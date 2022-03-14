Ми ініціюємо накладання санкцій проти всіх осіб, які дотичні до війни Росії проти України, - Шмигаль

Україна ініціюватиме накладання санкцій проти всіх публічних осіб, які дотичні до голосування, підтримки та реалізації війни Росією проти нашої держави.

Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким та Прем’єр-міністром Литовської Республіки Інгрідою Шимоніте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

"Дуже важливим етапом санкційної політики є накладання санкцій на публічних і політичних діячів Росії. Багато людей голосували й підтримували цю агресію та варварську війну. Усі їхні активи мають бути заморожені", — наголосив очільник уряду України.

За його словами, серед ключових кроків є також визнання Росії як держави, що спонсорує тероризм, і скасування віз для російських громадян.

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"Ми проситимемо всі країни та відповідальні бізнеси припинити фінансувати бюджет Росії, з якого окупант оплачує закупівлю зброї, оплачує зарплати варварам, які вбивають дітей, жінок, які заморюють голодом міста, які вчиняють страшні військові злочини", — наголосив Прем’єр-міністр України.

Він зазначив, що Україна також проситиме партнерів закрити морські порти для російських кораблів та заборони заходити в російські порти європейським суднам.

"Необхідно заморозити всі валютні кореспондентські рахунки в банках. Важливо продовжити санкції насамперед проти "Сбербанку", продовжити накладати санкції проти банківської системи й відключати банки від системи SWIFT", — підкреслив Шмигаль.