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Росіяни запропонували меру Сєнкевичу здати Миколаїв. Були послані за російським кораблем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти запропонували через повідомлення в телеграмі міському голові Миколаєва здати місто.

Відповідного листа Олександр Сєнкевич виклав у Facebook, повідомляє ЦЕнзор.НЕТ.

Окупанти закликали Сєнкевича "не доводити місто до гуманітарної катастрофи" і "не дозволяти націоналістам прикриватись ним". 

У відповідь Сєнкевич спитав у росіян, чи відоме їм місцеперебування російського корабля. Мер Миколаєва також закликав загарбників здаватися разом з технікою.

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"Моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку та у вас з‘явиться шанс залишитись живими", – написав Сєнкевич.
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Сенкевич красава! Вот такой у кацапов получился клуб путешественников нах*й.
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14.03.2022 19:12 Відповісти
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14.03.2022 19:15 Відповісти
Закопали москаля край дороги...
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14.03.2022 19:21 Відповісти
Одному дивуюсь: ******** з повытря Миколаїв. Просто так, безкарно ******** з повітря авіацією. Та невже в Миколаєві немає хоча б ПЗРК. Адже щоб скинути некеровану бомбу необхідно знизитись до висоти пенше 900 метрів. Що таке 900 метрів для ПЗРК щоб "назавжди "приземлити" їх всіх.
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14.03.2022 19:19 Відповісти
Скажи "паляниця", товаріщ
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14.03.2022 19:44 Відповісти
 
 