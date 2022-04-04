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Росіяни запропонували меру Сєнкевичу здати Миколаїв. Були послані за російським кораблем
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти запропонували через повідомлення в телеграмі міському голові Миколаєва здати місто.
Відповідного листа Олександр Сєнкевич виклав у Facebook, повідомляє ЦЕнзор.НЕТ.
Окупанти закликали Сєнкевича "не доводити місто до гуманітарної катастрофи" і "не дозволяти націоналістам прикриватись ним".
У відповідь Сєнкевич спитав у росіян, чи відоме їм місцеперебування російського корабля. Мер Миколаєва також закликав загарбників здаватися разом з технікою.
"Моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку та у вас з‘явиться шанс залишитись живими", – написав Сєнкевич.
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Антип61
показати весь коментар14.03.2022 19:12 Відповісти Мені подобається 18
Тиамитоксам
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Калибан
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Vlad_Len
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B Raw
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