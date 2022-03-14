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війна (56620) Іран (1342) Росія (47279) Кулеба Дмитро (3179)

Кулеба поспілкувався з головою МЗС Ірану напередодні його візиту до Москви: "Тегеран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Кулеба поспілкувався з головою МЗС Ірану напередодні його візиту до Москви:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви.

"Розмовляв з іранським міністром Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати своє повідомлення в Москві: Росія повинна припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і вийти з України", написав Кулеба у твіттері у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+7
А нахрена иранцы едут в Москву? Дед все равно в бункере Ямантау на Урале сидит.
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14.03.2022 19:23
+7
Скоро талибы введут санкции и потребуют прекратить зверства
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14.03.2022 19:25
+4
Що кацапи можуть їм запропонувати? У ірана є реальний шанс вийти з санкцій і торгувати нафтою. А кацапи навіть армією їх вже не можуть налякати,бо всі побачили це убожище а не армію.
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14.03.2022 19:28
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А нахрена иранцы едут в Москву? Дед все равно в бункере Ямантау на Урале сидит.
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14.03.2022 19:23 Відповісти
Але копія буде в москві. Чи голограма...
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14.03.2022 19:24 Відповісти
під час попереднього візиту кацапи так опустили іранців, що взазалі дивно що вони туди знову їдуть
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14.03.2022 19:29 Відповісти
Скоро талибы введут санкции и потребуют прекратить зверства
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14.03.2022 19:25 Відповісти
Талибы уже осудили. Только Игил и сомалийские пираты пока еще не высказались по этому поводу
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14.03.2022 20:33 Відповісти
Що кацапи можуть їм запропонувати? У ірана є реальний шанс вийти з санкцій і торгувати нафтою. А кацапи навіть армією їх вже не можуть налякати,бо всі побачили це убожище а не армію.
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14.03.2022 19:28 Відповісти
едет опят передавать, как жить в полной изоляции
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14.03.2022 19:35 Відповісти
Кулеба.
https://www.youtube.com/watch?v=jRBO_UqbAp8
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14.03.2022 19:36 Відповісти
Скоро до Папи Римського, Талібану і Порнхабу приєднається Хезбола.
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14.03.2022 19:36 Відповісти
И поэтому ****** ракетами американскую базу в Ираке? От имени и по поручению...
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14.03.2022 20:01 Відповісти
Скорее всего подстава. Ирану сейчас это не выгодно, у них есть реальная возможность избавиться от санкций.
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14.03.2022 20:35 Відповісти
Фейк, никаких баз сша не бомбили,
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14.03.2022 23:29 Відповісти
с Ирана надо снимать санкции, сбить цену на нефть. И пусть у тухлого Израиля голова болит.
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14.03.2022 21:06 Відповісти
Скорее всего россия собирается вывести или сократить войска с сирии, так как там они действует на пару с ираном, об этом пойдет разговор..
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14.03.2022 23:28 Відповісти
 
 