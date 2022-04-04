Росіяни запропонували меру Сєнкевичу здати Миколаїв. Були послані за російським кораблем

Російські окупанти запропонували через повідомлення в телеграмі міському голові Миколаєва здати місто.

Відповідного листа Олександр Сєнкевич виклав у Facebook, повідомляє ЦЕнзор.НЕТ.

Окупанти закликали Сєнкевича "не доводити місто до гуманітарної катастрофи" і "не дозволяти націоналістам прикриватись ним".

У відповідь Сєнкевич спитав у росіян, чи відоме їм місцеперебування російського корабля. Мер Миколаєва також закликав загарбників здаватися разом з технікою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти поранили британського журналіста, який виконував редакційне завдання в Україні, - Венедіктова

"Моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку та у вас з‘явиться шанс залишитись живими", – написав Сєнкевич.