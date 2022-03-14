Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок
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Уряд Німеччини заявляє, що Берлін не надаватиме жодних додаткових відомостей про постачання зброї в Україну. Таке рішення було прийнято з метою уникнути ризиків у сфері безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.
У той же час представник Міністерства оборони Німеччини Арне Коллатц додав, що мета російських агресорів - перерізати шляхи постачання України і ускладнити оборону країни, "і ми не хочемо цьому сприяти".
Міністерство транспорту Німеччини окремо повідомило, що воно відключило онлайн трансляцію з камер на автомагістралях країни з міркувань безпеки, але відмовилося від подробиць.
Поряд з іншими країнами НАТО, Німеччина збільшила поставки оборонного обладнання в Україну з початку війни. Це включає в себе смертельну зброю, таку як протитанкові ракети.
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Для Німеччини таке рішення (все засекретити) є вигідним і тому, що не буде явно видно, що вони надають менше допомоги, ніж менші та бідніші країни.
Щодо камер - теж двояке відчуття. Не можна буде відслідковувати кацапські тіри.