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Зупинена спроба прориву оборони військами РФ на Донецькому напрямку. Ворог втратив до 100 чоловік, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зупинена спроба прориву оборони військами РФ на Донецькому напрямку. Ворог втратив до 100 чоловік, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР, - ОТУ

Станом на 17.00 14 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як зазначається, під час відбиття наступальних дій ворог втратив до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР. Після невдалої спроби прорвати нашу оборону ворог відступив.

"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти. Також протягом дня українська авіація та артилерія наносила вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога. Зокрема, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів

Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та завдавати максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
Хлопці, не жалійте мацкалячу гадину! Слава Україні !!
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14.03.2022 18:56
+38
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14.03.2022 18:56
+18
Нормуль ,курочка по зёрнышку клюёт ..
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14.03.2022 18:57
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Хлопці, не жалійте мацкалячу гадину! Слава Україні !!
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14.03.2022 18:56 Відповісти
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14.03.2022 18:56 Відповісти
Нормуль ,курочка по зёрнышку клюёт ..
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14.03.2022 18:57 Відповісти
ООО, отлично, молодцы ЗСУ со всеми причастными. Мы в мирном тылу очень переживаем о том, что статистика дохлых орков который день не меняется....
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14.03.2022 18:57 Відповісти
Там Стрелков даже сам написал как их под Марьянкой *********.
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14.03.2022 18:57 Відповісти
То сі є добре.
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14.03.2022 18:58 Відповісти
Чим більше підсмажують тих орків, тим більше вони лізуть. Ну шо за тупа орда?
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14.03.2022 18:58 Відповісти
під кайфом гандони
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14.03.2022 18:59 Відповісти
Гарна новина
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14.03.2022 19:04 Відповісти
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14.03.2022 19:04 Відповісти
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14.03.2022 19:06 Відповісти
І закопає.
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14.03.2022 19:36 Відповісти
11-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВС РФ -буряты. (бригада дислоцируется в п.Сосновый Бор, г.Улан-Удэ).
Девиз бригады:«С любых высот в любое пекло!»,ну, что ж, как говорится- "Добро пожаловать в пекло!"
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14.03.2022 20:35 Відповісти
Понедельник 14.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11973 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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14.03.2022 22:08 Відповісти
 
 