 19:05 Відповісти
Главное чтоб поставляли
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14.03.2022 19:22 Відповісти
Их там нет! (С)
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14.03.2022 19:30 Відповісти
Дай бог, щоб було, як кажуть (хоч досвід підказує, що з німцями щодо України все навпаки).

Для Німеччини таке рішення (все засекретити) є вигідним і тому, що не буде явно видно, що вони надають менше допомоги, ніж менші та бідніші країни.

Щодо камер - теж двояке відчуття. Не можна буде відслідковувати кацапські тіри.
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14.03.2022 19:35 Відповісти
...нашим клеркам також необхідно зрозуміти, що дешевий піар на поставках зброї від партнерів, дорого коштує нашій державі. Тихо завозимо, але гучно б'ємо кацапів. Слава Україні! Подяка та шана нашим партнерам!
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14.03.2022 19:58 Відповісти
 
 